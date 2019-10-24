TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda gelecek hafta görüşülmesi planlanan Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ve Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi taslağının ilk 7 maddesinde, dijital vergi konusu düzenleniyor. Teklifte yer alan başlıca düzenlemeler şöyle:

DEĞERİ 5 MİLYON TL'Yİ AŞAN KONUTA YÜZDE 1 VERGİ NASIL UYGULANACAK?

Bina vergi değeri ve Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nce yaptırılan değerleme sonucu belirlenen değeri 5 milyon lirayı aşan lüks konutlardan yüzde 1 oranında vergi alınacak. Cumhurbaşkanı 5 milyon liralık tutar ile yüzde 1'lik vergi oranını iki katına kadar artırmaya ve yarısına kadar indirmeye yetkili olacak.

Değeri 5 milyon TL'yi aşan konutlar genel müdürlüğün internet sitesinde ilan edilecek. Konut sahiplerine de tebligat yapılacak.

15 GÜNDE İTİRAZ EDİLMEZSE DEĞER KESİNLEŞECEK

Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde genel müdürlüğe itiraz edilmeyen konutların değeri kesinleşecek. Bu süre içinde yapılan itiraz ise 15 gün izinde sonuçlandırılacak. Kesinleşen değerler, her yıl yeniden değerleme oranının yarısı oranında artırılacak.

ORTAK MÜLKİYETTE TAŞINMAZ DEĞERİ ESAS ALINACAK

Değeri 5 milyon lirayı aşan konutun birden fazla sahibi olsa da matrahın tespitinde taşınmazın toplam değeri esas alınacak. Ortaklar, hesaplanan vergiyi hisseleri oranında ödeyecekler.

Müteahhitlerin henüz satmadıkları lüks konutlar, kiraya verilmedikçe veya herhangi bir şekilde kullanılmadıkça vergiye tabi olmayacak.

Vergi ödemeleri, konutun değerinin 5 milyon lirayı aştığının tebliğ edildiği tarihi izleyen yıldan itibaren başlayacak ve ödemeler şubat ve ağustos aylarında yapılacak. İlk ödemenin 2020 yılında başlaması hedefleniyor.

DEĞERLİ KONUT VERGİSİNİ KİM ÖDEYECEK?

Değerli konut vergisini taşınmazın sahibi, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa taşınmazı malik gibi tasarruf edenler ödeyecek. Hiçbir geliri olmayanların veya sadece emekli maaşı olanların tek meskenlerinden vergi alınmayacak.

TAPU HARCI GERÇEK DEĞER ÜZERİNDEN ALINACAK

Mevcut yasaya göre, gayrimenkul devirlerinde ve ilk alımlarda tapu harcı emlak vergisi değerinden az olmamak üzere beyan edilen bedel üzerinden ödeniyor. Yeni düzenleme uyarınca Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nce yapılmış veya yaptırılmış bir değer tespiti varsa, tapu harcı bu şekilde belirlenen değerden az olmamak üzere "gerçek devir ve iktisap bedeli" üzerinden alınacak.

Sonradan yapılan incelemede, tapu harcının emlak vergisi değeri veya Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nce tespit edilen değerden daha düşük bir bedel üzerinden ödendiği saptanırsa aradaki farkın yanı sıra yüzde 25 oranında vergi ziyaı cezası alınacak.

DÖVİZ ALIM SATIMINDA BİNDE 2 VERGİ YETKİSİ

Gider Vergisi Kanunu'nun 33. maddesinde yer alan kambiyo işlemlerinde banka ve sigorta muameleleri vergisi binde 1'den binde 2'ye çıkartılacak. Döviz alım ve satımlarında mayıs ayında binde 1 vergi alınmasına ilişkin cumhurbaşkanı kararı bu maddeye dayanarak alınmıştı. Kanun değişikliğinden sonra çıkartılacak yeni karar ile döviz alım satımlarında vergi oranı binde 2'ye yükseltilebilecek.

1 MİLYON TL'Yİ AŞAN KAZANÇLARDA YÜZDE 45 GELİR VERGİSİ

Gelir vergisinde ilk yüzde 27'ye kadar olan dilimlerde değişiklik olmayacak. Sonraki gelir vergisi dilimleri şöyle olacak:

500.000 TL'nin 98.000 TL'si için 22.760 TL (Ücret gelirlerinde 500.000 TL'nin 148.000 TL'si için 36.260 TL),fazlası: Yüzde 35

750.000 TL'nin 500.000 TL'si için 163.460 TL (Ücret gelirlerinde 750.000 TL'nin 500.000 TL'si için 159.460 TL),fazlası: Yüzde 39

1000.000 TL'nin 750.000 TL'si için 260.960 TL (Ücret gelirlerinde 1000.000 TL'nin 750.000 TL'si için 256.960 TL),fazlası: Yüzde43

1000.000 TL'nin 1000.000 TL'si için 368.460 TL (Ücret gelirlerinde 1000.000 TL'nin 1000.000 TL'si için 364.460 TL),fazlası: Yüzde45 oranında vergiye tabi olacak.

Cumhurbaşkanı bu vergi oranlarını 5 puana kadar artırıp azaltabilecek ve bu sınırlar içinde yeni vergi dilim ve oranları belirleyebilecek.

