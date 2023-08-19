YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULA 2023 | ÖSYM AİS ile YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak ve üniversite yerleştirme sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır?

YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULA 2023 | ÖSYM AİS ile YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak ve üniversite yerleştirme sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır?

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YKS tercih sonuçları için adayların heyecanlı bekleyişi sürüyor. 17 - 18 Haziran'da gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT oturumları sonuçları 20 Temmuz'da açıklanmıştı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'ndan aldığı puanlar ile tercih kılavuzu doğrultusunda, 27 Temmuz – 8 Ağustos tarihlerinde tercih işlemlerini gerçekleştirenlerin gözü "ÖSYM AİS ile YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak ve üniversite yerleştirme sonuçları nereden sorgulanır?" sorusuna çevrildi. Adaylar, kazandıkları 2 yıllık ve 4 yıllık üniversiteleri ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr/ adresi üzerinden sorgulayabilecekler. İşte 2023 ÖSYM AİS ile YKS tercih sonuçları sorgulama ekranı ve üniversite yerleştirme işlemlerine ilişkin merak edilen detaylar...