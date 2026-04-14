Yeni Nissan X-Trail yüzünü gösterdi

Japon otomobil üreticisi Nissan, Türkiye ve Avrupa'da X-Trail, Kuzey Amerika'da ise Rogue adı ile satılan D-SUV modelini yeniledi.

Yeni X-Trail'in, markanın en önemli küresel modellerinden biri olarak öne çıkarken, özellikle Kuzey Amerika pazarındaki büyüme hedeflerinde kilit rol oynaması bekleniyor.

Model, ABD ve Kanada’da Nissan’ın en çok satan araçları arasında yer alıyor.

HİBRİT SİSTEM GÜNCELLENDİ

2027 X-Trail'in en dikkat çekici yeniliği, markanın geliştirdiği hibrit e-POWER teknolojisinin günecellenmesi olacak. Bu sistemde benzinli motor doğrudan tekerleklere güç vermek yerine elektrik üretmek için kullanılıyor. Aracı ise tamamen elektrik motorları hareket ettiriyor.

REKLAM

Güncellenen sistemin, daha sessiz ve akıcı sürüş, elektrikli araç hissine yakın performans ve yüksek yakıt verimliliği sunduğu kaydediliyor.

Nissan, e-POWER teknolojisinin 2016’dan bu yana yaklaşık 2 milyon araçta kullanıldığını belirtiyor.

Rogue/X-Trail model ailesi, 2000 yılından bu yana dünya genelinde yaklaşık 10 milyon adet satıldı. Bunun 4 milyona yakını ABD pazarında gerçekleşti.

X-TERRA GERİ DÖNÜYOR

Nissan, uzun süredir üretimi yapılmayan Xterra modelinin de geri döneceğini açıkladı.

Yeni nesil Xterra’nın, ABD’de üretileceği, 2028 yılı sonunda piyasaya çıkmasının planlandığı ve yeni bir şasi platformu üzerine geliştirileceği bildirildi.

Şirket, bu platform üzerinde pick-up ve SUV modelleri de geliştirmeyi hedefliyor. Yeni araçlarda V6 ve hibrit V6 motor seçeneklerinin sunulması planlanıyor.