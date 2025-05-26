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        Haberler Ekonomi Teknoloji Uygulama Yeni nesil fiber deneyimi ‘Fiber Map’ - Teknoloji Haberleri

        Yeni nesil fiber deneyimi ‘Fiber Map’

        Vodafone Business, işletmelerin dijitalleşmesini hızlandırmak için Fiber Map platformunu tanıttığını duyurdu. İşletmeler, adreslerine özel fiber altyapıyı saniyeler içinde sorgulayabiliyor, özel kampanya ve çözümlere anında erişebiliyor. Dijital ve şeffaf bir deneyim sunan platform, şirketlerin hızlı karar almasını ve kaynaklarını verimli kullanmasını desteklediği belirtildi.

        Giriş: 26.05.2025 - 14:48 Güncelleme: 26.05.2025 - 14:48
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        Yeni nesil fiber deneyimi 'Fiber Map'
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        Vodafone Business, işletmelerin dijitalleşme süreçlerini hızlandırmak ve müşteri deneyimini en üst seviyeye taşımak amacıyla yeni nesil dijital platformu Fiber Map’i hayata geçirdi. İşletmeler, bu platform sayesinde adreslerine özel fiber altyapı durumunu saniyeler içinde sorgulayabilecek, kendilerine özel kampanya ve tekliflere anında erişebilecek.

        Fiber Map, işletmelerin konum bazlı internet çözümlerine hızlı ve şeffaf bir şekilde ulaşmasını sağlayarak dijital dönüşüm yolculuklarını güçlendiriyor. Kullanıcı dostu arayüzüyle altyapı sorgulama süreçlerini dijitalleştiren platform, şirketlerin daha hızlı karar almasına olanak tanırken, yüksek hızlı ve güvenilir internet çözümlerine erişimi kolaylaştırıyor.

        İŞLETMELER KAYNAKLARINI VERİMLİ KULLANACAK

        Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

        “Müşterilerimize en iyi deneyimi sunmak ve dijitalleşme süreçlerini hızlandırmak öncelikli hedefimiz. Fiber Map, işletmelerin fiber altyapı durumunu kolayca sorgulamasını sağlarken, Metro Ethernet, VPN, SD-WAN gibi kurumsal çözümlere özel kampanyalar sunuyor. Platformu gelecekte daha fazla lokasyon ve hizmet seçeneğiyle genişletmeyi planlıyoruz. Bu sayede işletmeler, kaynaklarını daha verimli kullanabilecek ve geleceğe daha hazırlıklı olacak.”

        Fiber Map, tamamen dijital ve self-servis bir kanal üzerinden hizmet sunarak, işletmelerin satış süreçlerini sadeleştiriyor ve hızlı destek almalarını sağlıyor. Vodafone Business, bu yenilikçi platformla Türkiye’deki şirketlerin dijital dönüşümüne liderlik etmeyi sürdürecek.

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