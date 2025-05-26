Yeni nesil fiber deneyimi ‘Fiber Map’

Vodafone Business, işletmelerin dijitalleşme süreçlerini hızlandırmak ve müşteri deneyimini en üst seviyeye taşımak amacıyla yeni nesil dijital platformu Fiber Map’i hayata geçirdi. İşletmeler, bu platform sayesinde adreslerine özel fiber altyapı durumunu saniyeler içinde sorgulayabilecek, kendilerine özel kampanya ve tekliflere anında erişebilecek.

Fiber Map, işletmelerin konum bazlı internet çözümlerine hızlı ve şeffaf bir şekilde ulaşmasını sağlayarak dijital dönüşüm yolculuklarını güçlendiriyor. Kullanıcı dostu arayüzüyle altyapı sorgulama süreçlerini dijitalleştiren platform, şirketlerin daha hızlı karar almasına olanak tanırken, yüksek hızlı ve güvenilir internet çözümlerine erişimi kolaylaştırıyor.

İŞLETMELER KAYNAKLARINI VERİMLİ KULLANACAK

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Müşterilerimize en iyi deneyimi sunmak ve dijitalleşme süreçlerini hızlandırmak öncelikli hedefimiz. Fiber Map, işletmelerin fiber altyapı durumunu kolayca sorgulamasını sağlarken, Metro Ethernet, VPN, SD-WAN gibi kurumsal çözümlere özel kampanyalar sunuyor. Platformu gelecekte daha fazla lokasyon ve hizmet seçeneğiyle genişletmeyi planlıyoruz. Bu sayede işletmeler, kaynaklarını daha verimli kullanabilecek ve geleceğe daha hazırlıklı olacak.”