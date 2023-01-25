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Yeni trafik cezaları yeni yılla birlikte uygulanmaya başladı. Fiyat artış oranını belirleyen bir hesaplama yöntemi olan yeniden değerleme oranının açıklanmasından sonra sürücüler 2023 yılında uygulanacak trafik cezalarını araştırmaya başladılar bile. İşte 2023 yılının trafik cezaları nelerdir? Hız sınırı cezası ne kadar oldu? EDS cezası ne kadar? Tüm bu soruların cevaplarını güncel olarak sizler için araştırdık.

2023 Trafik Cezaları

2023 yılına girilmesiyle birlikte trafik cezalarında da yeni artışlar yapıldı. Güncel trafik cezaları için yeniden değerleme oranı yüzde 112,9 olarak belirlendi. Bu oranla birlikte yeni trafik cezalarının ne kadar olduğu da belli oldu.

Hız Sınırı Cezası Ne Kadar

Hız sınırını yüzde 10- yüzde 30'a kadar aşmanın cezası da 951 TL oldu. Hız sınırını yüzde 30 - yüzde 50'ye kadar aşmak 888 TL'den bin 979 liraya, hız sınırını yüzde 50'den fazla aşmak bin 823 TL'den 4 bin 64 TL'ye yükseldi.

Trafik Cezaları Listesi

2023 yılı için güncel trafik cezaları listesi şöyledir:

Trafik sigortası olmadan trafiğe çıkmak 196 TL'den 436TL'ye

Plakanın okunur olmasını engelleyecek değişikliklerin cezası 750 TL'den bin 671 TL'ye yükseldi.

Artış oranıyla birlikte 2022 yılında 427 TL olan kırmızı ışıkta geçme cezası 2023 yılında 951 TL olacak.

Birçok sürücünün uymadığı emniyet kemeri ihlaline de yüksek ceza geliyor. 2022 yılında 196 TL olan emniyet kemeri takmamak, yapılan değerleme oranıyla 2023 yılında 436 TL'ye yükseldi.,

Seyir halinde cep telefonu kullanma cezası 427 TL'den 951 TL'ye artış gösterdi.

Alkollü araçla ilk yakalanmada 4 bin 64 TL, ikinci defa alkollü araç kullanmaktan yakalanma ise 2 bin 286 TL'den 5 bin 96 TL oldu.

Yetkisi dışında çakar veya siren kullananlara da ağır cezalar geliyor. 2022 yılında bin 823 TL olan ceza tutarı 2023 yılında 4 bin 64 TL oldu

Yapılan Yeniden Değerleme Oranı ile birlikte ehliyetsiz araç kullanmak 8 bin 90 TL'ye yükseldi.

Muayenesiz araçla trafiğe çıkmak ve yasak olan yerde sollama yapmak 427 TL'den 951 TL'ye yükseldi.

Bunlara ek olarak, yaya veya okul geçitleri ile kavşak giriş ve çıkışlarında yayalara öncelik vermeyenlere 888 TL, kask ve koruma gözlüğü takmayanlar ve araçlardan çöp atanlar da 2023 yılında 196 TL ceza ödeyecek.

EDS Cezası Ne Kadar?

EDS yani Elektronik Denetleme Sistemi tarafından sıkça tespit edilen emniyet şeridi ihlallerine kesilen cezalarda da artışa gidildi. Emniyet şeridini ihlal etmenin cezası bin 823 TL'den 4 bin 64 TL'ye çıkarıldı. Yine EDS sistemleri tarafından sıkça tespit edilen bir diğer kural ihlali ise takip mesafesine uymamadır. Takip mesafesine uymamanın cezası 196 TL'den 436 TL'ye çıkarıldı.

Şehir İçi Hız Sınırları

Şehir içi ve şehirlerarası yollarda hız sınırlarına verilen cezalar, hız sınırının yüzde 10 ile yüzde 30 arasında aşılması halinde 951 TL, yüzde 30 ile yüzde 50 aşılması halinde bin 979 TL, yüzde 50’nin üzerinde aşılması haline ise 4 bin 64 TL’ye yükseltildi.

Şehir içi hız sınırı ve yerleşim yerlerindeki hız sınırı otomobil, minibüs, otobüs, kamyon, kamyonet ve motosikletler için saatte 50 km, traktör, arızalı bir aracı çeken araçlar ve iş makineleri için saatte 20 km’dir.

Şehirlerarası Hız Sınırları

Şehirlerarası yollardaki hız limitleri çift yönlü kara yollarında şu şekilde belirlenmiştir

Otomobiller için saatte 90 km,

Minibüs, otobüs, kamyonetler, çekici ve motosikletler için saatte 80 km,

Panelvanlar için ise saatte 85 km olarak belirlenmiştir.

Şehirlerarası bölünmüş yollarda ise hız limitleri;

Otomobiller için saatte 110 km,

Minibüs, otobüs ve motosikletler için saatte 90 km,

Kamyonet ve çekiciler için saatte 85 km olarak belirlenmiştir.

Hız limitleri otoyollarda;

Otomobiller için saatte 130 km,

Minibüs, otobüs ve motosikletler için saatte 100 km olarak belirlenmiştir.