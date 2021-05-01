"HAKARET ETMEK BİZE SERBEST!"

Son dönemde verdiği kilolarla gündeme gelen Yeşim Ceren Bozoğlu, takipçilerinden gelen saygı sınırını aşan yorumlarla ilgili düşüncesini paylaşmıştı.

Oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer vermişti:

Ne tuhaf değil mi? Sokakta görsek 'Merhaba'mızın olmadığı insanlara, sadece 'Takip et' butonuna basmak kadar bir 'emek' (!) verdikten sonra, onların hayatlarına, fikirlerine, duygularına dair, paylaştıkları her şeyle alakalı otorite kesiliyoruz. Bu hakkı kendimizde görüyoruz.

Eleştirmek, yargılamak, saldırmak hatta hakaret etmek artık bize serbest. Neden? 'Takip et' butonuna basmışız çünkü bir kere... Aman ne emek, ne çaba... Buradaki sanal dünyanın iletişimini önemsiyorum.