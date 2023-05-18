Bu sezon Manchester United adına 28 maça çıkan Weghorst, bu maçlarda takımı adına 2 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Weghorst Beşiktaş ile Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda toplam 18 maça çıkmış ve 9 gol, 4 asistlik katkı vermişti.