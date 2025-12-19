Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 11.320,87 %-0,13
        DOLAR 42,8101 %0,16
        EURO 50,1856 %-0,03
        GRAM ALTIN 5.956,89 %0,02
        FAİZ 37,90 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 90,94 %1,16
        BITCOIN 88.255,00 %3,12
        GBP/TRY 57,2963 %0,05
        EUR/USD 1,1716 %-0,05
        BRENT 59,82 %0,00
        ÇEYREK ALTIN 9.739,51 %0,02
        Haberler Ekonomi Teknoloji Uygulama Yerli Malı Haftası’nda coğrafi işaretli ürünlerle yerel kalkınmaya destek - Teknoloji Haberleri

        Yerli Malı Haftası’nda coğrafi işaretli ürünlerle yerel kalkınmaya destek

        Trendyol, Yerli Malı Haftası kapsamında bu yıl Yöresel Ürünler ile Anadolu'nun dört bir yanındaki üreticileri desteklemeye devam ettiğini duyurdu. Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenmiş coğrafi işaretli ürünler başta olmak üzere zeytinyağından tarhanaya, kuruyemişten geleneksel el işlerine uzanan geniş bir yerel ürün yelpazesi, milyonlarca tüketiciyle buluşuyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.12.2025 - 13:51 Güncelleme: 19.12.2025 - 13:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Coğrafi işaretli ürünlerle yerel kalkınma
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        E-ticaret şirketinden yapılan açıklamaya göre, 12–18 Aralık tarihleri arasında kutlanan Yerli Malı Haftası kapsamında yerel üretimin ve bilinçli tüketimin desteklenmesine katkı sunan çalışmalar yapılıyor.

        Yöresel Ürünler ile Anadolu’daki üreticilerin emeğini ve kültürel değerlerini dijital kanallarla görünür kılan Trendyol, yerel üretimi Türkiye genelindeki milyonlarca tüketiciyle buluşturuyor.

        YEREL ÜRETİME DİJİTAL GÜÇ

        Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenmiş coğrafi işaretli ürünler başta olmak üzere, geleneksel yöntemlerle üretilen yöresel gıdalar ve el emeği ürünler Trendyol üzerinden tüketicilerle buluşuyor.

        Türkiye’nin 81 ilinden üreticileri geniş müşteri ağıyla bir araya getiren Trendyol, yerel üretim ekosisteminin güçlenmesine katkı sağladığını da belirtti. Yerli Malı Haftası kapsamında artan ilgiyle birlikte Anadolu ekonomisine ve sürdürülebilir kalkınmaya olan destek daha da pekişiyor.

        ANADOLU’NUN DEĞERLERİ SINIRLARI AŞIYOR

        Şirket, yerel üreticilerin yalnızca Türkiye’de değil, uluslararası pazarlarda da görünürlük kazanmasını hedeflediğini de açıkladı. Dijital fırsat eşitliği yaklaşımıyla coğrafi işaretli ve yöresel ürünlerin e-ihracat yoluyla dünyaya açılması desteklenirken, Anadolu’daki üreticilere gelirlerini artırma ve işlerini büyütme imkanı sunuluyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Marmara'ya lapa lapa kar geliyor!
        Marmara'ya lapa lapa kar geliyor!
        İstanbul'da yaşandı... İşçilerin satırlı kavgası!
        İstanbul'da yaşandı... İşçilerin satırlı kavgası!
        Ünlü oyuncu gözaltına alındı
        Ünlü oyuncu gözaltına alındı
        Yeğeninin eşini öldürmüştü... Eniştesini de öldürmüş
        Yeğeninin eşini öldürmüştü... Eniştesini de öldürmüş
        Beşiktaş hisselerinde sert dalgalanma
        Beşiktaş hisselerinde sert dalgalanma
        İşe giderken trenin altında kaldı! Malatya'da büyük acı!
        İşe giderken trenin altında kaldı! Malatya'da büyük acı!
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Husumetlisi ile karşılaşmadan önce... Ölmeden son görüntü!
        Husumetlisi ile karşılaşmadan önce... Ölmeden son görüntü!
        2026'da altında ne bekleniyor?
        2026'da altında ne bekleniyor?
        Fenerbahçe, Sörloth için masaya oturdu!
        Fenerbahçe, Sörloth için masaya oturdu!
        Hollywood ünlülerinden peş peşe açıklama: Lyme hastalığı
        Hollywood ünlülerinden peş peşe açıklama: Lyme hastalığı
        Halil Umut Meler'den flaş açıklamalar!
        Halil Umut Meler'den flaş açıklamalar!
        Kış ne zaman başlar?
        Kış ne zaman başlar?
        Fenerbahçe, Eyüpspor deplasmanında!
        Fenerbahçe, Eyüpspor deplasmanında!
        Karalama kampanyasına dava açacak
        Karalama kampanyasına dava açacak
        Çin'in gizli tutulan çip projesi
        Çin'in gizli tutulan çip projesi
        Beşiktaş hasrete son vermek istiyor!
        Beşiktaş hasrete son vermek istiyor!
        İlaç fiyatlarına zam geldi! Euro kuru güncellendi
        İlaç fiyatlarına zam geldi! Euro kuru güncellendi
        Trump eski başkanlarla alay etti
        Trump eski başkanlarla alay etti
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası