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HaberlerOtomobilYeni Seat Leon Türkiye'de satışa sunuldu! İşte fiyatı...
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Dördüncü nesil Leon Türkiye'de satışa sunuldu

İspanyol otomotiv üreticisi Seat, kompakt modeli Leon'un yeni neslini Türkiye'de satışa sundu. Dördüncü jenerasyon Leon'un 1.5 TSI 130 beygir motor ve FR donanım seçeneğiyle 231 bin 500 TL’den başlayan fiyatlar ile yetkili satıcılarda satışa sunulduğu kaydedildi. Yapılan açıklamaya göre, 1.0 TSI 110 beygir Style ve 1.0 eTSI hafif-hibrit (mHEV) 110 beygir DSG Style Plus seçenekleri ise Şubat ayı içerisinde satışta olacak. 1.5 eTSI hafif-hibrit (mHEV) 150 beygir DSG motor seçeneğinin ise 2021 yılının ikinci çeyreğinde satışta olması planlanıyor

Yeni Seat Leon Türkiye'de satışa sunuldu! İşte fiyatı...
HABERTURK.COM

Bugüne kadar üretilen ilk üç nesli ile 2.2 milyon adetten fazla satış rakamına ulaşarak Seat markasının amiral gemisi olan Leon’un dördüncü nesli 1.5 TSI 130 beygir motor ve FR donanım seçeneğiyle 231 bin 500 TL’den başlayan fiyatlarla Türkiye'de satışa sunuldu.

Yapılan açıklamaya göre, 1.0 TSI 110 HP Style ve 1.0 eTSI hafif-hibrit (mHEV) 110 HP DSG Style Plus seçenekleri ise Şubat ayı içerisinde satışta olacak. 1.5 eTSI hafif-hibrit (mHEV) 150 HP DSG motor seçeneğinin ise 2021 yılı ikinci çeyrekte satışta olması planlanıyor.

MQB Evo platformunda tasarlanan otomobilin 4 bin 368 mm uzunluk, bin 799 mm genişlik, donanımına göre değişkenlik gösterebilen bin 456 mm yükseklik ile 2 bin 686 mm aks mesafesine sahip olduğu belirtiliyor.

Yeni Leon'un Türkiye’de ilk etapta Style, Style Plus ve FR olmak üzere 3 farklı donanım seviyesi sunulacağı bilgisi verildi. Konfor odaklı Xcellence donanım paketinin ise 2021 ikinci çeyrek içerisinde satışa sunulacağı kaydedildi.

3 FARKLI DONANIM YER ALIYOR

Style donanımında standart olarak sunulan 16" alüminyum alaşımlı jantlar, EcoLED ön ve arka farlar, dönüşe duyarlı LED ön sis farları, elektrikli ayarlanabilir ve ısıtmalı yan aynalar, arka park sensörleri, otomatik klima, ön ve arka LED okuma lambaları, LED aydınlatmalı makyaj aynaları, anahtarsız çalıştırma sistemi, çok fonksiyonlu deri direksiyon simidi, 8,25" dokunmatik renkli ekranlı multimedya sistemi, sürücü ve yolcu yükseklik ayarları, ön bölge asistanı (Front Assist),şerit takip asistanı (LKS) ve acil durum çağrı sistemi (e-Call) öne çıkan özellikler arasında bulunuyor.

Style Plus pakette ise Style donanıma ek olarak üç bölgeli otomatik klima ile birlikte ısı kontrollü arka orta havalandırma kanalı ve arkada aydınlatmalı USB-C çıkışları sunuluyor. Görsel olarak koyu karartılmış arka camlar eklenirken, teknoloji cephesinde ise geri görüş kamerası, kablosuz şarj ünitesi ve Full Link teknolojisi yer alıyor.

Otomobile daha sportif bir karakter kazandıran FR donanım paketinde ise 17” alüminyum alaşımlı jantlar, Full LED mercekli ön farlar, “Infinite LED” arka farlar, dinamik LED aka sinyaller ve yan ayna altlarında “Hola” karşılama ışığı, koyu karartılmış arka camlar, elektrikli ayarlanabilir, ısıtmalı ve katlanabilir yan aynalar, ön ve arka park sensörleri, üç bölgeli otomatik klima ve ısı kontrollü arka orta havalandırma kanalı, 10,25" Dijital Gösterge Paneli, tek renkli LED ambiyans aydınlatması, 10'' dokunmatik renkli ekranlı multimedya sistemi, krom egzoz görünümlü arka difüzör, bagaj kapağında FR logosu, sürüş profili seçimi, iç bölümde deri kaplamalı kapı paneli, spor tip koltuklar ile kırmızı dikişli koltuk döşemeleri ve FR logolu deri direksiyon simidi bulunuyor.

OTOMATİK VİTES YARI-HIBRIT İLE GELECEK

Yeni Leon’da benzinli motorların tamamı turboşarjlı TSI motor seçeneklerinden oluşuyor. 1.0 litre motor seçeneklerinde 110 hp düz vites ve 7 ileri DSG otomatik vites seçenekleri bulunuyor. 1.5 litre benzinli motorlar ise 130 hp düz vites ve 150 hp 7 ileri DSG otomatik vites seçeneğiyle sunuluyor.

Otomatik vites seçeneklerinin tümünün 48V Li-Ion batarya ve jeneratör içeren bir hafif-hibrit (mHEV) teknolojisiyle donatıldığı da verilen bilgiler arasında.

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