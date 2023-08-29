2023 YKS ek tercih tarihleri: YKS 2. tercihleri ne zaman başlayacak?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından, YKS ek tercih tarihleri gündemi meşgul etmeye başladı. Üniversite kayıtlarının sona ermesinin ardından başlaması beklenen YKS 2. tercihleri, ÖSYM'nin belirdiği tarihler arasında yapılacak. İlk tercihte herhangi bir yükseköğretim kurumuna ve bölüme yerleşemeyen adaylar, boş kontenjan listesinin yayınlanacağı tarihi beklemeye devam ediyor. İşte 2023 YKS 2. ek tercih tarihleri...
YKS ek tercihlerinde heyecanlı bekleyiş sürüyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2. tercihleri 30 Ağustos tarihinde tamamlanacak olan üniversite kayıt işlemlerinin sona ermesinin ardından başlaması bekleniyor. İlk tercihte herhangi bir üniversite yerleşemeyen adayların puanında herhangi bir kesinti olmayacak. Peki, "YKS 2. ek tercihleri başladı mı, ek tercihler ne zaman başlayacak? İşte YKS ek tercihleri hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...
YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN?
Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM’ye bildirilecek. Yükseköğretim programlarının 2023-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacak.
YKS EK TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
30 Ağustos'ta tamamlanacak olan üniversite kayıt işlemlerinin ardından YKS ek tercih kılavuzunun Eylül ayı içerisinde ÖSYM tarafından yayımlanması bekleniyor. Kılavuzun yayımlanmasının ardından YKS ek tercih tarihleri de netleşecek. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimiz güncellenecek.
EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?
Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek.
Yükseköğretim programlarının 2023-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak.
Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.
YKS EK TERCİHLERDE PUAN DÜŞER Mİ?
İlk tercihlerde herhangi bir üniversite ve bölüm seçmeyen adayların puan durumunda herhangi bir kesinti olmayacak.
İLK TERCİHTE YERLEŞENLER EK TERCİH YAPABİLİR Mİ?
İlk tercih zamanı tercih yaparak herhangi bir üniversiteye yerleşen kişiler de ek yerleştirmelerde tercih yapma hakkına sahip olacak. Ancak bu adayların OBP'si (diploma notu) yarı yarıya düşecek.
YKS EK TERCİHİ KİMLER YAPABİLİR?
Ek tercih; ön lisans ve lisans programlarına merkezi yerleştirmedeki en küçük puanların altında puanı olan adaylar yerleşemeyecektir. Ek tercih hakkını kullanmak isteyen adaylar, tercih yaptıkları bölümün taban puanından daha yüksek bir puana sahip olmalıdır.