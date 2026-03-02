Yeşilay Haftası ne zaman? Yeşilay Haftası mesajları, sözleri ve önemi
Her yıl mart ayında Yeşilay Haftası gündeme geliyor. Ülkemizin en eski sivil toplum kuruluşlarından biri olan Yeşilay yıllardır bağımlılıkla karşı mücadelesini sürdürüyor. Yeşilay Haftası'nın amaçları arasında bağımlılıkların zararları hakkında toplumu bilgilendirmek, özellikle çocuk ve gençlerde farkındalık oluşturmak yer alır. Peki Yeşilay Haftası ne zaman, önemi nedir?
Yeşilay Haftası kapsamında Yeşilay Kulüpleri aracılığıyla etkinlik gerçekleştirilecek. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm resmi ve özel okullarda 5 Mart Perşembe günü "İlk Dersim Yeşilay" etkinliği yapılacak. İşte, Yeşilay Haftası tarihi, mesajları, sözleri ve önemi
YEŞİLAY HAFTASI NEDİR?
Yeşilay 5 Mart 1920’de, İstanbul’da psikiyatrist Mazhar Osman ve arkadaşları tarafından kuruldu.
Yeşilay, 1920’de İngiliz işgal güçlerinin İstanbul Limanı’na gemilerle getirdiği binlerce kasa alkollü içkiyi gençlerimize bedava dağıtıp onları zehirlemesine, işgale karşı direnişi kırarak özgürlüklerini ve onurlarını ellerinden almak istemelerine karşı alkollü içkilerle mücadele amacıyla dönemin Şeyhülislam’ı İbrahim Haydarizade’nin himayesinde Dr. Mazhar Osman Uzman ve arkadaşları tarafından Padişahın izniyle 5 Mart 1920’de İstanbul’da “Hilal-i Ahdar” adıyla kurulmuştur.
Yeşilay’ın kurulduğu 1-7 Mart tarihleri ülkemizde Yeşilay haftası olarak kutlanmaktadır.
OKULLARDA 5 MART'TA İLK DERSTE YEŞİLAY ANLATILACAK
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm resmi ve özel okullarda 5 Mart Perşembe günü "İlk Dersim Yeşilay" etkinliği yapılacak.
Yeşilayın açıklamasına göre, her yıl 1-7 Mart'ta kutlanan Yeşilay Haftası kapsamında, Yeşilay Kulüpleri aracılığıyla etkinlik gerçekleştirilecek.
Etkinliğin 5 Mart Perşembe günü 08.30-09.30 saatlerinde Üsküdar İlkokulunda yapılacak örnek uygulamasına, Yeşilay Genel Başkan Yardımcısı Sümeyye Ceylan da katılacak.
Yeşilay tanıtım videosunun izletileceği, "Yeşilay'ı Tanıyalım" oturumunun düzenleneceği programda, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyine yönelik "Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Programı" etkinlikleri yapılacak.
Programda, "Yeşilay Çocuk Müzikali" de sahnelenecek.
Resmi yazıyla okullara bildirildi
Milli Eğitim Bakanlığınca 81 ilin İl Milli Eğitim Müdürlüklerine resmi yazıyla duyurulan uygulamayla, Türkiye genelinde ilk ders zilinin "sağlıklı bir gelecek için" çalmasının sağlanması hedefleniyor.
Türkiye genelinde 17 milyon 956 bin 523 öğrenciye eş zamanlı Yeşilay ve bağımlılıklarla mücadele konularının anlatılacağı etkinlik kapsamında, öğrencilerin sağlıklı yaşam bilinci kazanmalarının desteklenmesi ve bağımlılıklara karşı farkındalıklarının artırılması amaçlanıyor.
YEŞİLAY HAFTASI AMAÇLARI
Bağımlılıkların zararları hakkında toplumu bilgilendirmek
Özellikle çocuk ve gençlerde farkındalık oluşturmak
Sağlıklı yaşamı teşvik etmek
Bağımlılıkla mücadele konusunda kamuoyunu bilinçlendirmek
YEŞİLAY HAFTASI MESAJLARI
Sağlıklı bir gelecek için bağımlılıklara hayır!
Özgürlük, bağımlı olmamaktır.
Güçlü gençlik, bağımlılıksız toplum demektir.
Hayat senin, sağlığını koru!
Bağımlılığa değil, hayata bağlan!
Sağlıklı kal, spor yap, hayata sıkı sıkı sarıl!