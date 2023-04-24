Yıldız Tilbe: Ben yeterince güzelim

YILDIZ TİLBE

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası ilk kez sahneye çıktığını ifade eden Yıldız Tilbe, heyecanlı olduğunu söyledi. Tilbe, “6 Şubat’taki depremden beni sahneye çıkmıyordum. Bayağı uzun bir zaman oldu. O yüzden biraz heyecanlıyım” dedi.

Yıldız Tilbe, “Yaza özel müzik çalışmalarınız var mı?” şeklindeki soruya ise, “Bir şeylerle uğraşıyorum ama şu an hiçbir şey yok. Yaza bir şarkı yapmayı çok istiyorum” yanıtını verdi. Diş tedavisi gördüğünü söyleyen ünlü şarkıcı, “Implant yaptırıyorum. O yüzden gülemiyorum” dedi.