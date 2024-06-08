YKS'de Oppenheimer sorusu geldi! TYT Robert Oppenheimer sorusunun cevabı nedir?

YKS İLK OTURUM SONA ERDİ

Bugün milyonlarca üniversite adayı için heyecan dolu bir gün yaşandı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), saat 10.15'te başladı ve 13.00'te sona erdi.

YKS'DE DÖRT YANLIŞ BİR DOĞRUYU GÖTÜRECEK Mİ?

Sınavda uygulanan testlere verilen cevaplar, her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacak. Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacak.