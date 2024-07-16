YKS sonuçları açıklandı! YKS sınav sonuç sorgulama ekranı
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2024 YKS sonuçlarını açıkladı. Ersoy, sonuçlara ÖSYM'nin internet sitesinden erişilebileceğini duyurdu. Ersoy, adayların sonuçlarını öğrendikten sonra tekrar tekrar siteye girmemeleri ricasında da bulundu. Peki, YKS sınav sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, YKS sınav sonuç sorgulama ekranı 2024...
3 milyonu aşkın öğrencinin katılımıyla gerçekleşe YKS sınav sonuçları açıklandı. 17 Temmuz'da açıklanması beklenen sınav sonucu, bir gün erken açıklandı. Peki, YKS sınav sonucu nasıl öğrenilir? İşte, YKS sınav sonucu sorgulama ekranı...
YKS SONUÇ SORGULAMA EKRANI 2024
YKS sonuçları açıklandı. Aşağıdaki linkten sonuçlarınızı sorgulayabileceğiniz linke ulaşabilirsiniz.
ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
ÖSYM, tercihler için tarih açıklamadı ancak geçtiğimiz yıl sonuçlar 20 Temmuz’da açıklandı, tercihler ise 27 Temmuz’da başladı. 2024 yılında da sonuçların açıklanmasının ardından tercihlerin ertesi hafta başlaması bekleniyor.
YKS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Sınavda uygulanan testlere verilen cevaplar, her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, testlerden her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Testlerin standart puanlarının hesaplanmasında şu yol izlenecektir:
Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır. Son sınıfta okumakta olan tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır.