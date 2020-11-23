Üniversiteye giriş sınavı olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı, YKS'nin sınav tarihi belli oldu. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre YKS sınavının ilk aşaması olan TYT yani Temel Yeterlilik Testi 15 Haziran'da, ikinci aşama olan AYT yani Alan Yeterlilik Testi ise 16 Haziran tarihinde yapılacak.

İşte; ÖSYM Başkanı tarafından yapılan son dakika açıklaması:

2019-YKS, 15-16 Haziran 2019 tarihlerinde yapılacak, öğrencilerimize başarılar dilerim.

YKS 2019 başvuru tarihleri ise 12 Şubat 2019 ve 06 Mart 2019 olarak açıklandı.

Öte yandan geç başvurusu tarihi ise 19 Mart olarak ilan edildi.

Ayrıca ÖSYM tarafından ilan edilen sınav takviminde YKS 2019 sonuçlarının 18 Temmuz günü açıklanacağı duyuruldu.