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Yerli sosyal medya uygulamsı Mirket kullanıma açıldı

Ana teması ‘merak’ olan yerli sosyal medya platformu Mirket, kullanıma sunuldu. Kullanıcıların fikir, düşünce ve tecrübelerini “mirk” adı verilen içeriklere sağlayacağı görüşlerle aktardığı Mirket, App Store ve Google Play’de yerini aldı.

Yerli sosyal medya uygulamsı Mirket yayında - Haberler
HABERTURK.COM

Gündem ve ilgi alanlarına göre toplumun nabzını tutmak için tasarlanan yerli sosyal medya platformu Mirket, kullanıma açıldı. Ana teması “merak” olan ve yolculuğuna 2020 Ekim ayındaki beta sürümüyle başlayan Mirket uygulaması ile kullanıcılar fikir, düşünce ve tecrübelerini “mirk” adı verilen içeriklere sağlayacağı görüşlerle aktarıyor, “mirk”lerle gündemi takip edebiliyor ve de kendileri de “mirk” oluşturarak sonuçlarını izleyebiliyor.

Uygulama kullanıcıların görüş çokluğuyla kendilerinin belirlediği bazı etkinliklere katılıp görüşlerini gerçek hayata da yansıtabileceği, yarışmalarla beraber rekabetin de yaşanabileceği bir platform olma özelliği taşıyor.

Mirket’in yeni özelliklerinin anlatıldığı ve globale açılma hedefinin paylaşıldığı toplantıda konuşan kurucu Berker Gürcihan uygulama deneyimiyle ilgili şunları söyledi:

“Mirket, genç ve yetenekli bir ekibin elinden çıktı. Meraklı, trendleri takip eden ve sürekli güncellenen bir uygulamayız. Sosyal medyayla gerçek hayat arasında köprü kurduğumuz etkinliklerin yanında kullanıcılarımızın görüşlerini alacağımız ‘ortak geliştirme’ toplantılarını yakın zamanda gerçekleştireceğiz. Çok kısa süre binlerce kullanıcıya ulaştık. Kısa, orta vadeli hedeflerimizden bazıları 1.5 milyon kullanıcıyı Mirket deneyimiyle tanıştırmak ve yurtdışına açılmak.”

MİRKET NASIL ÇALIŞIYOR?

iOS ve Android platformları için App Store ve Google Play’den indirilebilen Mirket uygulamasında kullanıcılar, merak ettikleri konulardaki cevapları yaş aralığı, cinsiyet ve şehir bilgilerine göre filtreleyip, sonuçların kitlelere göre nasıl ayrıştığını gözlemleyebiliyor.

Gündem, ekonomi, spor, yeme-içme ve takip edilen trend başlıklar altında, Mirket’in geleceğe yönelik hedeflerinden biri de ilgi alanları havuzundaki uzman profillerin öne çıkarılması yer alıyor. Uzman puanının yanı sıra statü puanlaması da bulunuyor. Statü puanları kullanıcıların uygulama içindeki hareketlerine göre belirleniyor. Böylece çaylaklıktan deneyimli mirketliğe 6 kademeli bir yolculuk bulunuyor.

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