YKS'de kaç tercih hakkı var, 24 tercih yapmak zorunlu mu? YKS tercihleri nasıl yapılır?
Üniversite tercihleri 25 Temmuz'da başlıyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercih dönemi için adayların en çok istenen ve hedeflenen üniversite ve bölüm en üst tercihe, daha sonra istenen program ikinci tercihine yazmalıdır. Sınavdan aldıkları puan ve başarı sıralamasına göre tercih yapacak olan adaylar YKS'de kaç tercih hakkı var merak ediyor. Peki YKS'de 24 tercih yapmak zorunlu mu? YKS tercihleri nasıl yapılır?
YKS’de tercih yapacak olan adaylar kaç tercih hakkının olduğunu merak ediyor. 25 Temmuz Perşembe günü itibariyle Ön lisans-lisans fark etmeksizin adaylar, 24 tercih yapabilir. Adaylar 24'ten daha az tercih yapabilirler ancak daha fazlasını yapamazlar.
YKS’DE 24 TERCİH YAPMAK ZORUNLU MU?
YKS'de 24 tercih yapmak zorunlu değildir. ÖSYM'nin tercih yapacak adaylar için belirlediği üst sınır 24'tür. Toplan 24 tercih yapma hakkı bulunan adaylar, 24'ten daha az tercih yapabilirler ancak daha fazlasını yapamazlar.
2024 YKS EN AZ KAÇ TERCİH HAKKI VAR?
YKS sınavına katılıp da tercih yapacak olan adaylar, en az 1 tercih yapabilir. Ancak eğitim uzmanları, tek tercihin riskli olduğunu belirterek adayların, kendi sırasının yarısı ve yarısı kadar fazlası aralığında liste oluşturup bu listeye göre tercih yapmalarını öneriyor.
YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
Adaylar YKS tercihlerini, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM’nin ais.osym.gov.tr adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle yapacak. ÖSYM’ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak. Adaylar, erişime açılacak olan 2024-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’na yayınlandığı andan itibaren ÖSYM’nin internet sitesinden ulaşabilecek.