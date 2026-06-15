Yıldırım ormanda yangına sebep oldu!
Antalya'nın Serik ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu ormanda yangın çıktı. Ekiplerin helikopter ve karadan müdahalesiyle yangın yaklaşık 1 saat içerisinde kontrol altına alındı
Giriş: 15 Haziran 2026 - 09:42 Güncelleme:
Antalya'nın Serik ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu başlayan orman yangını büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.
DHA'nın haberine göre ilçeye bağlı Hasdümen Mahallesi'nde dün saat 16.30 sıralarında yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı.
Dağlık bölgeden yükselen dumanı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine Serik Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı yangın ekipleri ve helikopter sevk edildi.
Helikopterin havadan, orman personelinin ise karadan yaptığı müdahale sonucu yangın yaklaşık 1 saat içerisinde kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangında yaklaşık 3 dönüm alanın zarar gördüğü belirlendi.
Fotoğraflar: İHA
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