YKS tercih kılavuzu son dakika açıklandı! 2025 YKS tercih kılavuzu ile üniversite tercihleri başladı mı, nasıl yapılır, kaç tercih hakkı var?
2025 YKS tercih kılavuzu, 30 Temmuz Çarşamba bugün erişime açıldı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, YKS tercih işlemleri ise 1 Ağustos'ta başlayacak ve 13 Ağustos'ta sona erecek. Adaylar, 13 günlük üniversite tercih döneminde ÖSYM tarafından yayımlanacak kılavuzu baz alarak listelerini oluşturacak. Kılavuzda üniversite taban puanları, başarı sıralamaları, kontenjanlar ve bölümlere özel koşullar gibi önemli bilgiler yer alacak. Peki, YKS tercihleri nasıl yapılır, kaç tercih hakkı var? İşte, detaylar.
Üniversite tercihleri sürecinde öğrencilere yol gösterecek olan YKS tercih kılavuzu 2025 için bekleyiş sona erdi. ÖSYM son dakika duyurusu sonrası kılavuz inceleniyor. Kılavuzun yayınlanmasının ardından tercih işlemleri 1-13 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapılacak. Adayların tercih listelerini şekillendirmek için önem arz eden 2 yıllık ön lisans ve 4 yıllık lisans bölümler, vakıf ve devlet üniversite taban puanları, kontenjanları ve özel şartları gibi detaylar kılavuz ile belli oldu. Peki, 2025 YKS Üniversite tercihleri başladı mı, nasıl yapılır? İşte detaylar…
2025 YKS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI
2025-YKS: YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZUNUN YAYIMLANMASI
2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS)Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 30-31 Temmuz 2025 tarihleri arasında ÖSYM'nin https://www.osym.gov.tr adresinden yayımlanacaktır. Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2025-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM’den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
KILAVUZDA NELER VAR?
Üniversite tercih sürecinde adaylara yol gösterecek olan YKS tercih kılavuzunda;
* Üniversite ve bölümlere ait kontenjanlar,
* 2024 yılına ait taban puanları ve başarı sıralamaları,
* Bölümlere özel koşullar ve açıklamalar yer alacak.
2 YILLIK ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ (tablo3)
4 YILLIK ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ (tablo 4)
2025 YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2025 YKS tercihleri, 1 Ağustos’ta başlayacak ve 13 Ağustos’ta sona erecek.
Adaylar, tercihlerini T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar.
YKS TERCİH KILAVUZUNDA NELERE DİKKAT EDİLMELİ?
YKS tercih kılavuzunda adaylar üniversitelerin adını program adı şeklinde görüntüleyebilecek.
Kılavuzda ilgili bölümün öğretim süresi, alım yaptığı puan türü, genel kontenjanı, okul birincisi kontenjanı, şehit ve gazi yakını kontenjanı, 34 yaş üstü kontenjanı ile birlikte bir önceki yıla ilişkin başarı sırası ve en küçük (taban) puan yer alacak.
Adaylar tercih listelerini hazırlarken kılavuzda özel ve genel şartlara dikkat edecek.
YKS'DE KAÇ TERCİH HAKKI VAR?
YKS tercihlerinde adaylar, en fazla 24 tercihte bulunabilecek. Adayların tercihlerinin baştan birkaçını "puanım yeterli olmayabilir" endişesine kapılmadan, sadece ilgisini göz önüne alarak belirlemeli, buralara en çok istenen programlar yazılmalı.
Ancak kazanılsa bile kaydolmak istenmeyen bir programa tercih listesinde yer verİLmemeli. Adayların tercih listelerindeki programların sırasının istek sıralarına uygunluğu kontrol edilmeli.