Yeni vergi oranları 2019 yılında elde edilen ücret gelirlerine uygulanmayacak. Ancak bu yıl elde edilen ücret dışındaki gelirlerde yeni vergi oranları uygulanacak.

TEK İŞVERENDEN ALINAN 500 BİN TL'Yİ AŞAN ÜCRET GELİRLERİNE BEYANNAME

Mevcut yasaya göre, tek işverenden alınan ücret tutarı ne olursa olsun beyanname verilmiyor. Yapılacak düzenleme ile tek işverenden 500 bin lirayı aşan ücret geliri elde edenler de beyanname vermek zorunda kalacaklar.

500 BİN TL'Yİ AŞAN TELİF KAZANÇLARINA VERGİ

Serbest meslek kazançlarında istisnalar daraltılıyor. Müellif, heykeltraş, ressam, bilgisayar programcısı ve mucitler ile bunların mirasçılarının edebi eser, bilimsel araştırma, bilgisayar yazılımı, film, senaryo, oyun gibi gelirleri için tanınan gelir vergisi muafiyetine sınır getirilecek. Kazançların 500 bin TL'yi aşan tutarı vergiye tabi olacak.

PERSONELİN OTOBÜS BİLETİ VERGİDEN İNDİRİLECEK

İşverenlerce servis hizmeti verilmeyen durumlarda çalışanlara verilen günlük 10 TL'ye kadar toplu taşıma bileti veya kartı vergiden indirilecek. Günlük 10 TL'yi aşan biletler ile nakit verilen ulaşım paraları ücret kabul edilerek vergilendirilecek.

SPORCU VE HAKEMLERE KÖTÜ HABER

Spor yarışmalarını yöneten hakemlere ödenen ücretler için tanınan gelir vergisi muafiyeti kaldırılacak. Sporcuların ücret ve transfer bedellerinden en fazla yüzde 15 oranında vergi alınmasına ilişkin geçici düzenlemenin yürürlük süresi 31 Aralık 2019 tarihinde doluyor. Bu süre 31 Aralık 2023'e uzatılacak, ancak en üst ligdekiler için yüzde 15 olan gelir vergisi oranı yüzde 20'ye çıkartılacak.

Mevcut yasaya göre, sporcular ücret ve transfer bedelleri ne kadar olursa olsun beyanname vermek zorunda değil. Yeni düzenlemede, ücret ve transfer bedeli 500 bin lirayı aşan sporcular beyanname verecekler ve yüzde 45'e varan oranlarda vergiye tabi olacaklar. Hesaplanan vergiden, daha önce yüzde 20 oranında ödemiş oldukları vergiler mahsup edilecek.

SPORCULARIN VERGİLERİNİN İADESİNDEN VAZGEÇİLİYOR

Sporcuların ücretlerinden alınan vergilerin, amatör spor faaliyetlerinde kullanılmak şartıyla iadesi uygulamasından vazgeçilecek. Bununla ilgili madde yürürlükten kaldırılacak.

ŞİRKET ÜZERİNDEN ARAÇ ALIM VE KİRALAMAYA FREN

İşletme sahiplerinin şirket üzerinden araç kiralayarak veya satın alarak yarattığı vergi kaybını azaltıcı düzenlemeler yapılacak. Kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerinin her birine ilişkin aylık 4 bin liraya kadar kısmı ile satın alımda özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi toplamının en fazla 115 bin liraya kadar kısmı gider olarak gösterilebilecek. İşletmeler, işte kullanılan binek otomobiller için yaptıkları giderlerin en fazla yüzde 70'ini kazançtan indirebilecekler.

KURUMLAR VERGİSİNDE İKİLİ ORAN KALICI OLUYOR

Kurumlar vergisinde yüzde 20 olan oran, bankalar ve finans şirketlerinde geçici olarak yüzde 22 olarak uygulanıyor. Yeni düzenlemeyle, genel kurumlar vergisi oranı yüzde 20'den yüzde 18'e indirilecek. Bankalar ve finans şirketleri için geçici olarak belirlenen yüzde 22’lik oran da kalıcı hale gelecek.

HALKA AÇILAN ŞİRKETLERE İLK 5 YIL DÜŞÜK VERGİ

Bankalar ve finans şirketleri dışında olup, hisseleri borsada işlem görmek üzere halka açılan şirketlerden 5 yıl süreyle yüzde 18 yerine yüzde 16 kurumlar vergisi alınması konusunda cumhurbaşkanı yetkili olacak.

KONAKLAMA VERGİSİ

Otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart, misafirhane ve kamping gibi konaklama tesislerinde verilen hizmetlerine konaklama vergisi getirilecek. Vergi, geceleme ve diğer hizmetlerin toplam bedeli üzerinden alınacak ve aylık ödenecek.

DİJİTAL HİZMET VERGİSİ

Dijital hizmetlerden yüzde 7.5 oranında vergi alınacak. Cumhurbaşkanı bu oranı yüzde 1'e indirmeye veya 2 katına kadar artırmaya yetkili olacak. Verginin mükellefi, dijital hizmet sağlayıcıları olacak. Türkiye'den elde edilen hasılatı 20 milyon TL'den veya dünya genelinde elde edilen hasılatı 750 milyon avrodan az olanlar dijital hizmet vergisinden muaf olacak.