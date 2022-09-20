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Yeşilçam'ın yıldızı Hale Soygazi güzelliğiyle yıllara meydan okuyor! Son haliyle "Yıllar ona torpil geçmiş" dedirtti

29'uncu Uluslararası Altın Koza Film Festivali’nin Onur Ödülleri töreni gerçekleştirildi. Uluslararası Altın Koza Film Festivali’nde Onur Ödülleri alan Hale Soygazi, son hali ile görenlerin gözlerini kamaştırdı.

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  • Yeşilçam'ın yıldızı Hale Soygazi güzelliğiyle yıllara meydan okuyor! Son haliyle "Yıllar ona torpil geçmiş" dedirtti

    Yeşilçam'a güzelliğiyle damga vuran Hale Soygazi, geçtiğimiz gün 29'uncu Uluslararası Altın Koza Film Festivali’nin Onur Ödülleri törenine katılım sağladı. 
  • Yeşilçam'ın yıldızı Hale Soygazi güzelliğiyle yıllara meydan okuyor! Son haliyle "Yıllar ona torpil geçmiş" dedirtti

    Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan Hale Soygazi, pozlarını sevenleri ile paylaşmayı ihmal etmiyor. 
  • Yeşilçam'ın yıldızı Hale Soygazi güzelliğiyle yıllara meydan okuyor! Son haliyle "Yıllar ona torpil geçmiş" dedirtti

    HALE SOYGAZİ KİMDİR?

    21 Eylül 1950 tarihinde İstanbul'da doğan Hale Soygazi, üniversite eğitimini yarım bırakarak İsviçre'ye yerleşmiştir. Burada mankenlik eğitimini alan ve Türkiye'ye dönen usta oyuncu fotomodellik ile sektöre giriş yapmıştır.
  • Yeşilçam'ın yıldızı Hale Soygazi güzelliğiyle yıllara meydan okuyor! Son haliyle "Yıllar ona torpil geçmiş" dedirtti

    Yeşilçam'ın güzeli Hale Soygazi, yönetmen Barış Pirhasan'la uzun süreli bir ilişki yaşamış fakat bu ilişkiyi bitirerek Ahmet Özhan ile evlenmiş, 1976-1985 yılları arasında evli kalmıştır. Bu evliliğini de bitiren ünlü isim, Murat Belge ile 2006 yılında evlendi.
  • Yeşilçam'ın yıldızı Hale Soygazi güzelliğiyle yıllara meydan okuyor! Son haliyle "Yıllar ona torpil geçmiş" dedirtti

    İşte Hale Soygazi'nin 29'uncu Uluslararası Altın Koza Film Festivali’ndeki son hali...
  • Yeşilçam'ın yıldızı Hale Soygazi güzelliğiyle yıllara meydan okuyor! Son haliyle "Yıllar ona torpil geçmiş" dedirtti
  • Yeşilçam'ın yıldızı Hale Soygazi güzelliğiyle yıllara meydan okuyor! Son haliyle "Yıllar ona torpil geçmiş" dedirtti
  • Yeşilçam'ın yıldızı Hale Soygazi güzelliğiyle yıllara meydan okuyor! Son haliyle "Yıllar ona torpil geçmiş" dedirtti

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