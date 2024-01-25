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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Yılın ilk faiz kararı açıklanıyor! Merkez Bankası Ocak ayı toplantısı ne zaman yapılacak? TCMB PPK toplantısında faiz kararı ne olacak? - Merak Edilenler Haberleri

        Yılın ilk faiz kararı açıklanıyor! İşte 2024 Ocak Merkez Bankası faiz kararı tahminleri...

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı, ekonomi gündemine ilgi duyanlar tarafından yakından takip ediliyor. Para Politikası Kurulu, Ocak ayı faiz kararı için Hafize Gaye Erkan'ın başkanlığında toplanacak. TCMB Para Politikası Kurulu'nun son toplantısında politika faizi 250 baz puan artırılmıştı. Ekonomistler Ocak ayı TCMB PPK toplantısında faiz artırımına gidilmesi bekleniyor. İşte, 2024 TCMB PPK toplantısı sonrası Ocak ayı Merkez Bankası faiz kararına ilişkin merak edilen detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.01.2024 - 08:09 Güncelleme: 25.01.2024 - 08:09
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        Merkez Bankası yılın ilk faiz kararı için gözler Para Politikası Kurulu'nun toplantısına çevrildi. Piyasalarda atılacak adım yakından takip edilirken AA Finans'ın, toplantıya ilişkin beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ekonomistler, 2024 Ocak ayı toplantısında 250 baz puan artırılmasını beklenirken yıl sonu faiz beklentisi ise yüzde 38,75 olarak açıklandı. İşte 2024 Ocak ayı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararının açıklanacağı tarih ve saat...

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        ARALIK AYINDA MERKEZ BANKASI FAİZ ARTIRIMI YAPTI

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Aralık ay politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 42,5 oranına yükseltti.

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        2024 OCAK MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu Ocak ayı faiz kararını 25 Ocak Perşembe günü açıklayacak. Saatt 14:00'da faiz kararı belli olacak.

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        FAİZ KARARI NE OLACAK?

        TCMB politika faizi geçtiğimiz toplantıda 250 baz puan artarak yüzde 42,5 seviyesine yükseldi. Ekonomistler, Ocak ayı Merkez Bankası faiz kararında da 250 baz puan artış yapılmasını bekliyor.

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        FAİZ KARARI BEKLENTİSİ AÇIKLANDI

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 250 baz puan artırılarak yüzde 45'e çıkarılacağını tahmin ediyor.

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        25 Ocak Perşembe günü gerçekleştirilecek TCMB'nin PPK toplantısına yönelik beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

        Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 250 baz puan artırım yönünde gerçekleşti.

        Anket sonuçlarına göre, ankete katılan ekonomistlerin tamamı politika faizinin 250 baz puan artırılarak yüzde 45'e çıkarılacağını tahmin ediyor.

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        Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 38,75 oldu.

        Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 250 baz puan artırarak yüzde 42,50'ye çıkarıldı.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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