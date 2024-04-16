Yıllık bazda inşaat malzemesi ihracatı 29,31 milyar dolar oldu

Türkiye İMSAD İnşaat Malzemesi Sanayi Dış Ticaret Endeksi’nin 2024 Şubat ayı sonuçları açıklandı. Rapora göre, ocak ayına gerileme ile başlayan inşaat malzemesi ihracatı şubat ayında yeniden artış gösterdi. Şubat ayı ihracatı bir önceki ocak ayının ve geçen yılın şubat ayının üzerinde gerçekleşti.

Şubat 2024’te inşaat malzemesi ihracatı bir önceki ocak ayına göre 246 milyon dolar artış göstererek 2,36 milyar dolar seviyesine yükseldi. Şubat ayı ihracatı değer olarak, geçen yılın aynı döneminin yüzde 11,1 üzerinde gerçekleşti.

İHRACAT MİKTARI 305 BİN TON ARTTI Ekonomi çevreleri tarafından dikkatle izlenen Türkiye İMSAD raporuna göre, 2024 yılı şubat ayında inşaat malzemesi ihracatı miktar olarak bir önceki ocak ayının 305 bin ton artış göstererek 3,62 milyon ton seviyesine yükseldi. Bu kapsamda ihracat miktar olarak, geçen yılın şubat ayının yüzde 21,0 üstünde gerçekleşti. REKLAM İnşaat malzemesi sanayi ortalama yıllık ihracat birim fiyatı Şubat 2024’te geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,2 arttı. 2024 yılı şubat ayında ortalama ihracat birim fiyatı 0,65 dolar/kg olarak gerçekleşti. İhracat birim fiyatları da bir önceki ayın üzerinde seyretti.

İNŞAAT MALZEMESİ İTHALATI 931 MİLYON DOLAR OLDU Rapora göre, 2024 yılı şubat ayında inşaat malzemesi ithalatı 931 milyon dolara yükseldi. 2024 yılının ikinci ayında yeniden önemli ölçüde yükselişe geçen ithalat, geçen yılın şubat ayının yüzde 4,3 üzerinde gerçekleşti. Şubat ayında 279.324 ton seviyesinde gerçekleşen inşaat malzemesi ithalatı, aylık miktar olarak da önemli ölçüde artış kaydetti. İnşaat malzemesi sanayi ortalama yıllık ithalat birim fiyatı ise 2024 yılı şubat ayında 3,33 dolar/kg oldu. YILLIK İHRACAT DEĞER OLARAK YÜKSELDİ, MİKTAR OLARAK GERİLEDİ Türkiye İMSAD raporuna göre, şubat ayı ihracat performansına bağlı olarak yıllıklandırılmış inşaat malzemesi ihracatı 29,31 milyar dolara yükseldi. Yıllıklandırılmış ihracat miktar olarak ise 45,76 milyon ton seviyesine geriledi. Yıllık ortalama ihracat birim fiyatında değişim gerçekleşmedi ve 0,64 dolar/kg seviyesi korundu.

REKLAM 2024 yılının ilk ayında yaşanan gerilemenin ardından şubat ayında artış görülmesinin, ihracat açısından toparlanma ümidi doğurduğuna raporda dikkat çekildi. Ancak küresel pazarlarda durgunluğun halen devam ettiğine ve bu durumun ihracattaki sınırlandırmayı sürdüreceğine de vurgu yapıldı. ALT SEKTÖRLERİN TAMAMINDA İHRACAT ARTIŞI GERÇEKLEŞTİ İnşaat malzemesi sanayisinde alt sektörlerin ihracatı, 2024 yılı şubat ayında bir önceki ocak ayının ve geçen yılın şubat ayının üzerinde bir performans gösterdi. Geçen yılın şubat ayında meydana gelen deprem nedeniyle gerileyen ihracat verileri baz etkisi oluşturdu.

Sekiz alt ürün grubunun tamamında ihracat miktar olarak geçen yılın şubat ayının üzerinde gerçekleşti. Miktar olarak gelişmeler benzer seyretti. Pazarlardaki durgunluğa rağmen artışta baz etkisi görüldü. Bu kapsamda 2024 yılı şubat ayında bir önceki yılın şubat ayına göre miktar olarak ihracat artışları; mineral, taş ve toprak ürünlerinde yüzde 14,4, elektrik malzemesi ve teçhizatlarında yüzde 10,0 ve prefabrik yapılarda yüzde 61,6 seviyesinde gerçekleşti. Demir çelik ürünleri ihracatında yüzde 39,8, kimyasal bazlı ürünlerde yüzde 30,6, ağaç ve ahşap ürünlerinde yüzde 28,3 artış kaydedildi.

Sekiz alt ürün grubunun tamamında ihracat değer olarak da geçen yılın üzerinde gerçekleşti. Şubat 2024’te bir önceki yılın şubat ayına göre değer olarak ihracat artışı, demir çelik ürünlerde yüzde 19,0, metal bazlı ürünlerde yüzde 0,7, mineral, taş ve toprak ürünlerinde yüzde 7,5 seviyesinde gerçekleşti. Kimyasal bazlı ürünlerde yüzde 12,0, ağaç ve ahşap ürünlerde yüzde 15,7, prefabrik yapılarda ise yüzde 53,1 artış görüldü. ORTALAMA İHRACAT BİRİM FİYATLARI DÜŞÜŞ GÖSTERDİ Şubat ayında sekiz alt ürün grubunun tamamında ortalama ihracat birim fiyatları, 2023 yılı şubat ayına göre düşüş gösterdi. Emtia fiyatlarındaki düşüşlerin bu gerilemede belirleyici olduğuna raporda vurgu yapıldı.