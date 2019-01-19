2019 YKS başvuruları ne zaman? Üniversiteye girmek için gerçekleştirilen YKS sınavı ile ilgili ÖSYM 2018-2019 sınav takviminde tarihleri paylaşmıştı. Peki, 2019 YKS sınav başvuruları nasıl yapılacak?

YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2019 YKS başvuru tarihi 12 Şubat 2019- 6 Mart 2019 tarihinde yapılacaktır. En geç başvuru tarihi ise 19 Mart 2019 tarihi belirlendi.

Sınav günler ise şöyle;

1. OTURUM TYT SINAVI

15 Haziran 2019

2. OTURUM AYT SINAVI İLE YABANCI DİL OTURUMU

16 Haziran 2019

YKS sonuçları ise, 18 Temmuz 2019'da açıklanacak.

2019 YKS SINAV BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Ortaöğretim kurumlarının (lise veya dengi okullar, açık öğretim liseleri) son sınıfında olanlar veya bir ortaöğretim kurumundan mezun olanlar sınava başvurabilirler.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı ve eğitim bilgisi bulunan adaylar, bireysel olarak internet aracılığıyla https://ais.osym.gov.tr adresinden başvuru yapabilirler. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden veya tanımlanmış başvuru merkezlerinin birinden yapacaklardır.

YKS’ye başvuran adaylar seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak sınav ücretini kılavuzda belirtiler bankalardan herhangi birine veya ÖSYM’nin https://odeme.osym.gov.tr internet adresinden kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklardır.