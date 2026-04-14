Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 14.306,64 %1,76
        DOLAR 44,7339 %0,10
        EURO 52,7137 %0,29
        GRAM ALTIN 6.876,01 %0,91
        FAİZ 40,04 %-1,65
        GÜMÜŞ GRAM 111,74 %2,83
        BITCOIN 74.550,00 %1,84
        GBP/TRY 60,5391 %0,26
        EUR/USD 1,1777 %0,15
        BRENT 98,43 %-0,94
        ÇEYREK ALTIN 11.242,28 %0,91
        Yeni Nissan X-Trail yüzünü gösterdi

        Yeni Nissan X-Trail yüzünü gösterdi

        Nissan, X-Trail modelini yenileyerek hibrit e-POWER teknolojisini de güncelledi. Yeni nesil D-SUV'un Kuzey Amerika pazarındaki büyümede kritik rol oynaması beklenirken, marka X-Terra'nın da geri döneceğini duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Nisan 2026 - 11:28 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yeni Nissan X-Trail yüzünü gösterdi

        Japon otomobil üreticisi Nissan, Türkiye ve Avrupa'da X-Trail, Kuzey Amerika'da ise Rogue adı ile satılan D-SUV modelini yeniledi.

        Yeni X-Trail'in, markanın en önemli küresel modellerinden biri olarak öne çıkarken, özellikle Kuzey Amerika pazarındaki büyüme hedeflerinde kilit rol oynaması bekleniyor.

        Model, ABD ve Kanada’da Nissan’ın en çok satan araçları arasında yer alıyor.

        HİBRİT SİSTEM GÜNCELLENDİ

        2027 X-Trail'in en dikkat çekici yeniliği, markanın geliştirdiği hibrit e-POWER teknolojisinin günecellenmesi olacak. Bu sistemde benzinli motor doğrudan tekerleklere güç vermek yerine elektrik üretmek için kullanılıyor. Aracı ise tamamen elektrik motorları hareket ettiriyor.

        Güncellenen sistemin, daha sessiz ve akıcı sürüş, elektrikli araç hissine yakın performans ve yüksek yakıt verimliliği sunduğu kaydediliyor.

        Nissan, e-POWER teknolojisinin 2016’dan bu yana yaklaşık 2 milyon araçta kullanıldığını belirtiyor.

        Rogue/X-Trail model ailesi, 2000 yılından bu yana dünya genelinde yaklaşık 10 milyon adet satıldı. Bunun 4 milyona yakını ABD pazarında gerçekleşti.

        X-TERRA GERİ DÖNÜYOR

        Nissan, uzun süredir üretimi yapılmayan Xterra modelinin de geri döneceğini açıkladı.

        Yeni nesil Xterra’nın, ABD’de üretileceği, 2028 yılı sonunda piyasaya çıkmasının planlandığı ve yeni bir şasi platformu üzerine geliştirileceği bildirildi.

        Şirket, bu platform üzerinde pick-up ve SUV modelleri de geliştirmeyi hedefliyor. Yeni araçlarda V6 ve hibrit V6 motor seçeneklerinin sunulması planlanıyor.

