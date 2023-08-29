Haberler Gündem YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı? 2023 YKS üniversite 2. ek tercihler başladı mı, ne zaman yapılacak?

2023 YKS ek tercih tarihleri: YKS 2. tercihleri ne zaman başlayacak? Yükseköğretim Kurumları Sınavı yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından, YKS ek tercih tarihleri gündemi meşgul etmeye başladı. Üniversite kayıtlarının sona ermesinin ardından başlaması beklenen YKS 2. tercihleri, ÖSYM'nin belirdiği tarihler arasında yapılacak. İlk tercihte herhangi bir yükseköğretim kurumuna ve bölüme yerleşemeyen adaylar, boş kontenjan listesinin yayınlanacağı tarihi beklemeye devam ediyor. İşte 2023 YKS 2. ek tercih tarihleri... Habertürk Giriş: 29.08.2023 - 16:50 Güncelleme: 29.08.2023 - 16:50 facebook

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YKS ek tercihlerinde heyecanlı bekleyiş sürüyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2. tercihleri 30 Ağustos tarihinde tamamlanacak olan üniversite kayıt işlemlerinin sona ermesinin ardından başlaması bekleniyor. İlk tercihte herhangi bir üniversite yerleşemeyen adayların puanında herhangi bir kesinti olmayacak. Peki, "YKS 2. ek tercihleri başladı mı, ek tercihler ne zaman başlayacak? İşte YKS ek tercihleri hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...

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YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN? Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM’ye bildirilecek. Yükseköğretim programlarının 2023-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacak.