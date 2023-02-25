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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Makyajlı 508'in üzerindeki örtü kalktı

Stellantis'in Fransız temsilcilerinden Peugeot, d-segment modeli 508'i yeniledi. Makyaj operasyonu geçiren otomobil, markanın yeni logosu ve güncel tasarım elementlerini kullanmaya başladı

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  • Yeni Peugeot 508'in üzerindeki örtü kalktı - Otomobil Haberleri

    Peugeot d-segment modeli 508'in makyajlı versiyonunu görücüye çıkardı.
  • Yeni Peugeot 508'in üzerindeki örtü kalktı - Otomobil Haberleri

    Fransız markanın güncel tasarım çizgisine kavuşan model, 2023'ün son çeyreğinde yollara çıkacak.
  • Yeni Peugeot 508'in üzerindeki örtü kalktı - Otomobil Haberleri

    408 modelinden izler taşıyan makyajlı 508, Peugeot'nun yeni logosunu kullanmaya başladı. Aracın arkasında ise artık logo yerine Peugeot yazısının yer alması dikkat çekiyor.
  • Yeni Peugeot 508'in üzerindeki örtü kalktı - Otomobil Haberleri

    Jant tasarımları da elden geçirilen 508'de, yeni renk seçenekleri de yer alıyor.
  • Yeni Peugeot 508'in üzerindeki örtü kalktı - Otomobil Haberleri

    Aracın iç mekanında ise genel hatlar korunurken, multimedya sisteminin güncellendiği belirtiliyor.
  • Yeni Peugeot 508'in üzerindeki örtü kalktı - Otomobil Haberleri

    10 inch boyutundaki ekran, artık markanın yeni  i-Connect Advanced isimli yazılımını kullanıyor. Sistemsel güncellemelerin uzaktan yapılabileceği de verilen bilgiler arasında. 
  • Yeni Peugeot 508'in üzerindeki örtü kalktı - Otomobil Haberleri

    Kokpitteki bir diğer değişim ise vites topuzu yerine vites değiştirme kulakçığına yer verilmiş olması. Bu kulakçık yeni Citroen, Opel ve Peugeot modellerinde de kaşımıza çıkıyor. 
  • Yeni Peugeot 508'in üzerindeki örtü kalktı - Otomobil Haberleri

    Makyajlı 508'nin kaputunun altında ise, benzinli, dizel ve plug-in hibrit güç seçenekleri görev yapıyor.
  • Yeni Peugeot 508'in üzerindeki örtü kalktı - Otomobil Haberleri

    1.2 litre benzinli motor ile 1.5 litrelik dizel motorların her ikisi de 130 beygir güç üretirken, plug-in hibrit versiyon ise 222 beygir güç üretiyor.
  • Yeni Peugeot 508'in üzerindeki örtü kalktı - Otomobil Haberleri
  • Yeni Peugeot 508'in üzerindeki örtü kalktı - Otomobil Haberleri

Haberi Hazırlayan : Yiğitcan Yıldız
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