Her yıl olduu gibi bu yıl da 31 Aralık gününe yeni yıl coşkusu damgasını vurdu. Miladi Takvim kullanan ülkeler her sene 31 Aralık gecesini yeni yıla geçiş amacıyla yılbaşı olarak kutlanıyor. Yılbaşı geleneklerinden biri de insanların sevdikleri için gönderdikleri yeni yıl mesajları... Eskiden yılbaşı tebrik kartlarıyla yapılan yılbaşı kutlama alışkanlıkları günümüzde yılbaşı mesajlarıyla sürdürülüyor. İşte sevdiklerine iyi seneler mesajları göndermek isteyenler için en güzel, resimli ve kısa yılbaşı mesajları...