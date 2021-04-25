Kümede kalma mücadelesi veren BB Erzurumspor, Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'yı 3-2 yendi.

Bu sonuçla BB Erzurumspor puanını 37 yaptı ve 18. sıraya yükseldi.

BB Erzurumspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, son düdükten sonra gözyaşlarını tutamadı.

Süper Lig'de oynadığı son üç maçı kazanan BB Erzurumspor, en üst lig tarihinde ilk kez üst üste üç galibiyet almış oldu.

MAÇ SONU DUYGUSAL SÖZLER

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Yılmaz Vural, "Maç sonu duygulandım. Yılmaz Vural, Türkiye'de değerini bulamamış bir adam. Bizi magazin olaylarıyla değerlendiriyorlar, yanlış yapıyorlar. Bizi eleştirenler, gitsin Avrupa'da şoför ehliyeti alsın göreyim. Şimdi kafa kafaya geldik. Kasımpaşa, Fenerbahçe ile oynadıktan sonra bay geçecek. Biz, Başakşehir ile oynayacağız. Çok güzel fikstür yapmışlar, kımıldayacak yer yok. Allah'a şükürler olsun, dualarımızı geri çevirmedi. Bizimkiler, Gaziantep'inkinden baskın çıktı." ifadelerini kullandı.