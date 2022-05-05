Yer elmasının faydaları 0:00 / 0:00

Görünüş olarak turp, zencefil ve kerevize benzetilse de tat olarak çok farklıdır. Halk arasında tatlı patates olarak bilinen yer elması sebzesinin birçok çeşidi vardır. Tadı görünüş olarak benzediği sebzelerin aksine tatlıdır. Bazen yemeklerin içinde patatese benzetilen bu sebze çiğ olarakta tüketilebilir. Ülkemizde çorba olarak tüketilmek akla gelse bile birçok zengin tarif seçenekleri vardır. Son yıllarda değişen beslenme alışkanlıklarımız için önerilen bir besin olabilir. Hem sağlıklı hem de çeşitlendirilebilen tarifler bulmak çok kolaydır. Yer Elmasının Duyulmadık Faydaları işleyeceğimiz bu yazımızda aynı zamanda Yer Elmasının Faydaları Ve Zararları Neler onları da öğreneceğiz.

Yer Elması Faydaları Neler?

Oldukça merak edilen Yer Elması Faydaları Neler sorusunun cevabı uzun bir listeye sahiptir. Sizler için derlediğimiz listeye gelin birlikte bakalım...

Vücudumuzun en çok ihtiyacı olan vitaminleri içeren yer elmasında yüksek oranda A ve B vitamini bulunur.

İstemsizce maruz kaldığımız stresin etkilerini azaltır, sakinleştirir. Sinir sisteminin sağlıklı kalmasını sağlar.

Halsizliği azaltmaya yardımcı olur.

Sindirim sistemini düzenlerken kabızlığa iyi gelir ve idrar söktürücü özelliği de vardır.

Mide ağrısı olanların ağrılarına şifa olacak bir sebzedir.

Bağışıklık sistemini güçlendirirken aynı zamanda kansere karşı koruyucu önemli bir besindir.

Yıllara meydan okumanıza ve yaşıtlarınızdan genç görünmenizi sağlar. Cildiniz için oldukça faydalı olacaktır.

Kalorisi oldukça düşüktür. Diyet listelerinin önemli besin kaynağıdır. Tüketimi oldukça zengin bir şekilde tariflerde yer alır.

Yalnızca besin maddesi olarak düşünmek hatamız olur. Yer elması suyunu kaynattığımızda saçlarımız için harika bir bakım suyu olacaktır. Dökülen,mat ve cansız saçları toparlamasına yardımcı olacaktır.

Şeker hastaları hiçbir şüphe duymadan tüketebilir.

Kan değerlerini dengeleyecektir ve nişasta içermediği için hiçbir zararı da yoktur.

Düzenli tüketildiği zaman östorojen hormonu seviyesini düzenleyerek menopoz döneminde semptomları hafifletir.

Beyin içinde faydaları olan yer elması nöron büyümesi teşvik eder.

Yer Elması Zararları

Yer Elması Zararları araştırıldığı zaman içinde nişasta ve hiçbir zararlı madde bulunmamıştır. Fakat detaylı bir şekilde de konuya açıklık getirmek önemlidir.

Her şeyde olduğu gibi aşırı tüketim sonucu ishale veya gaz problemine sebep olabilir.

Hassas bağırsak problemi olanlara tavsiye edilmemektedir.

Çiğ yer elması ilk kez tüketildiği zaman tüketen kişide gastrointestinal sistem aktivitesinde problem yaşanabilir.

Alerjisi olan kişilere tavsiye edilmiyor.

Yer Elması Boy Uzatır Mı?

Tükettiğiniz bir porsiyon yer elmasında yaklaşık olarak 13 mg demir alabileceğiniz için kemik gelişimi içinde önemli bir besindir. Kalsiyum açısından da oldukça zengindir. Bu sebepten dolayı çocuklarınızın büyüme gelişme çağında boy uzamasına yardımcı olacak bir besindir.

Besin destekleri genel olarak; vitaminler, mineraller, aminoasitler, esansiyel yağ asitleri, posa, çeşitli bitkiler ve bunların ekstreleridir. Her bireyin ihtiyaç duyduğu vitamin ve mineraller farklıdır. Sağlıklı ve dengeli beslenmenin en önemli kısmı vücudumuzun ihtiyaç duyduğu besinleri düzenli ve dengeli almaktır. Bu yüzden diyet listelerinin yardımcısı diyebileceğimiz destekleyici besinler arasına yer elmasını da koyabiliriz. Yer elması İbrahim Saraçoğlu tarafından da diyetlerin vazgeçilmez destekleyici besini olarak gösterilmiştir.

Yer Elması Bebeklere Faydalı Mı?

Yer elması içinde lif ve “inülin” adında bir madde bulundurur. İnülin bağırsaktaki yararlı maddeleri arttırır. Ek gıdaya geçen bebeğin kabızlık problemi varsa tavsiye edilir fakat bebeğin bağırsaklarının normal bir yetişkine göre daha hassas olduğunu göze alırsak, bebeğinizin gaz problemi yaşayabilme ihtimali vardır. Bu yüzden her zaman öncelikle doktorunuzdan tavsiye almanızı öneriyoruz.

Hamilelikte Yer Elması Tüketilir Mi?

Hamilelikte sağlıklı ve dengeli beslenmek çok önemlidir. Anne ve bebek için birçok vitamin ve mineralin en çok ihtiyaç duyulduğu dönemdir. İlk üç aylık dönemde bebek tüm ihtiyacını anneden karşılar. Hamilelik döneminde içeriği yüksek vitamin ve mineral içeren sebzeler tüketilmelidir. 150 gram yer elmasında sodyum, karbonhidratlar, lif, şekerler, protein, demir, bakır, magnezyum, fosfor, potasyum vardır. Birçok faydası olan ve aşırı tüketim dışında hiçbir zararı bulunmayan bu sebzeyi hamilelikte tüketebilirsiniz. Ancak hassas bağırsağa sahipseniz gaz problemi yaşayabilme ihtimalinizi unutmamalısınız.