Perseid meteor yağmuru başladı! Meteor yağmuru ne zaman, nereden izlenir?
Perseid meteor yağmuru, 2023 yılının en etkileyici gökyüzü olaylarından biri konumunda. Bu ışık şöleni hakkında gözler "Meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta?" sorusuna çevrildi. 14 Temmuz'da başlayan meteor yağmuru 1 Eylül'e kadar devam edecek. İşte, "İstanbul, İzmir, Ankara'da perseid meteor yağmuru nereden izlenir?" sorusunun yanıtına dair bilgiler...
Perseid meteor yağmuru ya da halk arasında bilinen adıyla yıldız kayması için artık saatler kaldı. Ağustos ayında gerçekleşen bu ışık şöleni öncesi vatandaşlar "Meteor yağmuru ne zaman ve saat kaçta?" sorusuna yanıt armaya başladı. Türkiye'den de çıplak gözle izlenebilecek olan perseid meteor yağmurunun nereden izlenebileceğine ilişkin bilgiler haberimizin devamında...
PERSEİD METEOR YAĞMURU NEDİR?
1992 yılından bu yana gözlemlenen Perseid Meteor Yağmuru, Swift-Tuttle kuyruklu yıldızından arda kalan kalıntılardan oluşuyor. Perseid Meteor Yağmuru, Perseus Takımyıldızı bölgesinde gözlemleniyor ve bu nedenle Perseid Meteor Yağmuru adıyla anılıyor.
PERSEİD METEOR YAĞMURU İÇİN GERİ SAYIM
Perseid Meteor yağmuru 14 Temmuz'da başlayıp 1 Eylül'e kadar sürüyor. En yoğun görüldüğü gün ise bu yıl 12 - 13 Ağustos gecesi olacak.
METEOR YAĞMURU NEREDEN İZLENİR, TÜRKİYE'DEN GÖRÜLEBİLECEK Mİ?
Perseid meteor yağmuru Türkiye'den izlenebilecek. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük kentlerde şehir ışıklarından uzak bir noktada Perseid meteor yağmurları görülebilir. İstanbul için meteor yağmurunu en iyi şekilde izlemek için düşünülebilecek bazı ilçeler; Ağva, Polonezköy, Silivri gibi şehir merkezine göre daha az ışık kirliliğine sahip olan yerler olarak sayılabilir.
O GECE GÖKYÜZÜNE BAKMAYI UNUTMAYIN!
Perseid gök taşı yağmurunu izlemek için birçok meraklı da bu dönemde şehir ışıklarından uzak alanlarda hem fotoğraf çekimi hem de çıplak gözle bu şöleni seyredebilmek için programlar hazırladı. Antalya'da doğa yürüyüş grubu Patika, 5 Ağustos Cumartesi 21.00'den 03.00'e kadar Orta Beydağları kuşağında, 1600-1700 rakımda hem gece yürüyüşü yaptı hem de Perseid meteorlarını gözlemledi.
EN İYİ ŞAFAK SÖKMEDEN ÖNCE GÖZLEMLENİYOR
Perseid meteor yağmuru en iyi gece yarısından gün doğumuna kadar olan süreçte görünüyor. Yani şafak sökmeden hemen önce seyretmek mümkün. EarthSky sitesine göre Ay, bu yılki zirve döneminde (12-13 Ağustos) yaklaşık yüzde 10 kadar aydınlık olacak.
ÇIPLAK GÖZLE GÖRMEK MÜMKÜN
Perseid'ler kademeli bir şekilde zirveye çıkıp oldukça hızlı şekilde gözden kayboluyorlar. Geceler, sabaha dönerken ilk saatlerde yeniden görülebiliyor.
Meteorlar sık sık renkli ışıklar saçıyor ve Ay'ın olmadığı karanlık bir gökyüzünde her saat 90 adede kadar meteor görülebiliyor. Bu yıl zayıflayan hilal evresinde Ay ışığı, Perseid'lerin görülmesine engel olmayacak. Ancak hava durumunun da açık olması gerekiyor.
METEOR YAĞMURU NASIL OLUŞUR?
Halk arasında gök taşı olarak da bilinen meteorlar, gökyüzünde konumlanan cisimlerden kopan küçük parçalara verilen addır. Kimi zaman atmosferin çekim alanı içerisine giren meteorlar, bu aşamada uzayda çok hızlı bir hızda ilerler.
Uzayda çok hızlı bir şekilde hareket eden meteorlar, arkalarında ışık izi bırakarak gider. Yaşanan bu hızlı ilerleme ile birlikte hava ile sürtüşme yaşanır ve meteorda kızışma meydana gelmektedir. Oluşan bu kızışmaya da meteor yağmuru denmektedir ve eğer meteor yağmuru gece vaktinde gerçekleşirse, çıplak gözle bile izlenebiliyor.