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Yıldız Tilbe: Ben yeterince güzelim

Ünlü isimler, Ramazan Bayramı'nda sahneye çıkarak hayranlarına seslendi. O ünlü isimlerden Yıldız Tilbe, açıklamasıyla öne çıktı. Tilbe, güzellik merkezinde saatlerce vakit geçirip geçirmediği yönündeki soruya “Ben yeterince güzelim. O yüzden fazla güzelleşip başımı derde sokmak istemiyorum” karşılığını verdi

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  • Yıldız Tilbe: Ben yeterince güzelim - Magazin haberleri

    HÜLYA AVŞAR

    Hülya Avşar, Ramazan Bayramı'nın ikinci günü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sahneye çıktı. Avşar, yaşanan depremlerden dolayı bayram sevincini içinde çok fazla yaşayamadığını dile getirdi.
  • Yıldız Tilbe: Ben yeterince güzelim - Magazin haberleri

    HÜLYA AVŞAR

    Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Hülya Avşar, “Açıkçası ben bu bayramı çok fazla içimde yaşayamadım ama tabii ki herkese sağlıklı, sıhhatli, bereketli ve mutlu bayramlar diliyorum. Hayatları boyunca güzel yaşamlar diliyorum. Ben bu bayramda işimi yapıyorum sadece. Gerçekten mutlu değilim. Mutsuzum yani... Hepimizin görevi deprem bölgesini desteklemek. Herkesin başına gelebilir. Allah, inşallah böyle bir acı yaşatmaz bir daha. Vefat edenlerin mekânı cennet olsun, yakınlarına da sabırlar diliyorum. Bir senede, on senede bitecek bir şey değil benim gönlümde. Dolayısıyla elimizden gelen her şeyi yapabilsek. Elimizden gelenleri de yapmaya devam edeceğim” dedi. 
  • Yıldız Tilbe: Ben yeterince güzelim - Magazin haberleri

    AŞKIN NUR YENGİ

    Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde konser veren Aşkın Nur Yengi, "Hayat böyle hızlı akarken herkes ailesinin, anne - babasının kıymetini bilsin. Kaybettiklerinizi düşününce bu dediklerim aklınıza gelecektir" dedi.
  • Yıldız Tilbe: Ben yeterince güzelim - Magazin haberleri

    AŞKIN NUR YENGİ

    Konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Aşkın Nur Yengi, "Herkesin bayramını kutluyorum. İnşallah ağzımızın tadı hiç bozulmasın ve neşe içinde nice bayramlarımız olsun" dedi. 
  • Yıldız Tilbe: Ben yeterince güzelim - Magazin haberleri

    FUNDA ARAR

    Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sahneye çıkan Funda Arar, misafirlerine bayram coşkusu yaşattı. 
  • Yıldız Tilbe: Ben yeterince güzelim - Magazin haberleri

    FUNDA ARAR

    "Oğlunuz Aras da günden güne büyüyor. Onun bayramı nasıl geçiyor?" sorusuna Funda Arar, "Bayramları ve aileyle bir araya gelmeyi seviyor. Bir yandan da harçlık topluyor. 'Bayramların eski tadı yok' desek de çocukların içinde o sevinç ve heyecan yine oluyor" şekline cevap verdi.

    Funda Arar, yaklaşık 2 saat boyunca misafirlerine bayram coşkusu yaşattı.
  • Yıldız Tilbe: Ben yeterince güzelim - Magazin haberleri

    SİBEL CAN

    Sibel Can, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Kıbrıs'ta sahneye çıktı. Can, "Benim bayramım alkışlarınız..." dedi.  
  • Yıldız Tilbe: Ben yeterince güzelim - Magazin haberleri

    SİBEL CAN

    Sibel Can, duygularını, "Böyle güzel bir bayram akşamı sahnede sizlerle buluşmak benim için de unutulmaz. Herkese sevdikleriyle birlikte, sağlıklı, huzurlu bayramlar diliyorum. Sizlerin alkışları benim için bayram" sözleriyle dile getirdi. 
  • Yıldız Tilbe: Ben yeterince güzelim - Magazin haberleri

    YILDIZ TİLBE

    Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sahne alan Yıldız Tilbe, güzellik merkezinde saatlerce vakit geçirip geçirmediği yönündeki soruya, “Ben yeterince güzelim. O yüzden fazla güzelleşip, başımı derde sokmak istemiyorum” karşılığını verdi.
  • Yıldız Tilbe: Ben yeterince güzelim - Magazin haberleri

    YILDIZ TİLBE

    Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası ilk kez sahneye çıktığını ifade eden Yıldız Tilbe, heyecanlı olduğunu söyledi. Tilbe, “6 Şubat’taki depremden beni sahneye çıkmıyordum. Bayağı uzun bir zaman oldu. O yüzden biraz heyecanlıyım” dedi.

