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YKS 2. ek tercih sonuçları AÇIKLANDI! YKS 2. ek yerleştirme sonuçları sorgulama sonuc.osym.gov.tr ekranı

YKS 2. ek tercih sonuçları açıklandı! 14-18 Ekim 2021 tarihlerinde tercihleri alınan YKS 2. ek yerleştirme sonuçları sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden kontrol edilebilecek. ÖSYM başkanı Halis Aygün yaptığı açılamada üniversite kayıt tarihlerini duyurdu. İşte YKS 2. ek yerleştirme sonucu sorgulama ÖSYM sonuç ekranı ve YKS 2.ek tercih üniversite kayıt tarihleri...

YKS 2. ek tercih sonuçları AÇIKLANDI! YKS 2. ek yerleştirme sonuçları sorgulama sonuc.osym.gov.tr ekranı

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre YKS 2. ek yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar, ikinci ek yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecekler.

YKS 2. EK TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI!

ÖSYM YKS 2. ek yerleştirme sonuçları açıklandı. ÖSYM "2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2021-2022 öğretim yılı için adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, yükseköğretim programlarına ikinci ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, ikinci ek yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden 22 Ekim 2021 tarihinde saat 10.00'dan itibaren öğrenebileceklerdir. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

YKS ikinci ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 26 Ekim -01 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 26 - 31 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılabilecektir. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır. (Elektronik kayıt hariç üniversitelerdeki kayıt işlemleri, resmi iş günlerinde ve çalışma saatlerinde yapılabilecektir.)

İkinci ek yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.

Kamuoyunun ve adayların bilgisine saygıyla sunulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI" açıklamasında bulundu.

YKS 2. EK TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

YKS 2.EK TERCİH ÜNİVERSİTE KAYITLARI TARİHİ

2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme sonucuna göre bir yükseköğretim programına yerleşen adayların üniversite kayıtları 26 Ekim-1 Kasım 2021 tarihleri arasında, elektronik kayıtları ise 26-31 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

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