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Cadde'nin haberine göre, 55 yaşındaki oyuncu, önceki gün sevgilisi Kemal Öztürk ile birlikte bir AVM'de görüntülendi. Alışveriş merkezindeki bir mekanda deniz manzarası eşliğinde yemek yiyen Yaprak Özdemiroğlu-Kemal Öztürk çifti, daha sonra gazetecilere poz verip ayaküstü sohbet etti.