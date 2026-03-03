Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) başvuruları tamamlandı. ÖSYM takvimi doğrultusunda YKS başvuruları 6 Şubat-2 Mart 2026 tarihleri arasında alındı. Normal başvuru döneminde herhangi bir nedenden dolayı işlemlerini tamamlayamayan adaylar ise YKS geç başvuru tarihi ve ücreti için araştırmalara başladı. ÖSYM kılavuzuna göre YKS geç başvuru ücreti, belirlenen günlerde yüzde 50 artırımlı olarak ödenecek. Peki, 2026 YKS geç başvuru ne zaman, ücreti ne kadar? AYT, TYT ve YDT oturumları ne zaman yapılacak, hangi tarihte? İşte detaylar…