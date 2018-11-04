3 | 4

Kenan Doğulu’nun şarkılar söylediği, Belçim Bilgin, Beren Saat ve BKM CEO’su Zümrüt Arol Bekçe, Seda Güven, Bülent Emrah Parlak ve Alper Kul’un da katıldığı partide Yılmaz Erdoğan, kendisi için hazırlanan yaş günü pastasının mumlarını üfledikten sonra partiyi düzenleyenler ve katılanlara teşekkür etti.