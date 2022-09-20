Yeşilçam'ın güzeli Hale Soygazi, yönetmen Barış Pirhasan'la uzun süreli bir ilişki yaşamış fakat bu ilişkiyi bitirerek Ahmet Özhan ile evlenmiş, 1976-1985 yılları arasında evli kalmıştır. Bu evliliğini de bitiren ünlü isim, Murat Belge ile 2006 yılında evlendi.