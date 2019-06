YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? TYT AYT cevap anahtarı ve YKS puan hesaplama üniversiteye girmek için sınava giren öğrenciler tarafından merak konusu oldu. TYT ve AYT soru kitapçığı ve cevap anahtarının yayınlanmasının ardından ÖSYM bugün son dakika açıklaması yaparak TYT'den bir sorunun iptal edildiğini bildirdi. İşte detaylar...

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin takvimine göre, YKS sınav sonuçları 18 Temmuz 2019 Perşembe günü erişime açılacak. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebilecekler. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmünde olacak.

TYT AYT SORU CEVAP ANAHTARI

ÖSYM'den yapılan açıklamada, YKS cevap anahtarlarıyla ilgili şu ifadelere yer verildi:

"15 Haziran 2019 tarihinde uygulanan 2019-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT),16 Haziran 2019 tarihinde uygulanan 2019-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2019-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarlarına 16 Haziran 2019 tarihinde saat 20.00’dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişilebilir."

2019 YKS SORU VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYIN

TYT'DE HANGİ SORU İPTAL EDİLDİ?

YKS'nin ilk oturumu olan TYT'deki bir matematik sorusu iptal edildi. ÖSYM, iptal edilen soru için şu açıklamayı yaptı:

"2019-TYT Temel Soru Kitapçığındaki Matematik Testinin 7. sorusunun iptal edilerek değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilmiştir. 2019-YKS Kılavuzunun '3.10.1. Sınav Puanları Nasıl Hesaplanacaktır?' maddesinde yer alan 'Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.' hükmü gereğince değerlendirme yapılacaktır."

YKS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILACAK?

Sınavda uygulanan testlere verilen cevaplar, her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, testlerden her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Testlerin standart puanlarının hesaplanmasında şu yol izlenecektir:

- Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.

- Son sınıfta okumakta olan tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır.

- Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.

- Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

- TYT’de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1C’deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (A-TYT) hesaplanacaktır. A-TYT puanının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinden en az 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için A-TYT puanı hesaplanacaktır.

- A-TYT puanı kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek TYT puanı oluşturulacaktır. A-TYT puanı TYT puanına dönüştürülürken Temel Matematik ve Türkçe testlerinin her birinden 5 ham puan, diğer testlerin her birinden 2,5 ham puan alan adayların 150 TYT puanı almaları sağlanacaktır.

- AYT ve YDT’de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1E’deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (ASAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL) hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için adayların ilgili testlerin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir (Tablo 1D). Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır. TYT puanı olmayan, TYT puanı hesaplanmayan veya TYT puanı 150’nin altında olan adayların, AYT ve/veya YDT’ye girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA, DİL puanları hesaplanmayacaktır.

- A-SAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL puanlarının her biri kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek SAY, SÖZ, EA, DİL puanları oluşturulacaktır. Ağırlıklı puanlar, SAY, SÖZ, EA, DİL puanlarına dönüştürülürken ilgili testlerin her birinden soru sayısının %20’si oranında ham puan alan adayların 180 SAY, SÖZ, EA, DİL puanı almaları sağlanacaktır.

- Ortaöğretim kurumlarında, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alan öğrenciler (İmam Hatip Okulları öğrencileri/mezunları hariç),TYT Sosyal Bilimler Testinde yer alan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularından muaf tutulacaktır. Bu öğrenciler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları yerine Felsefe alanından 5 soru cevaplandıracaklardır. Bu doğrultuda; TYT Sosyal Bilimler Testinde toplam 25 soru bulunacaktır. Cevap kâğıdında bu test ile ilgili alanda 25 cevap alanı bulunacaktır. Tüm adaylar, ilk 15 sorunun tamamından sorumlu olacaklardır.

Aday Başvuru Formunun “25. TYT SOSYAL BİLİMLER TESTİ İLE AYT SOSYAL BİLİMLER-2 TESTİNDE DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ SORULARINI VEYA İLAVE FELSEFE/FELSEFE GRUBU SORULARINI CEVAPLANDIRMA DURUMU” bilgi alanında;

“1- Ortaöğretimde zorunlu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi aldım.” seçeneğini işaretleyen adaylar; TYT’de Sosyal Bilimler Testinin ilk 20 sorusunu cevaplandırmakla yükümlüdür. Bu durumdaki adaylar 21., 22., 23., 24. ve 25. sorularda yer alan felsefe sorularını cevaplandırmayacak ve cevap kâğıdının ilgili alanında herhangi bir işaretleme yapmayacaklardır. Bu alanlarda işaretleme yapmış olsalar bile bu cevapları değerlendirmeye alınmayacaktır.

