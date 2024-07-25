YKS'de kaç tercih hakkı var, 24 tercih yapmak zorunlu mu? YKS tercihleri nasıl yapılır?

YKS’DE 24 TERCİH YAPMAK ZORUNLU MU?

YKS'de 24 tercih yapmak zorunlu değildir. ÖSYM'nin tercih yapacak adaylar için belirlediği üst sınır 24'tür. Toplan 24 tercih yapma hakkı bulunan adaylar, 24'ten daha az tercih yapabilirler ancak daha fazlasını yapamazlar.

2024 YKS EN AZ KAÇ TERCİH HAKKI VAR?

YKS sınavına katılıp da tercih yapacak olan adaylar, en az 1 tercih yapabilir. Ancak eğitim uzmanları, tek tercihin riskli olduğunu belirterek adayların, kendi sırasının yarısı ve yarısı kadar fazlası aralığında liste oluşturup bu listeye göre tercih yapmalarını öneriyor.