YKS tercih sonuçları için gözler ÖSYM'de! YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak ve üniversite yerleştirme sonuçları nereden sorgulanır?
YKS tercih sonuçları için gözler ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. 27 Temmuz – 8 Ağustos günleri arasında üniversite yerleştirme tercihlerini gerçekleştiren adayların gözü ÖSYM AİS YKS tercih sonuçları sorgulama ekranına çevrildi. YKS tercih sonuçları ÖSYM'nin resmi internet sitesi https://sonuc.osym.gov.tr/ üzerinden adayların erişimine açılacak. İşte 2023 YKS tercih sonuçları sorgulama ekranı...
YKS tercih sonuçları için adayların heyecanlı bekleyişi sürüyor. 17 - 18 Haziran'da gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT oturumları sonuçları 20 Temmuz'da açıklanmıştı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'ndan aldığı puanlar ile tercih kılavuzu doğrultusunda, 27 Temmuz – 8 Ağustos tarihlerinde tercih işlemlerini gerçekleştirenlerin gözü "ÖSYM AİS ile YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak ve üniversite yerleştirme sonuçları nereden sorgulanır?" sorusuna çevrildi. Adaylar, kazandıkları 2 yıllık ve 4 yıllık üniversiteleri ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr/ adresi üzerinden sorgulayabilecekler. İşte 2023 ÖSYM AİS ile YKS tercih sonuçları sorgulama ekranı ve üniversite yerleştirme işlemlerine ilişkin merak edilen detaylar...
2023 YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM tarafından 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında yapılan YKS tercihleri için gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi.
Bu yıl üniversite kayıt tarihlerinin 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacak olmasından dolayı YKS tercih sonuçlarının 14-18 Ağustos tarihlerinde, yani bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.
YKS TERCİH SONUCU NASIL ÖĞRENİLECEK?
Üniversite yerleştirme sonuçları, https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden öğrencilerin erişimine açılacak.
2023 YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN?
YKS tercih sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Üniversite elektronik kayıtları ise 28-30 Ağustos 2023 günleri arasında yapılacak.
YKS ek tercih işlemlerinin de üniversite kayıt işlemlerinin ardından başlaması bekleniyor.
YKS EK TERCİH İŞLEMİ NASIL YAPILACAK?
Yükseköğretim programlarına kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından üniversite boş kontenjanları ÖSYM'ye bildirilecek.
Yükseköğretim programlarının 2023-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme işlemlerinin ardından boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme gerçekleştirilecek.
Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme başvurusunda bulunamayacak.
2023 ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?
YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri geçtiğimiz yıl 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılmıştı. Elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında sona ermişti.
YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri bu yıl 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacak.