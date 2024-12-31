Yılbaşı programları! İşte İstanbul, İzmir ve Ankara yılbaşı programı
2025'e sayılı günler kala, yılbaşı heyecanı tüm dünyayı sardı. İstanbul, Ankara ve İzmir'de bu özel geceyi unutulmaz kılmak isteyenler için birbirinden farklı konserler ve etkinlikler düzenleniyor. Eğlence dolu mekanlardan sanatçılı sahnelere kadar birçok alternatif sunulurken, hem keyifli hem de bütçeye uygun programlar büyük ilgi görüyor. Yeni yılı evde geçirmek istemeyenler, şehrin dört bir yanındaki etkinliklere katılarak 2024'ü uğurlamaya hazırlanıyor. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir için 2025 yılbaşı mekanları ve etkinlik önerileri...
2025’e merhaba demeye hazırlanırken yılbaşı kutlamaları için seçenekler gündemdeki yerini aldı. İstanbul, Ankara ve İzmir’de düzenlenen birbirinden renkli etkinlikler, yeni yılı coşku içinde karşılamak isteyenler için cazip alternatifler sunuyor. Konserlerden dans gösterilerine, ünlü sanatçı performanslarından şık yemekli davetlere kadar pek çok organizasyon heyecanla bekleniyor. Yılbaşı akşamını evde geçirmek istemeyenler için işte üç büyük şehirdeki etkinlik ve mekan önerileri...
The Grand Tarabya Hotel
Boğaz manzaralı The Grand Tarabya, yılbaşı özel menüsü ve manzarasıyla yeni yılı karşılıyor. Yılbaşı özel programında Levent Yüksel’in şarkılarıyla 2025'e merhaba diyor.
Grand Hyatt İstanbul
Yılbaşı gecesi Mezzanine Lounge‘da Piyanist Türkün Yıldız eşliğinde başlayacak olan program, 34 Restaurant‘ta Executive Chef Yusuf Gülyiyen ve ekibi tarafından hazırlanacak olan birbirinden özel tatlar eşliğinde devam ederken Suami Ramirez Quartet’ın canlı performansı ise gecenin ritmini hareketlendirecek. Geç saatlere kadar eğlenceye devam etmek isteyen misafirler ise Library Bar‘da DJ Jasmine’in canlı performansı ile yeni yılın ilk saatlerinin tadını doyasıya çıkarabilecek.
İstanbul Marriott Hotel Şişli
Türk müziğinin süperstarı Ajda Pekkan, İstanbul Marriott Hotel Şişli’de, muhteşem sahne enerjisiyle yılbaşı gecesine ışıltı katarak konuklara büyülü bir deneyim sunmaya hazırlanıyor! Kokteyl ile başlayacak olan program akışı, Gül Çetin ve Orkestrası’nın performansı ve ardından perküsyon ve oryantal şovları ile devam edecek. Gece yarısında ise Ajda Pekkan’ın sahnesiyle yeni yıl karşılanacak ve ardından DJ performansı ile kutlamalar yeni yılın ilk saatlerine kadar sürecek.
Çırağan Palace Kempinski
Çırağan Palace Kempinski, 31 Aralık’ta Balo Salonu’nda Türk ve dünya mutfaklarından oluşan Yılbaşı Gala Yemeği, canlı müzik ve DJ performanslarıyla unutulmaz bir eğlence vadediyor. Tuğra Restoran, Osmanlı mutfağına özgü lezzetler sunarken, Bellini Restoran ise İtalyan mutfağının modern yorumlarını misafirlerine sunacak. Le Fumoir’de canlı DJ performansı eşliğinde yılbaşı partisi düzenlenirken, yeni yılın ilk gününde Akdeniz Restoran’da özel bir brunch ile kutlamalar devam edecek.
Four Seasons Hotels İstanbul
Four Seasons Hotel Bosphorus’un Bosphorus Balo Salonu’nda “Kuzey Işıkları” temalı yılbaşı galası, DJ performansları, canlı müzik ve dans gösterileriyle unutulmaz bir gece vadediyor. “The Great Gatsby” teması ile otelin imza restoranı olan AQUA Restoran’da düzenlenecek yemek ise zarafet dolu bir atmosferde nostaljik bir kutlama sunuyor. Terasta hareketli melodiler eşliğinde gerçekleşecek ‘Geri Sayım Partisi’ ve romantik ışıklandırılmış iglolar ise yılbaşı gecesine ışıltı ve romantizm katıyor. Ayrıca, 13-28 Aralık tarihleri arasında Yasemin Salonu’ndaki “Festive Pop-up Mağazası”, özel yılbaşı kutuları ve çocuklar için eğlenceli atölyelerle yeni yıl alışverişine keyif katıyor.
Conrad İstanbul Bosphorus
Noel’i kutlayan misafirlerini unutmayan Conrad İstanbul Bosphorus, İtalyan mutfağının seçkin lezzetlerini konuklarla buluşturan Monteverdi Restaurant’ta, Şef Nicole Scandella’nın özgün dokunuşlarıyla, Noel akşam yemeği ve brunch’ın yanı sıra yılbaşı özel menüleri ile misafirlerini ağırlayacak. Eğlencenin ön plana çıkacağı yılbaşı gecesi, misafirler Summit Bar & Terrace’da canlı DJ performansı eşliğinde müziğin ve dansın tadını çıkarırken gece yarısı Boğaz’a karşı geri sayım ile yeni yılı karşılayacak.
Elite World Hotels&Resort
Konuklarını Hoş Geldiniz Kokteyl’i eşliğinde karşılayacak olan Elite World Grand İstanbul Basın Ekspres, gece boyunca sanatçı Altay’ın en sevilen şarkılarından minik misafirlere özel etkinliklere, DJ performanslarından Oryantal Show’a kadar eğlenceyi doruklara çıkaracak. Geceye özel olarak hazırlanacak menüler ise müziğin ve eğlencenin lezzetli eşlikçilerine dönüşecek!
Carla İstanbul
Carla İstanbul, Boğaz’ın nefes kesen manzarası eşliğinde, DJ Cenk Nigdelioglu ve Emir Uçar’ın groovy house’tan dans klasiklerine uzanan performanslarıyla yeni yıl coşkusunu zirveye taşımaya hazırlanıyor! Eğlencenin öne çıktığı gece, Akdeniz lezzetlerini dünya mutfağının eşsiz tatlarıyla harmanlayan Şef Emek Demirtaş’ın geceye özel hazırladığı lezzetlerle taçlanıyor.
İzmir Yılbaşı Programları - The Stay Warehouse
31 Aralık’ta The Stay Warehouse’da Avangart Tabldot’un 90’lar temalı “Looking for a Crib” partisiyle yeni yılı karşılayın! Saat 17.00’de başlayacak etkinlikte, zeytin ağaçları altında oyunlar, atölyeler ve Alaçatı’nın sokak lezzetleriyle keyifli anlar sizi bekliyor. Avangart Tabldot’un yeni yılın ilk saatlerine dek sürecek kesintisiz canlı performansıyla 2025’e coşkuyla merhaba deyin!
İzmir Yılbaşı Programları - Sheraton Ankara Hotel
Otel şıklığında ve konforunda yeni yılı karşılama fikrini sevdiyseniz Ankara'da tercih edebileceğiniz en iyi adreslerden biri de Sheraton! Yılbaşı akşamına özel olarak hazırladıkları programlarında sizi Arctic Glow New Year Party bekliyor. Menüsünde ise şeflerin özenle hazırladığı hem şık hem de nefis birçok lezzet bir arada.