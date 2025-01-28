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        Haberler Spor Diğer Yılmaz Erdoğan'dan HT Spor'da "İnci Taneleri" itirafı! - Diğer Haberleri

        Yılmaz Erdoğan'dan HT Spor'da "İnci Taneleri" itirafı!

        HT Spor'un yeni programı Hayatın Not Defteri, yayın hayatına başladı. Sine Çakır ve Rıdvan Dilmen'in sunduğu programın ilk konuğu Yılmaz Erdoğan oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.01.2025 - 22:10 Güncelleme: 28.01.2025 - 22:10
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        Yılmaz Erdoğan'dan "İnci Taneleri" itirafı!
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        Sine Çakır ve Rıdvan Dilmen'in sunduğu Hayatın Not Defteri'nin ilk bölümü HT Spor ekranlarında yayınlandı. Programın ilk konuğu Yılmaz Erdoğan oldu.

        Sanat camiasının önemli ismi Yılmaz Erdoğan, hayatına, kariyerine ve projelerine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

        İşte programdan kesitler:

        Yılmaz Erdoğan: Futbolu bırakıp sanatla ilgilenmeye başlayınca üzülmüştüm. Çünkü aslında ben İstanbul'a geldiğimde futbol hayatım devam ediyordu. O ara Nöbetçi Tiyatro oyuncu ilanını gördüm. DSİ Spor ile de idmanlara çıkmaya başlamıştı. Tiyatro başlayınca da hepsine gitmek için otobüs biletim bile yoktu. Aslında ben inşaat mühendisliği okumak için gelmiştim İstanbul'a.

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        Rıdvan Dilmen: Bir Demet Tiyatro, fenomen bir olaydı. Bir arkadaş grubumuz bizi iftara çağırdı. Dizi iftar saatine denk geliyordu .Mükremin Çıtır, restorantı aradı ve televizyonları olmadığını öğrenince iptal etti organizasyonu.

        Yılmaz Erdoğan: İnci Taneleri dizisindeki Azem Yücedağ karakterini, hayatımıza bir bilge girse ve bize ayna olsa fikri üzerine yazmaya başladım. Yoksa Azem öyle birisi olmasa didaktik olur, televizyonda yürümez. En son dün gece bir sahne çektik; Bir taksiciye "İyi akşamlar" diyorum cevap vermiyor. Azem, cama vurup neden cevap vermediğini soruyor.

        Yılmaz Erdoğan: İlk önce tiyatroda öğrencilerime utanç eşiğini gidermeyi öğretiyorum. Sahne korkusu, performans kaygısı gibi utanç dediğimiz şey korkunun bir çeşidi.

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        Yılmaz Erdoğan: Tiyatro için inşaat mühendisliğini bıraktığım için babam bana kızmıştı. Tiyatroya karşı değildi, okulu bırakmama kızmıştı. İnsanın ilk mücadelesi babasıyla; İlk ona göstermek istiyorsun kendini. "Sen Hiç Ateş Böceği Gördün Mü?" oyununa kadar babam beni övmedi.

        Yılmaz Erdoğan: Muğla'nın Köyceğiz köyünde Düşbelen Spor Kulübü'nü kurduk. Caner Erkin, Şükran benim bütün arkadaşlarım yönetim kurulunda. Resmi ligde de oynuyoruz. Ben ilk sezon U-11 takımıyla maçlara da çıktım. Köy okullarının bahçelerinden falan çocukları keşfettik. Futbol üzerine ciddi mesai harcıyorum hala. Teknik direktörlük kursuna gitmek için Rıdvan Dilmen'den bilgi almıştım.

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        - "İnci Taneleri" ismi nasıl ortaya çıktı?

        Yılmaz Erdoğan: Bir yazarlık atölyesi yapıyorduk. Türkiye'de projelere verilen isimleri pek beğenmiyordum açıkçası. Orada yazan çocuklara proje isim verdim, bir tanesi de "Kardeş Kıyameti"ydi. Sonra bu ismi beğendim, ben yazmak istedim. Ardından daha ışıl ışıl bir isim olsun istedi. Hikayede de inciler dökülünce "İnci Taneleri" oldu ismi.

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