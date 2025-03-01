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        YKS başvurusu ne zaman bitiyor? YKS başvuruları nasıl ve nereden yapılır?

        2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları 6 Şubat 2025 tarihinde saat 14.45'te başladı ve devam ediyor. Başvurular, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden çevrimiçi olarak yapılabilir veya ÖSYM başvuru merkezlerinden gerçekleştirilebilir. İşte YKS son başvuru tarihi ve başvuru işlemleri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.03.2025 - 15:09 Güncelleme: 01.03.2025 - 15:09
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        YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı), Türkiye'de üniversiteye yerleşmek isteyen öğrenciler için yapılan bir sınavdır. YKS, genellikle üç oturumdan oluşur ve her yıl Haziran ayında yapılır. Üniversite sınavı için başvurular devam ediyor. Peki YKS başvurusu ne zaman bitiyor? YKS başvuruları nasıl ve nereden yapılır?

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        YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        YKS başvuru işlemi ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapılıyor.

        YKS BAŞVURULARI BİTTİ Mİ?

        YKS başvuruları devam ediyor. Üniversite sınavı başvurusuna son gün 3 Mart 2025.

        ÖDEME YERLERİ

        Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); QNB Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve mobil bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); İş Bankası’nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı; Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, İnternet Bankacılığı, Mobil Bankacılık ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Yapı ve Kredi Bankası’nın mobil bankacılığı (MERNİS’te kaydı bulunmayan adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)

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        YKS TYT AYT YDT BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

        YKS başvuru ücretinin her oturum için 450 TL olduğu açıklandı.

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