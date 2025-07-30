Üniversite tercihleri sürecinde öğrencilere yol gösterecek olan YKS tercih kılavuzu 2025 için bekleyiş sona erdi. ÖSYM son dakika duyurusu sonrası kılavuz inceleniyor. Kılavuzun yayınlanmasının ardından tercih işlemleri 1-13 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapılacak. Adayların tercih listelerini şekillendirmek için önem arz eden 2 yıllık ön lisans ve 4 yıllık lisans bölümler, vakıf ve devlet üniversite taban puanları, kontenjanları ve özel şartları gibi detaylar kılavuz ile belli oldu. Peki, 2025 YKS Üniversite tercihleri başladı mı, nasıl yapılır? İşte detaylar…