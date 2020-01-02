Türkiye'nin Otomobili'nin ön gösterim aracı tanıtımı ve Bilişim Vadisi'nin açılış töreni organizasyonunu gerçekleştiren YRD İstanbul'un Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Karadeniz, Türkiye'nin Otomobili'nin ön gösterim araçlarının henüz vatandaşlarla buluşması için erken olduğunu belirterek, "Marka lansmanı daha sonraki bir aşama ve marka lansmanıyla birlikte bildiğim kadarıyla araçlar 7 bölgeyi dolaşacak ve vatandaşlarla buluşturulacak" dedi.

Türkiye'nin Otomobili'nin tanıtım organizasyonu projesine ve bu süreçte yaşananlara ilişkin açıklamalarda bulunan Karadeniz, vatandaşların aracı görme isteğinin farkında olduklarını vurguladı.

'ARACI GÖSTERMEK PAZARLAMAYA KATKI SAĞLAR'

Karadeniz, "Ben, TOGG CEO'muz Gürcan Karakaş ve Pazarlama Müdürü Çağ Günaçar'ın marka lansmanı sırasında böyle bir projelerinin olduğunu biliyorum. Gürcan Bey de Çağ Bey de sonraki dönemlerde bu tip planlamalar yapacaklarından bahsettiler. Ama bugün için erken. Çünkü önceki gün yaptığımız bir ön gösterimdi yani bir lansman bile değildi aslında. Herkesin belki yakından görmesi, temas etmesi, dokunması çok katkı sağlayacaktır. Pazarlama stratejisi olarak da çok katkı sağlayacaktır" dedi.

Türkiye'nin Otomobili ön gösterim aracı tanıtımı projesine yaklaşık 1,5 ay önce Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın talimatıyla başladıklarını aktararak, "Sayın Bakan, projenin lansmanının Bilişim Vadisi'nde yapılmasını istiyordu. Çünkü TOGG'un yönetim merkezi binası orada. Ama burada maalesef böyle bir lansmanı yapabilecek fiziki olanaklar yeterli değildi, kapalı bir mekan yoktu. O nedenle daha önce şantiye alanı olarak kullanılan 17 bin metrekarelik bir alanı yeniden düzenleyerek, aşağı yukarı 11 bin 500 metrekarelik bir alanına asfalt dökerek, ulaşım olanaklarını planlayarak ve çadırlarla çözüm üreterek bir etkinlik alanı oluşturmaya başladık. Bu çalışma 636 kişilik bir ekiple bir buçuk aylık bir sürede ortaya çıktı" ifadesini kullandı.