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YKS'de kaç tercih hakkı var? 2022 YKS'de en fazla kaç üniversite tercihi yapılabiliyor?

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler TYT,AYT ve YKS oturumlarından aldıkları puanlar doğrultusunda tercih işlemlerini gerçekleştirecekler. 27 Temmuz ile 5 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek YKS tercihlerinde öğrencilerin kaç tercih yapabileceği merak konusu oldu. İşte, 20222 YKS tercihleri hakkında merak edilenler...

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  • YKS'de kaç tercih hakkı var? ÖSYM tercih kılavuzu ile 2022 YKS'de en fazla kaç üniversite tercihi yapılabiliyor?

    Haziran ayından düzenenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı YKS sonuçları 18 Temmuz Pazartesi günü açıklandı. 2022 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nun  ÖSYM tarafından yayınlanmasının ardından gözler tercih işlemlerine çevrildi. Aldıkları puanlarla 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında tercihlerini tamamlayacak olan öğrencilerin gündeminde "2022 YKS'de kaç tercih hakkı var?" sorusu yer alıyor. İşte, YKS tercih hakkı ile ilgili merak edilenler...

    "YKS'de kaç tercih hakkı var?"
  • YKS'de kaç tercih hakkı var? ÖSYM tercih kılavuzu ile 2022 YKS'de en fazla kaç üniversite tercihi yapılabiliyor?

    YKS KILAVUZU YAYIMLANDI!

    ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre YKS tercih kılavuzu yayımlandı.

    ÖSYM  "2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 19  Temmuz 2022 tarihinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlandı. 
  • YKS'de kaç tercih hakkı var? ÖSYM tercih kılavuzu ile 2022 YKS'de en fazla kaç üniversite tercihi yapılabiliyor?

    YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

    ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün tarafından yapılan açıklamaya göre 2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacak ve 5 Ağustos gününe kadar sürecektir.

     
  • YKS'de kaç tercih hakkı var? ÖSYM tercih kılavuzu ile 2022 YKS'de en fazla kaç üniversite tercihi yapılabiliyor?

    YKS'DE KAÇ TERCİH HAKKI VAR?

    YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlandı. İyi bir üniversite hayaliyle sınava katılım sağlayan binlerce aday, toplam 24 tercihte bulunabilecek.
  • YKS'de kaç tercih hakkı var? ÖSYM tercih kılavuzu ile 2022 YKS'de en fazla kaç üniversite tercihi yapılabiliyor?

    YKS TABAN PUANLARI AÇIKLANDI! 

    ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, 2022 YKS taban puanları ve üniversite kontenjanları yayınlandı. 

    Adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM’den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.

    YKS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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