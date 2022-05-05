YKS sınavına kısa bir süre kalırken sınavda ter dökecek adayların heyecanlı bekliyişi sürüyor. Son dönemin en çok araştırılan soruların başında TYT, AYT ve YDT sınavlarına girecek olan adaylar sınavın yapılacağı zamanı araştırmaya başladı. Peki YKS sınavı ne zaman? İşte 2022 ÖSYM TYT, AYT ve YDT sınavlarına ilişkin merak edilen detaylar...