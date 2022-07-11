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Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı'nın Çalışkan Ahmet'iydi! Görenler son halini tanıyamadı!

Yeşilçam'ın efsane filmi Hababam Sınıfı'nın Çalışkan Ahmet'i gündeme geldi. Başrollerinde Kemal Sunal, Adile Naşit, Halit Akçatepe, Şevket Altuğ, Münir Özkul ve Şener Şen gibi usta oyuncularla rol alan Ahmet Sezerel, dizideki rolüyle hafızalara kazındı. 1976 yapımı filmle adını duyuran ünlü oyuncu; Cennetin Çocukları, Aşkın Dansı, Gülen Gözler, Aile Şerefi ve Gülen Adam gibi yapımlarda da boy gösterdi. Hababam Sınıfı'nın Çalışkan Ahmet'inin son halini görenler 'Yıllar ona da acımadı' yorumunda bulundu. İşte Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ahmet Sezerel'in son hali...

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  • Yeşilçam'ın efsane filmi Hababam Sınıfı'nın Çalışkan Ahmet'iydi! Yıllar Ahmet Sezerel'e de acımadı! Görenler son halini tanıyamadı!

    Rıfat Ilgaz'ın Hababam Sınıfı aslı kitap serisinden uyarlanan Hababam Sınıfı filmi oyuncuları gündeme geldi.
  • Yeşilçam'ın efsane filmi Hababam Sınıfı'nın Çalışkan Ahmet'iydi! Yıllar Ahmet Sezerel'e de acımadı! Görenler son halini tanıyamadı!

    Kemal Sunal, Adile Naşit, Halit Akçatepe, Münir Özkul ve Şener Şen gibi usta oyuncularla başrolü paylaşan Ahmet Sezerel dizide canlandırdığı 'Çalışkan Ahmet' karakteriyle hafızalara kazındı.
  • Yeşilçam'ın efsane filmi Hababam Sınıfı'nın Çalışkan Ahmet'iydi! Yıllar Ahmet Sezerel'e de acımadı! Görenler son halini tanıyamadı!

    1976 yapımı dizide canlandırdığı rolle beğeni toplayan Sezerel, birçok yapımda rol aldı.
  • Yeşilçam'ın efsane filmi Hababam Sınıfı'nın Çalışkan Ahmet'iydi! Yıllar Ahmet Sezerel'e de acımadı! Görenler son halini tanıyamadı!

    Ünlü oyuncu Cennetin Çocukları, Aşkın Dansı, Gülen Gözler, Aile Şerefi ve Gülen Adam gibi filmlerde Yeşilçam'ın usta isimleriyle başrolü paylaştı.
  • Yeşilçam'ın efsane filmi Hababam Sınıfı'nın Çalışkan Ahmet'iydi! Yıllar Ahmet Sezerel'e de acımadı! Görenler son halini tanıyamadı!

    23 Temmuz 1953 yılında İstanbul Beyoğlu'nda dünyaya gelen Çalışkan, çocukluk yıllarını İstanbul'da geçirdi.
  • Yeşilçam'ın efsane filmi Hababam Sınıfı'nın Çalışkan Ahmet'iydi! Yıllar Ahmet Sezerel'e de acımadı! Görenler son halini tanıyamadı!

    İlköğretim ve lise eğitimini İstanbul'da tamamlayan Yeşilçam'ın usta oyuncusu, üniversiteyi Ankara'da okudu.
  • Yeşilçam'ın efsane filmi Hababam Sınıfı'nın Çalışkan Ahmet'iydi! Yıllar Ahmet Sezerel'e de acımadı! Görenler son halini tanıyamadı!

    İlk olarak tiyatrolarda oyunculuk yapan Ahmet Sezerel, Hababam Sınıfı Uyanıyor filmi ile adını geniş kitlelere duyurdu.
  • Yeşilçam'ın efsane filmi Hababam Sınıfı'nın Çalışkan Ahmet'iydi! Yıllar Ahmet Sezerel'e de acımadı! Görenler son halini tanıyamadı!

    Hababam Sınıfı Uyanıyor filminin ardından Aile Şerefi ve Gülen Gözler filmlerinde ekran karşısına geçti.
  • Yeşilçam'ın efsane filmi Hababam Sınıfı'nın Çalışkan Ahmet'iydi! Yıllar Ahmet Sezerel'e de acımadı! Görenler son halini tanıyamadı!

    Yönetmenliğini Kartal Tibet'in yaptığı başrollerinde; Münir Özkul, Itır Esen, Ekrem Bora ve Eriş Akman'ın bulunduğu Cennetin Çocukları filminde de boy gösterdi. 
  • Yeşilçam'ın efsane filmi Hababam Sınıfı'nın Çalışkan Ahmet'iydi! Yıllar Ahmet Sezerel'e de acımadı! Görenler son halini tanıyamadı!

    Gülen Adam'ın Oktay'ı son olarak Aşkın Dansı filminde başrol oyunculuğu yaptı.
  • Yeşilçam'ın efsane filmi Hababam Sınıfı'nın Çalışkan Ahmet'iydi! Yıllar Ahmet Sezerel'e de acımadı! Görenler son halini tanıyamadı!

    Yıllar sonra ortaya çıkan Yeşilçam'ın efsane ismi Ahmet Sezerel'in son hali herkesi şaşırttı.
  • Yeşilçam'ın efsane filmi Hababam Sınıfı'nın Çalışkan Ahmet'iydi! Yıllar Ahmet Sezerel'e de acımadı! Görenler son halini tanıyamadı!

    Ünlü oyuncunun yıllar içerisindeki değişimini görenler 'Yıllar ona da acımadı' yorumunda bulundu. 
  • Yeşilçam'ın efsane filmi Hababam Sınıfı'nın Çalışkan Ahmet'iydi! Yıllar Ahmet Sezerel'e de acımadı! Görenler son halini tanıyamadı!

    İşte, Hababam Sınıfı'nın Ahmet'i Ahmet Sezerel'in son hali...
  • Yeşilçam'ın efsane filmi Hababam Sınıfı'nın Çalışkan Ahmet'iydi! Yıllar Ahmet Sezerel'e de acımadı! Görenler son halini tanıyamadı!
  • Yeşilçam'ın efsane filmi Hababam Sınıfı'nın Çalışkan Ahmet'iydi! Yıllar Ahmet Sezerel'e de acımadı! Görenler son halini tanıyamadı!
  • Yeşilçam'ın efsane filmi Hababam Sınıfı'nın Çalışkan Ahmet'iydi! Yıllar Ahmet Sezerel'e de acımadı! Görenler son halini tanıyamadı!
  • Yeşilçam'ın efsane filmi Hababam Sınıfı'nın Çalışkan Ahmet'iydi! Yıllar Ahmet Sezerel'e de acımadı! Görenler son halini tanıyamadı!
  • Yeşilçam'ın efsane filmi Hababam Sınıfı'nın Çalışkan Ahmet'iydi! Yıllar Ahmet Sezerel'e de acımadı! Görenler son halini tanıyamadı!
  • Yeşilçam'ın efsane filmi Hababam Sınıfı'nın Çalışkan Ahmet'iydi! Yıllar Ahmet Sezerel'e de acımadı! Görenler son halini tanıyamadı!
  • Yeşilçam'ın efsane filmi Hababam Sınıfı'nın Çalışkan Ahmet'iydi! Yıllar Ahmet Sezerel'e de acımadı! Görenler son halini tanıyamadı!
  • Yeşilçam'ın efsane filmi Hababam Sınıfı'nın Çalışkan Ahmet'iydi! Yıllar Ahmet Sezerel'e de acımadı! Görenler son halini tanıyamadı!
  • Yeşilçam'ın efsane filmi Hababam Sınıfı'nın Çalışkan Ahmet'iydi! Yıllar Ahmet Sezerel'e de acımadı! Görenler son halini tanıyamadı!
  • Yeşilçam'ın efsane filmi Hababam Sınıfı'nın Çalışkan Ahmet'iydi! Yıllar Ahmet Sezerel'e de acımadı! Görenler son halini tanıyamadı!
  • Yeşilçam'ın efsane filmi Hababam Sınıfı'nın Çalışkan Ahmet'iydi! Yıllar Ahmet Sezerel'e de acımadı! Görenler son halini tanıyamadı!
  • Yeşilçam'ın efsane filmi Hababam Sınıfı'nın Çalışkan Ahmet'iydi! Yıllar Ahmet Sezerel'e de acımadı! Görenler son halini tanıyamadı!
  • Yeşilçam'ın efsane filmi Hababam Sınıfı'nın Çalışkan Ahmet'iydi! Yıllar Ahmet Sezerel'e de acımadı! Görenler son halini tanıyamadı!
  • Yeşilçam'ın efsane filmi Hababam Sınıfı'nın Çalışkan Ahmet'iydi! Yıllar Ahmet Sezerel'e de acımadı! Görenler son halini tanıyamadı!

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