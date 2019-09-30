Hisarcıklıoğlu, yazılı açıklamasında, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından ilan edilen YEP'e ilişkin değerlendirmede bulundu.

Programda, ekonomideki hassasiyetlerin dikkate alındığını belirten Hisarcıklıoğlu, Türkiye'yi 2023'e hazırlayacak bir yol haritasının ve yeni bir ekonomik modelin hazırlandığını bildirdi.

Hisarcıklıoğlu, yeniden yüksek büyümenin hedeflenmesinin özel sektöre heyecan ve moral verdiğini vurgulayarak, "Planlanan adımların ekonomide bir sıçrama tahtası işlevi göreceğini, böylece güçlü ve istikrarlı büyüme sürecine geçiş sağlayacağını düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Hisarcıklıoğlu, programla reel sektörü, KOBİ'leri, üreticileri ve yatırımları destekleme yönündeki adımların devam edecek olmasını da memnuniyetle karşıladıklarını kaydetti.

Programın, geleceği daha net görmelerini ve ekonomik aktiviteye ivme sağlayacağına inandığını belirten Hisarcıklıoğlu, "YEP'te sorunlar doğru tespit ve teşhis edilerek, gerçekçi tedbirler ortaya konulmuş. Bizler de Türk iş dünyası olarak ülkemizin hedefleri doğrultusunda tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"DENGELEME-DİSİPLİN DÖNEMİNİN BİR YILDA TAMAMLANMASI ÇOK ÖNEMLİ"

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "Türkiye ekonomisinin sahip olduğu güçlü bağışıklık sistemi ve ekonomi yönetiminin etkin, isabetli tedbirleri ile 2 yıl süreceği öngörülen dengeleme-disiplin döneminin bir yılda tamamlanması ve ekonomide değişimin başlaması çok önemli.İthal ürünlerin, bilhassa ham madde ve ara mamullerin yerlileştirilmesi ve döviz kurlarındaki oynaklığın mal ve hizmet fiyatlarına geçişkenliğinin azaltılmasına yönelik tedbirleri, ihracatçımızın rekabetçiliği adına önemli adımlar olarak görüyoruz. İhracat ana planı doğrultusunda ve ABD ile 100 milyar dolarlık ticaret hedefi doğrultusunda, TİM ve ihracatçı birliklerimiz olarak önümüzdeki 3 ayı strateji toplantılarıyla geçireceğiz." dedi

"EKONOMİDE GÜÇLÜ BÜYÜME DÖNEMİ BAŞLAYACAKTIR"

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, 2020-2022 dönemini kapsayan Yeni Ekonomi Programı'na ilişkin, "2020 ve sonrası için yüzde 5 gibi güçlü bir büyüme hedefimiz var. Bunu çok önemsiyoruz. Böylece ekonomide güçlü büyüme dönemi başlayacaktır." açıklamasını yaptı.

"YEP GÜVEN İSTİKRARA KATKIDA BULUNACAK"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "Yeni Ekonomi Programı güven ve istikrara katkıda bulunacak, Türkiye'yi 100'üncü yılında yeni hedeflerine taşıyacaktır. Dengelenmeye yönelik alınan tedbirler ve disiplin uygulamaları sürecin büyük sıkıntılara yol açmadan atlatılmasını sağladı. YEP ile ekonomide gelecek 3 yılımız için büyüme tercihinin yapıldığını görüyoruz. İthalatı azaltmaya yönelik yerli üretimin desteklenmesinden de büyük memnuniyet duyduk. KOBİ'lerimizin, üreticilerimizin özetle Türkiye ekonomisini sırtlayan reel sektörün desteklenmesi, hedefe daha hızlı koşmamızı sağlayacaktır. Biz ülkemizin geleceğine inanıyoruz. Reel sektör olarak üzerimize düşen görevi yapmaya hazırız." dedi

HÜKÜMETİMİZE GÜVENİYORUZ, YEP'İ DESTEKLİYORUZ"

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, 2020-2022 dönemini kapsayan Yeni Ekonomi Programı'na (YEP) ilişkin, "Hükümetimize güveniyoruz ve 2020-2022 döneminde uygulanacak YEP'i destekliyoruz ." açıklamasını yaptı.

Programın, ayaklarının yere bastığını ve hedeflerin doğru belirlendiğini belirten Kopuz, "Sayın Albayrak, geçen yaz başlayan ekonomik saldırılardan sonra hazırlanan ilk YEP'i açıkladığında yaptığımız değerlendirmede, umutlu olduğumuzu ve hükümete güvendiğimizi belirtmiştim. Geçen sürede kur ve diğer ekonomik göstergelerin dengelenmesi, güvenimizin boşa çıkmadığını göstermiştir. Hükümetimiz, tüm felaket tellallarının söylediklerinin aksine dış kaynaklı ekonomik saldırıların üstesinden gelmeyi başarmıştır." ifadelerini kullandı.

"EKONOMİNİN TÜM PAYDAŞLARIYLA SAHADA OLAN BİR TÜRKİYE GÖRECEĞİZ"

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Yeni Ekonomi Programı'na (YEP) ilişkin, "Önümüzdeki süreçte değişim ve dönüşümle üreterek, yılda ortalama yüzde 5 büyüyen, enflasyonunu kademeli olarak düşüren, cari dengesinde önemli bir başarı elde eden, istihdamını artıran, ekonominin tüm paydaşlarıyla, reel ve finans sektörüyle sahada olan bir Türkiye göreceğiz." ifadelerini kullandı.

"ESNAF CAMİASI OLARAK YEP'E DESTEĞİMİZ VE GÜVENİMİZ TAMDIR"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnaf camiası olarak Yeni Ekonomi Programı'na (YEP) destek ve güvenlerinin tam olduğunu belirtti.

YEP hedeflerinden olan "az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınmasının anayasaya uygun olduğunu" ifade eden Palandöken, şunları kaydetti: "Esnaf camiası olarak bunu sonuna kadar destekliyoruz. Az kazananın az, çok kazananın çok vergi ödemesi için dolaylı vergilerin oranının azaltılması, gelir üzerinden alınan vergilerde de radikal reformlar yapılması gerekir.Hedeflenen oranlar tutturulabilirse, 2022'de Türkiye ekonomisi orta gelir tuzağından çıkarak gelişmiş ülkeler sınıfında anılan bir ülke olacaktır. Esnaf camiası olarak YEP'e desteğimiz ve güvenimiz tamdır." değerlendirmesinde bulundu.