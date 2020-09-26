Yılı 25 milyarla kapatacaklar

Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

Karayollarında, yol yatırımları, bakım onarım çalışmaları aralıksız devam ediyor. 2020 yılı başında 7 milyar 600 milyon TL ödenek ayrılan Karayolları’na, bu yatırımların hız kesmemesi, şantiyelerde faaliyetlerin sürmesi için belli aralıklarla ek ödenek aktarılıyor. Karayoları’na, bu kapsamda yılın ilk aylarında 2 milyar TL, haziran ayının ilk yarısında 5 milyar TL’lik ödenek aktarıldı. Yaz mevsiminde, 2.5 milyar TL’lik bir ödenek daha serbest bırakıldı.

GÜZ DÖNEMİNİN İLK ÖDENEĞİ

Karayolları, bu ayın ilk haftasında 2 milyar TL’lik daha ek ödenek talebinde bulundu. Hafta başında söz konusu ödeneğe vize verildi. Karayolları’nın, müteahhitlere birikmiş 11-12 milyar TL dolayında borcu bulunuyordu.

Sektör temsilcileri, HABERTÜRK’e yaptıkları açıklamada, müteahhitlere, hafta boyunca ödeme yapıldığını söyledi.

25 MİLYAR TL

2020 yılbaşı ödeneği 7.6 milyar TL olan Karayolları Genel Müdürlüğü’nün, 2020 yılını 24-25 milyar TL ile (kamulaştırmalar dahil) kapatması bekleniyor. Bu çerçevede, izleyen aylarda da ek ödenek taleplerinin gündeme gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.