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        Haberler Gündem Güncel Yerlikaya'dan, yola çıkacaklara uyarı | Son dakika haberleri

        Yerlikaya'dan, yola çıkacaklara uyarı

        İçişleri Bakanı Yerlikaya, Kurban Bayramı'nın son günü yaşadıkları şehirlere dönecek sürücülere, "Trafik kurallarına harfiyen uyalım. Aşırı hızdan kaçınalım. Emniyet kemerimizi takalım, araç kullanırken cep telefonuyla aramıza mesafe koyalım, yorgun ve uykusuz yola çıkmayalım." uyarısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2025 - 10:05 Güncelleme: 09.06.2025 - 10:05
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        Yerlikaya'dan, yola çıkacaklara uyarı
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bayramda sevdiklerine, baba ocaklarına, memleketlerine kavuşmak için yollara düşen milyonlarca vatandaşın, tekrar dönüş yoluna çıktığına dikkati çekti.

        Bayram tatillerinde en fazla can kaybına neden olan 5 temel trafik kuralı ihlalinin, hız, şerit izleme-değiştirme-makas atma, geçiş önceliği ve dönüş kurallarına uymama, arkadan çarpma ve kırmızı ışık ihlalinden oluştuğuna işaret eden Yerlikaya, şunları kaydetti:

        "Yola çıktığımızda, yürekleri ağzında sağ salim evlerimize dönmemiz için dua eden anne babalarımızı, sevdiklerimizi bir an olsun aklımızdan çıkarmayalım. Çıkarmayalım ki trafik kurallarına harfiyen uyalım. Aşırı hızdan kaçınalım. Emniyet kemerimizi takalım, araç kullanırken cep telefonuyla aramıza mesafe koyalım, yorgun ve uykusuz yola çıkmayalım. Yaptığımız denetimlerin amacı vatandaşlarımızın ocaklarına ateş düşmesin diye; yuvalarımız şen olsun diye. Hiçbir yavrumuz öksüz ve yetim kalmasın diye… Yola çıkacak tüm vatandaşlarımıza hayırlı yolculuklar diliyorum."

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