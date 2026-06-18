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        Haberler Gündem Eğitim YKS adayları için nüfus müdürlükleri hafta sonu açık - Haberler

        YKS adayları için nüfus müdürlükleri hafta sonu açık

        Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilerin ihtiyaç duyacakları belgeleri alabilmesi için nüfus müdürlükleri 20-21 Haziran'da açık olacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Haziran 2026 - 11:37 Güncelleme:
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        YKS adayları için nüfus müdürlükleri hafta sonu açık
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        Bu hafta sonu yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) adayları için nüfus müdürlüklerinin açık olacağı ve işlemlerin randevusuz gerçekleştirileceği duyuruldu.

        Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "20 Haziran Cumartesi ve 21 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek 2026-YKS için nüfus müdürlüklerimiz açık olacaktır. İşlemler randevusuz olarak gerçekleştirilecektir. Sınava girecek adaylara başarılar dileriz" ifadelerine yer verdi.

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