    Yıldız Tilbe, “Yaza özel müzik çalışmalarınız var mı?” şeklindeki soruya ise, “Bir şeylerle uğraşıyorum ama şu an hiçbir şey yok. Yaza bir şarkı yapmayı çok istiyorum” yanıtını verdi. Diş tedavisi gördüğünü söyleyen ünlü şarkıcı, “Implant yaptırıyorum. O yüzden gülemiyorum” dedi. 
  • Yıldız Tilbe: Ben yeterince güzelim - Magazin haberleri

    EBRU YAŞAR

    Ebru Yaşar, Ramazan Bayramı’nda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve İstanbul konserleriyle hayranlarına seslendi.
  • Yıldız Tilbe: Ben yeterince güzelim - Magazin haberleri

    EBRU YAŞAR

    Ebru Yaşar, duygularını, “Ne mutlu bize bir bayramı daha beraber karşılıyoruz. Çok üzücü ve kırgın günlerden geçtik, geçmeye devam ediyoruz ama yaralarımızı hep beraber saracağız inşallah. Depremi yaşadık. Arkadaşlarımla beraber uzun süre sonra sahnedeyiz. Hem beraber bayram kutlayacağız hem de beraber yaralarımızı saracağız. İyi ki sizlerle beraberiz. Daha güzel bayramlarda buluşmak üzere…” diyerek paylaştı.
  • Yıldız Tilbe: Ben yeterince güzelim - Magazin haberleri

    EROL EVGİN

    Erol Evgin, Kerki Solfej’in düzenlediği '100 Yılda Yüz Akıyla' isimli turnesi kapsamında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda TED Ankara Koleji Sahne Sanatları ve Gösteri Merkezi'nde konser verdi.
  • Yıldız Tilbe: Ben yeterince güzelim - Magazin haberleri

    EROL EVGİN

    Başkentlilerin ellerinde Türk bayraklarıyla katıldığı konserini 'Uzun İnce Bir Yoldayım', 'Yemen Türküsü' ve 'Çanakkale Türküsü' ile açan Erol Evgin, gecede; Osmanlı İmparatorluğu'nun son yıllarından başlayarak, Kurtuluş Savaşı’na, Cumhuriyet’in ilanına ve Atatürk Devrimlerine uzanan tarihi yolculuğu şarkılar, türküler, anekdotlar ve güçlü barkovizyon görselleri eşliğinde hazırladığı duygulu bir şovla sundu.

    Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına özel bestelediği '100 Yılda Yüz Akıyla' marşını, ayağa kalkan tüm salonla birlikte hep bir ağızdan söyleyen sanatçı, Ankaralılara unutulmaz bir gece yaşattı.
  • Yıldız Tilbe: Ben yeterince güzelim - Magazin haberleri

    BERKAY ŞAHİN

    İstanbul'da program yapan Berkay, "Muhteşemsiniz. Herkesin, hepinizin bayramı kutlu olsun. Herkes sevdiklerine sarılsın, sevdiğini söylesin. En büyük bayram hediyesi bu" dedi.
  • Yıldız Tilbe: Ben yeterince güzelim - Magazin haberleri

    VOLKAN KONAK

    Volkan Konak, Ramazan Bayramı'nda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeydi. "Bayramınızı en derin duygularımla tebrik ediyorum. Buruk bir bayram yaşıyoruz ama bu gemiyi yüzdürmek zorundayız. İki aydır ilk konserimiz. Bugün bize kuvvet olun. Bir mum diğerini tutuşturduğunda, ışığından bir şey kaybetmez" sözleriyle konserine başladı. 
  • Yıldız Tilbe: Ben yeterince güzelim - Magazin haberleri

    KIRAÇ

    Kocaeli'ye giden Kıraç, aralarında depremzedelerin de olduğu 100 çocukla birlikte konser verdi. Kıraç'ın oğlu Çağrı Manas da babasına eşlik ederek, sahnede şiir okudu.

    Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için organize ettiği etkinlikte sahneye çıktı. Binlerce insanın katıldığı konserde Kıraç, parçalarını seslendirdi. Kıraç, aralarında depremzede çocukların da bulunduğu 100 çocuk ile sahnede şarkı söyledi.
  • Yıldız Tilbe: Ben yeterince güzelim - Magazin haberleri

    SONER ARICA 

    Soner Arıca, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılında çocuklara armağan ettiği bir marş yazdı; 'Cumhuriyet Marşı'... Arıca, sözleri ve müziği kendine, düzenlemesi Miraç Kutlu’ya ait olan marşı, doğduğu ilçedeki koro olması nedeniyle, Fatsa Çocuk ve Gençlik Korosu ile birlikte seslendirdi.

    'Cumhuriyet Marşı'nın video klibi; Eren Yıldız’ın görüntü yönetmenliğinde, Soner Arıca’nın yönetmenliğinde, Cumhuriyet’in 100'üncü yılına özel kadrosu yüz kişiye çıkarılan, Dr. Osman Özel’in şefliğinde Fatsa Çocuk ve Gençlik Korosu’nun katılımıyla, Ordu Kültür Merkezi’nde çekildi.

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