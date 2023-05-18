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Yeniden Wout Weghorst! Süper Lig'e dönüyor

Bonservisini elinde bulunduran Burnley'e dönmesi beklenen Hollandalı golcü Wout Weghorst için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İşte son dakika haberinin detayları

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  • Yeniden Wout Weghorst! Süper Lig'e dönüyor - Son dakika Beşiktaş haberleri

    Beşiktaş'tan sürpriz bir şekilde Manchester United'ın yolunu tutan Wout Weghorst, İngiliz devinde beklenen performansı veremedi.
  • Yeniden Wout Weghorst! Süper Lig'e dönüyor - Son dakika Beşiktaş haberleri

    Bonservisini elinde bulunduran Burnley'e dönmesi beklenen Hollandalı golcü için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
  • Yeniden Wout Weghorst! Süper Lig'e dönüyor - Son dakika Beşiktaş haberleri

    Football Insider'ın haberine göre; Beşiktaş, Wout Weghorst ile yeniden sözleşme imzalamayı planlıyor.
  • Yeniden Wout Weghorst! Süper Lig'e dönüyor - Son dakika Beşiktaş haberleri

    Haberde Burnley Teknik Direktörü Vincent Kompany'nin Weghorst ile görüşeceği ancak oyuncunun Burnley'nin gelecek planları arasında yer almasının muhtemel olmadığı kaydedildi. 30 yaşındaki golcünün yeniden Beşiktaş'a dönerek eski performansına kavuşmak istediği belirtildi.
  • Yeniden Wout Weghorst! Süper Lig'e dönüyor - Son dakika Beşiktaş haberleri

    Bu sezon Manchester United adına 28 maça çıkan Weghorst, bu maçlarda takımı adına 2 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Weghorst Beşiktaş ile Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda toplam 18 maça çıkmış ve 9 gol, 4 asistlik katkı vermişti.

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