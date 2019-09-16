Türkiye'de yer fıstığı üretiminin yüzde 35'inin, işlenmesinin ise yüzde 90'ının yapıldığı Osmaniye'de fiyatlardaki artış üreticiyi rahatlattı.

Kentte birinci ürün yer fıstığının toplanmasına elle ve makine yardımıyla başlandı.

Topraktan sökülen yer fıstıkları, bir süre kurumaya bırakıldıktan sonra tesislerde işlenerek yurt içine ve dışına gönderiliyor.

Osmaniye Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, AA muhabirine, yer fıstığının Osmaniye için ayrı bir öneme sahip olduğunu, ürünün en az 10 bin kişiye istihdam sağladığını söyledi.

"FİYATLAR MEMNUN EDİCİ"

Bu yıl hasadına yeni başlanmasına rağmen yer fıstığının rekolte ve fiyatıyla üreticisini memnun ettiğini aktaran Sağlam, şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz yıl 129 bin dekar alanda 47 bin ton ürün elde ederken bu sezon 130 bin dekar alandan 51 bin ton ürün elde edeceğimizi tahmin ediyoruz. Alış fiyatları da oldukça memnun edici. Geçtiğimiz yıl kilogramı 4,5-5 liradan alınan yer fıstığı bu sezon 7,5 ile 8 liradan alınıyor. Girdi maliyetlerinin geçen seneye göre yükseldiği bir gerçek ancak fiyatın da geçen seneye göre artış göstermesi üreticimizin yüzünü güldürecek."

Sağlam, yer fıstığının işlenmesi için kentte 350 fabrikanın bulunduğunu, draje, krema gibi farklı ürünlere dönüştürülmesi amacıyla da 23 yeni tesis kurulduğunu söyledi.

Yer fıstığı üreticisi Mehmet Arslanözer ise 70 dönümlük bir alana yer fıstığı ekimi yaptığını, dönüm başına 400 kilogram gibi bir verim beklediğini aktardı.

Üretici Vahit Karadağ da bu yıl yer fıstığının fiyatıyla kendilerini mutlu ettiğini belirtti.