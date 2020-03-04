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Türkiye’de e-ticaret pazarına yönelik olarak güvenli ödeme hizmeti sunan fintech şirketi Finartz, e-ticarette ödeme işlemlerinin güvenliği konusunda geliştirdiği 3D Secure 2.0 yazılımıyla dünyada güvenli ödeme işlemlerinin geçerliliği konusunda otorite kuruluş olan EMVCo’dan sertifika alan ilk Türk şirket oldu.

31 ülkeden 71 şirketin onaylanarak sertifika aldığı 3DS Secure 2.0 alanında 3 farklı ürünle listede yerini alan Finartz, aynı zamanda dünyada bu alanda lisanslı 3 ürünü bulunan 71 şirketten de 2’cisi oldu.

Yerli fintech şirketi Türkiye’nin yanısıra dünya genelinde kullanıma sunacağı yazılımıyla finans sektöründe, finans teknolojileri alanında hizmet ihracatı yapan ilk firmalardan biri olmayı da hedeflediğini duyurdu.

TÜRKİYE FİNANS ALANINDA YAZILIM İHRAÇ EDECEK

2016 yılında finansal teknoloji alanında güvenli ödeme sistemleri geliştirmek üzerine kurulan Finartz, bu alanda ödeme sistemleri altyapıları, entegrasyon hizmetleri, sadakat programları, mobil pos, dijital cüzdan ve sanal pos konusunda yazılımlar geliştiriyor.

Geçen 6 ayda geliştirdiği 3D Secure 2.0 yazılımının sahip olduğu EMVCo sertifikasyonuyla dünyada bir Türk şirketi olarak ilke imza atan Finartz, yeni hedefini, Türkiye’yi finansal teknolojiler alanında hizmet ihraç eden bir konuma taşımak olarak açıkladı.

Türkiye’de birçok e-ticaret sitesi ve dijital cüzdana altyapı ve platform desteği sağladıklarını belirten Finartz’ın kurucusu ve Genel Müdürü Cihan Demir, yüzde 100 Türk sermayesiyle kurulan bir şirketin EMVCo sertifikasyonuna sahip bir ürün geliştirmiş olmasının Türkiye’nin finansal teknolojiler ihraç eden bir konuma gelmesinin güçlü bir destekçisi olacağının altını çizdi.

KİMLİK HIRSIZLIĞINA ENGEL OLACAK

Geliştirdikleri 3D Secure 2.0’ın avantajlarını anlatan Cihan Demir, e-ticarette satıcının, alıcıya dair kimlik doğrulama sürecindeki ihtiyacını en hızlı, kullanıcı deneyimini ön planda tutarak ve güvenli şekilde karşılayan 3D Secure 2.0’ın sağladığı akıllı güvenli çözümlerin, e-ticarette alıcıyı da koruduğuna dikkat çekti.

Demir, “Sahip olduğu akıllı doğrulama yöntemi sayesinde alıcının satın alma davranışlarına aykırı işlemleri yapay zeka ile kontrol eden 3D Secure 2.0, kimlik hırsızlığının önündeki en güçlü engellerden biri haline geliyor” dedi.