Yerli Malı Haftası’nda coğrafi işaretli ürünlerle yerel kalkınmaya destek

E-ticaret şirketinden yapılan açıklamaya göre, 12–18 Aralık tarihleri arasında kutlanan Yerli Malı Haftası kapsamında yerel üretimin ve bilinçli tüketimin desteklenmesine katkı sunan çalışmalar yapılıyor.

Yöresel Ürünler ile Anadolu’daki üreticilerin emeğini ve kültürel değerlerini dijital kanallarla görünür kılan Trendyol, yerel üretimi Türkiye genelindeki milyonlarca tüketiciyle buluşturuyor.

YEREL ÜRETİME DİJİTAL GÜÇ

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenmiş coğrafi işaretli ürünler başta olmak üzere, geleneksel yöntemlerle üretilen yöresel gıdalar ve el emeği ürünler Trendyol üzerinden tüketicilerle buluşuyor.

Türkiye’nin 81 ilinden üreticileri geniş müşteri ağıyla bir araya getiren Trendyol, yerel üretim ekosisteminin güçlenmesine katkı sağladığını da belirtti. Yerli Malı Haftası kapsamında artan ilgiyle birlikte Anadolu ekonomisine ve sürdürülebilir kalkınmaya olan destek daha da pekişiyor.

ANADOLU’NUN DEĞERLERİ SINIRLARI AŞIYOR

Şirket, yerel üreticilerin yalnızca Türkiye’de değil, uluslararası pazarlarda da görünürlük kazanmasını hedeflediğini de açıkladı. Dijital fırsat eşitliği yaklaşımıyla coğrafi işaretli ve yöresel ürünlerin e-ihracat yoluyla dünyaya açılması desteklenirken, Anadolu’daki üreticilere gelirlerini artırma ve işlerini büyütme imkanı sunuluyor.