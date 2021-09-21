AA

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, kapılarını 4'üncü kez teknoloji meraklıları için açtı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, açılış töreninde yaptığı konuşmada, TEKNOFEST'e her yıl katlanarak artan ilgi ve alakanın festivalin, Türkiye'nin gelecek vizyonunun canlı örneği olduğunu vurgulayarak, "TEKNOFEST yarışmacıları, ziyaretçileri, buraya gelemese de uzaktan takip eden gençler, Türkiye'nin geleceğini inşa edecek gerçek kahramanlardır" dedi.

Festivalde ilk kez sergilenecek ve gösteri uçuşları yapacak yerli ve milli ürünlere ilişkin bilgi veren Bakan Varank, "TEKNOFEST, paydaşlarından katılımcısına, yarışmalarından gösteri ve etkinliklerine kadar her sene bir önceki senenin rekorlarını kırarak yoluna emin adımlarla devam ediyor" diye konuştu.

Varank, TEKNOFEST'te yarışmacıların roketten otonom sistemlere, yapay zekadan su altı sistemlerine 35 farklı alanda hünerlerini sergilediğini belirterek, bu yarışmalarda gençlerin heyecanına ortak olduklarını söyledi.

Her sene başarıları ödüllendirdiklerine ve gençleri teşvik ettiklerine işaret eden Varank, "Bu sene ön eleme aşamasını geçen gençlerimize 7 milyon liranın üzerinde malzeme desteği sağladık. TEKNOFEST'te dereceye giren takımlarımıza 5 milyon liranın üzerinde ödüller takdim edeceğiz" dedi.

TEKNOFEST'e katkı sağlayan paydaşların sayısının da katlanarak arttığını aktaran Varank, ilk sene 28 olan paydaş sayısının bu sene 74'e yükseldiğini, bu sayede festivali daha geniş kitlelere ulaştırabildiklerini bildirdi.

'İHA'LARIMIZI DÜNYA HAYRANLIKLA TAKİP EDİYOR'

Mustafa Varank, Türkiye'yi teknolojinin gidişatını takip eden değil, tayin eden ülkeler arasına sokmak için çalıştıklarını ifade ederek, "Türkiye, kritik teknolojilerin pazarı değil, üretim üssü olmalıdır, yerli ve milli teknolojilerle yoluna devam etmelidir. 10 senede, bu alanda nereden nereye geldiğimizi tüm dünya hayranlıkla takip ediyor. Parasıyla dahi bize satmadıkları İHA'lardan bugün İHA alanında dünyada parmakla gösterilen ülkelerden biri haline geldik" dedi

Varank, "Bugün nasıl ki dünya basını İHA teknolojileri alanında bizi konuşuyorsa yarın da elektrikli araçlar, otonom araçlar, insansız su altı araçları, yapay zeka, hibrit roket teknolojileri, uçan arabalar konusunda bizi konuşacak. Türkiye, gümbür gümbür gelen gençleriyle önümüzdeki yıllara mührünü vuracak" ifadelerini kullandı.

TEKNOFEST ile birlikte Eylül'ü "teknoloji ayına" çevirdiklerini belirten Varank, "TEKNOFEST'i sadece ülkemiz sınırları içinde tutamayacağız. İnşallah bir sonraki TEKNOFEST'te can Azerbaycan'da da bir ayağımız olacak ve TEKNOFEST'i uluslararası bir marka haline getireceğiz​​​​​​​" diye konuştu.

'İLERMENİN EN BÜYÜK RÜZGARI TEKNOLOJİ'

Festivalin açılışında açıklamalarda bulunan T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Geçtiğimiz yıllarda TEKNOFEST için yola çıkarken 'bir hayalimiz var' diyorduk. İşte bugün hayallerimiz gerçeğe dönüşmeye, filiz vermeye başladı. Dünyanın hızla değiştiği bu çağda, dönüşümün ve ilerlemenin en büyük rüzgarının teknoloji olduğunu görüyoruz" diye konuştu.

Bugün yüksek teknoloji geliştiren Türkiye hayalini, yarışmalara başvuran 200 binden fazla genç ve tüm milletle paylaştıklarını vurgulayan Bayraktar, "Aynı zamanda gençliğin önemsenmediği, fırsat verilmediği bir gelecek hayalinin eksik kalacağını da çok iyi biliyoruz. Değerli genç kardeşlerim, mühendis bir yol arkadaşınız olarak sizlere tavsiyem, önünüze çıkan engeller sizi asla yıldırmasın. Yerleşik düzen sizi yanlışa itse de etikten, ahlaktan ve hak bildiğiniz yoldan asla ayrılmadan çok çalışın. Bir konu üzerinde çalışırken muhakkak geleceğin trendlerine odaklanın. Yaptığınız her işin özgün ve size ait olmasını önemseyin. Bunlara dikkat edin. Azimle çalışmaya devam edersek Allah'ın izniyle dünyanın en iyisi oluruz" dedi.

'GİRİŞİMCİLERE HER FIRSATI SUNMALIYIZ'

Artık dünyayı ileriye taşıyan cesur yeni fikirlerin, yeni icatların, ufacık girişimlerden ve bu girişimleri kuran gençlerden çıktığına işaret eden Bayraktar, "Bunun için girişim ekosistemimizi daha da büyütmeli ve imkanlar dahilindeki her fırsatı girişimcilerimize sunmalıyız. 20 yıl öncesinin garaj şirketleri arasında bugün tekelleşen, devletlerden de daha güçlü hale gelen dev şirketler de bulunuyor. Vahşi kapitalist teknoloji tekellerinin kurguladığı bir dünyaya mahkum olmamak için yelkenlerimizi medeniyet değerlerimiz istikametinde kendi dönüşüm rüzgarımızla doldurmalıyız" diye konuştu.

'TAM BAĞIMSIZ GÜÇLÜ TÜRKİYE HEDEFİNE YAKLAŞIYORUZ'

Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST'in insanlar arasında kardeşlik bağlarını geliştiren dev bir platform olduğunu da vurgulayarak, "Türkiye'nin dört bir köşesinden gelen gençler birbirleriyle tanışıp, yarışıp ömür boyu sürecek dostluklar kuruyor. Türkiye'nin 7 bölgesi, 81 ili, farklı renkleriyle, TEKNOFEST'te buluşup aynı heyecan ve aynı ideal için çaba gösteriyor. Bu gençler sayesinde tam bağımsız, güçlü Türkiye hedefine her geçen gün bir adım daha yaklaşıyoruz. Çocuklarımız hepimizin göz bebeği. İmkanları farklı olabilir ama bize düşen onları eşit düzeyde bu teknoloji yolculuğuna dahil etmek olmalı" dedi.

TEKNOFEST'e katılan gençlere mesajlar da veren Bayraktar, "Fırsat eşitliği sağlamak, dünyada teknolojiye katılımı çok düşük olan genç kızlarımıza da imkan sağlamak önceliğimiz olmalı. Genç kardeşlerim umudumuz sizlersiniz. Sizi basmakalıp tariflere hapsetmeye çalışanlara kulak asmayın. Çekinmeyin, korkmayın çalışmaya devam edin" tavsiyelerinde bulundu.