“2- Ortaöğretimde zorunlu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi almadım.” seçeneğini işaretleyen adaylar ise; TYT’de Sosyal Bilimler Testinin ilk 15 sorusunu cevaplandırdıktan sonra aynı testin 21., 22., 23., 24. ve 25. felsefe sorularını cevaplandıracaklardır. Bu adaylar, soru kitapçığındaki 16., 17., 18., 19. ve 20. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularını cevaplandırmayacak ve cevap kâğıdının ilgili alanında herhangi bir işaretleme yapmayacaklardır. Bu alanlarda işaretleme yapmış olsalar bile bu cevapları değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Ortaöğretim kurumlarında, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alan öğrenciler (İmam Hatip Okulları öğrencileri/mezunları hariç),AYT Sosyal Bilimler-2 Testinde yer alan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularından muaf tutulacaktır. Bu öğrenciler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları yerine ilave Felsefe Grubu altındaki (Felsefe (2),Psikoloji (1),Sosyoloji (2),Mantık (1) sorularını cevaplandıracaklardır. Bu doğrultuda, AYT Sosyal Bilimler-2 Testinde toplam 46 soru bulunacaktır. Cevap kâğıdında bu test ile ilgili alanda 46 cevap alanı bulunacaktır. Bu Testi cevaplayan tüm adaylar, ilk 34 sorunun tamamından sorumlu olacaklardır.

Aday Başvuru Formunun “25. TYT SOSYAL BİLİMLER TESTİ İLE AYT SOSYAL BİLİMLER-2 TESTİNDE DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ SORULARINI VEYA İLAVE FELSEFE/FELSEFE GRUBU SORULARINI CEVAPLANDIRMA DURUMU” bilgi alanında;

“1- Ortaöğretimde zorunlu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi aldım.” seçeneğini işaretleyen adaylar; AYT’de Sosyal Bilimler-2 Testinin ilk 40 sorusunu cevaplandırmakla yükümlüdür. Bu durumdaki adaylar 41, 42, 43, 44, 45 ve 46. ilave felsefe grubu sorularını cevaplandırmayacak ve cevap kâğıdının ilgili alanında herhangi bir işaretleme yapmayacaklardır. Bu alanlarda işaretleme yapmış olsalar bile bu cevapları değerlendirmeye alınmayacaktır.

“2- Ortaöğretimde zorunlu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi almadım.” seçeneğini işaretleyen adaylar ise; AYT’de Sosyal Bilimler-2 Testinin ilk 34 sorusunu cevaplandırdıktan sonra aynı testin 41, 42, 43, 44, 45 ve 46. ilave felsefe grubu sorularını cevaplandıracaklardır. Bu adaylar, soru kitapçığındaki 35, 36, 37, 38, 39 ve 40. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alanı sorularını cevaplandırmayacak ve cevap kâğıdının ilgili alanında herhangi bir işaretleme yapmayacaklardır. Bu alanlarda işaretleme yapmış olsalar bile bu cevapları değerlendirmeye alınmayacaktır.

- 2018-TYT sınav puanı 200 ve üzeri olan adayların, 2019-TYT nihai sınav puanlarının belirlenmesi ve bütün adayların 2019-TYT nihai başarı sıralarının oluşmasında aşağıdaki yol izlenecektir:

1. 2018-TYT sınav puanı 200 ve üzeri olan adayların, sınavdaki başarı sıraları dikkate alınarak yüzdelik dilim değerleri* hesaplanacaktır. 2019-TYT sınav puanı 200 ve üzeri olan adayların başarı sıraları dikkate alınarak yüzdelik dilim değerleri aynı şekilde hesaplanacaktır.

2. 2018-TYT sınav puanı 200 ve üzeri olan adayların yüzdelik dilim değerleri referans alınarak, 2019-TYT’de bu yüzdelik dilim değerlerine karşılık gelen 200-500 puan aralığındaki puanlara dönüştürülecektir. Bu puan, “Dönüştürülmüş Puan” olarak adlandırılacaktır. Dönüştürülmüş Puanlar, 200-500 puan aralığında olmak üzere, adayların 2018-TYT sınav puanlarından daha yüksek veya daha düşük olabilecektir.

3. Hem 2018-TYT sınavına girerek Dönüştürülmüş Puanı olan, hem de 2019-TYT sınav puanı bulunan bir adayın yüksek olan puanı, adayın 2019-TYT nihai Sınav Puanı olacaktır.

4. 2018-TYT sınav puanı 200 ve üzeri olup 2019-TYT sınav puanı olmayan bir adayın Dönüştürülmüş Puanı, adayın 2019-TYT nihai Sınav Puanı olacaktır.

5. Bütün adayların başarı sıraları, 2019-TYT nihai Sınav Puanı kullanılarak belirlenecektir.

* Adayın ilgili yıldaki başarı sırasının, aynı yıldaki TYT puanı 200 ve üzeri olan aday sayısına oranının 100 ile çarpılmasıyla elde edilen sayısal değer, adayın “yüzdelik dilim değeri” olarak adlandırılır.

- 2019-TYT nihai Sınav Puanı, kılavuzda belirlenen baraj puanları ve diğer kılavuz kurallarına göre değerlendirmeye alınacaktır.