Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 13.532,96 %4,73
        DOLAR 44,5280 %-0,17
        EURO 52,0725 %0,64
        GRAM ALTIN 6.845,72 %1,42
        FAİZ 42,42 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 110,11 %5,15
        BITCOIN 71.668,00 %3,40
        GBP/TRY 59,8260 %0,84
        EUR/USD 1,1684 %0,77
        BRENT 94,18 %-13,81
        ÇEYREK ALTIN 11.199,49 %1,48
        Haberler Ekonomi Enerji Yeni nesil nükleer reaktör geliştirecekler - Enerji Haberleri

        Yeni nesil nükleer reaktör geliştirecekler

        IC Holding grup şirketlerinden IC Nükleer ve Endüstri, ARC Clean Technology (ARC) ile sodyum soğutmalı 4. nesil nükleer reaktör geliştirmek üzere ön anlaşma imzaladı

        Giriş: 08.04.2026 - 13:29 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        IC Holding grup şirketlerinden IC Nükleer ve Endüstri, nükleer enerji sektörünün geleceği olarak görülen gelişmiş küçük modüler reaktörler (aSMR) alanının önde gelen geliştiricilerden ARC Clean Technology (ARC) ile güçlerini birleştirdi. Bu kapsamda iki şirket arasında sodyum soğutmalı 4. nesil nükleer reaktörün geliştirilerek Türkiye ve bölgede devreye alınmasını amaçlayan ön anlaşma imzalandı.

        Bu iş birliği, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından duyurulan Türkiye Yerli Nükleer Reaktör Geliştirme Projesi kapsamında IC Nükleer ve Endüstri’nin üstlendiği rolü desteklerken, ülkemizde gelişmiş nükleer teknolojilerin yaygınlaşması için kapsamlı bir çerçeve oluşturuyor. Anlaşma aynı zamanda, 4. nesil nükleer reaktörlerin Türkiye’de konumlandırılmasına yönelik ortak teknik, ekonomik ve düzenleyici fizibilite çalışmalarının yanı sıra, gelişmiş nükleer teknolojiler için uzun vadeli ticarileştirme ve sanayileşme yol haritasının oluşturulmasını içeriyor.

        İş birliği kapsamında, reaktör tasarım uyarlaması, mühendislik geliştirme ve yerel entegrasyon süreçleri, Türkiye’nin enerji altyapısı ve sanayi öncelikleri doğrultusunda IC Nükleer ve Endüstri liderliğinde yürütülecek. Buna paralel olarak taraflar, ülkemizi gelişmiş nükleer çözümler için bir merkez olarak konumlandırarak, daha geniş bölgesel yayılımı mümkün kılacak Türkiye merkezli bir ticarileştirme stratejisi geliştirmeyi hedefliyor.

        “TEMİZ ENERJİ DÖNÜŞÜMÜNE KATKI SAĞLAYACAK STRATEJİK BİR ADIM"

        IC Nükleer ve Endüstri Yönetim Kurulu Başkanı Murad Bayar, “Nükleer enerji üretiminde önemli avantajlar sağlayan sodyum soğutmalı 4. nesil nükleer reaktörler, Türkiye’nin temiz enerji dönüşümünü, sanayi rekabetçiliğini ve uzun vadeli enerji güvenliğini destekleyecek bir çözüm sunuyor. ABD ile Türkiye arasında sivil nükleer enerji alanında derinleşen iş birliği çerçevesinde, ARC Clean Technology ile yaptığımız bu anlaşma, yeni nesil nükleer çözümlerin Türkiye’nin ihtiyaçlarına nasıl uyarlanabileceğini değerlendirmek, yerli mühendislik ve sanayi kabiliyetlerini güçlendirmek ve sürdürülebilir ekonomik büyümeye katkı sağlamak için stratejik bir adımı temsil ediyor” dedi.

        ARC Clean Technology CEO’su James Wolf, “Geliştirilmiş küçük modüler reaktörlerin (aSMR) Türkiye’de konumlandırılması amacıyla IC Nükleer ve Endüstri ile bu anlaşmayı imzalamaktan büyük heyecan duyuyoruz. Bu iş birliği, gelişmiş nükleer çözümlerimizi uluslararası ölçekte yaygınlaştırmak için, lider ortaklarla birlikte çalıştığımız küresel pazar stratejimizin önemli bir adımını oluşturuyor” dedi.

        Enerji arz güvenliği günümüzde, sıfır karbon politikaları ve kritik altyapıların dayanıklılığı, ülkelerin sanayi politikası ve ulusal güvenlik başlıkları açısından kritik önem taşıyor. Bu çerçevede gelişmiş küçük modüler reaktörler, tüm dünyada hem enerji dönüşümünün hem de bu alanda ileri teknolojinin temel araçlarından biri olarak görülüyor. 4. nesil nükleer reaktörler modüler yapısıyla elektrik üretiminin yanı sıra sanayi tesisleri, stratejik altyapılar ve yüksek enerji ihtiyacı olan yeni nesil ekonomik faaliyetler için kesintisiz ve karbonsuz enerji sağlamayı hedefliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Yaylada süzülerek suyla dolan mendereslerin güzelliği

        Bolu'da yemyeşil meraların bulunduğu Sarıalan Yaylası'nda eriyen kar suları ve yağmurla dolan mendereslerin oluşturduğu manzara dron ile görüntülendi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Vance'ten İran sürecine hem övgü hem de tehdit
        Vance'ten İran sürecine hem övgü hem de tehdit
        Axios yazdı: Hamaney ile Trump nasıl ateşkese ulaştı?
        Axios yazdı: Hamaney ile Trump nasıl ateşkese ulaştı?
        The Economist: ABD, İran'ın füze kapasitesini "hafife aldı"
        The Economist: ABD, İran'ın füze kapasitesini "hafife aldı"
        İsrail'de muhalefetten Netanyahu'ya tepki
        İsrail'de muhalefetten Netanyahu'ya tepki
        İran'ın 10 maddelik ateşkes planında neler var?
        İran'ın 10 maddelik ateşkes planında neler var?
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        Melek Mosso için adli kontrole itiraz!
        Melek Mosso için adli kontrole itiraz!
        Savaşın 40. gününde ateşkes!
        Savaşın 40. gününde ateşkes!
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Galatasaray kritik virajda!
        Galatasaray kritik virajda!
        Yargıtay'dan emsal karar
        Yargıtay'dan emsal karar
        İsrail Başkonsolosluğu çatışmasında ayrıntılar!
        İsrail Başkonsolosluğu çatışmasında ayrıntılar!
        Son dakikalarda hayat buluyor!
        Son dakikalarda hayat buluyor!
        İfade verecek
        İfade verecek
        "Ben daha güzelim"
        "Ben daha güzelim"
        81 ili minyatüre dönüştürdük
        81 ili minyatüre dönüştürdük
        Tam değişken fon zamanı
        Tam değişken fon zamanı
        Çocuğunun hem babası hem amcası çıktı!
        Çocuğunun hem babası hem amcası çıktı!
        Yolun altından çıkarıldı! Cam kaplamayla korunacak
        Yolun altından çıkarıldı! Cam kaplamayla korunacak