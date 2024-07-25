Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam YKS’de kaç tercih hakkı var, 24 tercih yapmak zorunlu mu? YKS tercihleri nasıl yapılır?

        YKS'de kaç tercih hakkı var, 24 tercih yapmak zorunlu mu? YKS tercihleri nasıl yapılır?

        Üniversite tercihleri 25 Temmuz'da başlıyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercih dönemi için adayların en çok istenen ve hedeflenen üniversite ve bölüm en üst tercihe, daha sonra istenen program ikinci tercihine yazmalıdır. Sınavdan aldıkları puan ve başarı sıralamasına göre tercih yapacak olan adaylar YKS'de kaç tercih hakkı var merak ediyor. Peki YKS'de 24 tercih yapmak zorunlu mu? YKS tercihleri nasıl yapılır?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.07.2024 - 14:17 Güncelleme: 25.07.2024 - 14:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        YKS’de tercih yapacak olan adaylar kaç tercih hakkının olduğunu merak ediyor. 25 Temmuz Perşembe günü itibariyle Ön lisans-lisans fark etmeksizin adaylar, 24 tercih yapabilir. Adaylar 24'ten daha az tercih yapabilirler ancak daha fazlasını yapamazlar.

        2

        YKS’DE 24 TERCİH YAPMAK ZORUNLU MU?

        YKS'de 24 tercih yapmak zorunlu değildir. ÖSYM'nin tercih yapacak adaylar için belirlediği üst sınır 24'tür. Toplan 24 tercih yapma hakkı bulunan adaylar, 24'ten daha az tercih yapabilirler ancak daha fazlasını yapamazlar.

        2024 YKS EN AZ KAÇ TERCİH HAKKI VAR?

        YKS sınavına katılıp da tercih yapacak olan adaylar, en az 1 tercih yapabilir. Ancak eğitim uzmanları, tek tercihin riskli olduğunu belirterek adayların, kendi sırasının yarısı ve yarısı kadar fazlası aralığında liste oluşturup bu listeye göre tercih yapmalarını öneriyor.

        3

        YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

        Adaylar YKS tercihlerini, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM’nin ais.osym.gov.tr adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle yapacak. ÖSYM’ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak. Adaylar, erişime açılacak olan 2024-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’na yayınlandığı andan itibaren ÖSYM’nin internet sitesinden ulaşabilecek.

        4
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Son 1 ayın en serin 2 gününü yaşayacağız!
        Son 1 ayın en serin 2 gününü yaşayacağız!
        Ata Emre Akman kararı TBMM'ye gönderildi
        Ata Emre Akman kararı TBMM'ye gönderildi
        Netanyahu'ya 'savaş suçlusu' pankartı açan Kongre üyesi kim?
        Netanyahu'ya 'savaş suçlusu' pankartı açan Kongre üyesi kim?
        Türk futbolunun en pahalı transferleri
        Türk futbolunun en pahalı transferleri
        Eylem Tok için flaş karar!
        Eylem Tok için flaş karar!
        Sol el röntgeninden kemik yaşı belirleyen yapay zeka sistemi geliştirildi
        Sol el röntgeninden kemik yaşı belirleyen yapay zeka sistemi geliştirildi
        Babası hastaneye yatırmak istemiş! 4 kişinin öldüğü katliam göz göre göre!
        Babası hastaneye yatırmak istemiş! 4 kişinin öldüğü katliam göz göre göre!
        3 bin 500 yıllık tablet ne anlatıyor?
        3 bin 500 yıllık tablet ne anlatıyor?
        İstanbul'da toplu ulaşıma zam! İşte fiyatlar!
        İstanbul'da toplu ulaşıma zam! İşte fiyatlar!
        Dünyanın en zehirli 5 yiyeceği!
        Dünyanın en zehirli 5 yiyeceği!
        Konserde mezara özel koruma
        Konserde mezara özel koruma
        Arkadaşlar tatilde
        Arkadaşlar tatilde
        Fenerbahçe transferi resmen açıkladı! İşte maliyeti
        Fenerbahçe transferi resmen açıkladı! İşte maliyeti
        “EYT ücretleri düşürdü”  iddiası
        “EYT ücretleri düşürdü”  iddiası
        Camide kendine zarar vermek istedi, müezzin engel oldu
        Camide kendine zarar vermek istedi, müezzin engel oldu
        Tesla'nın koltuğu sallantıda
        Tesla'nın koltuğu sallantıda
        Gelen var, giden yok!
        Gelen var, giden yok!
        Trump Harris'i hedef aldı
        Trump Harris'i hedef aldı
        2024 Paris Olimpiyatları: Bir jeopolitik arena
        2024 Paris Olimpiyatları: Bir jeopolitik arena
        Türkiye 102 sporcuyla madalya peşinde!
        Türkiye 102 sporcuyla madalya peşinde!