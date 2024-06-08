YKS'de Oppenheimer sorusu geldi! TYT Robert Oppenheimer sorusunun cevabı nedir?
YKS ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT)'de çıkan Robert Oppenheimer sorusununun cevabı merak ediliyor. TYT'de çıkan sorular ve cevaplar gündemde yer almaya devam ediyor. İşte YKS'de Oppenheimer sorusu hakkında bilgiler
YKS TYT Oppenheimer sorusunun cevabı merak ediliyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2024'te tarih dersine ait sorular arasında Oppenheimer yer aldı. Peki YKS TYT Robert Oppenheimer sorusunun cevabı nedir?
YKS TYT FELSEFE OPPENHEİMER SORUSU CEVABI NEYDİ?
Temel Yeterlilik Testi (TYT)'de çıkan Robert Oppenheimer sorusunun cevabı henüz açıklanmadı.
ROBERT OPPENHEİMER KİMDİR?
Atom bombasının babası olarak bilinen Julius Robert Oppenheimer, 22 Nisan 1904'te New York'ta doğmuştur. Zengin bir Alman tekstil tüccarı olan Julius S. Oppenheimer ve sanatçı Ella Friedman'ın oğlu olarak dünyaya gelen fizikçi, Manhattan'da Van Gogh ve Gauguin'in tablolarıyla süslenmiş bir apartman dairesinde büyümüştür.
YKS İLK OTURUM SONA ERDİ
Bugün milyonlarca üniversite adayı için heyecan dolu bir gün yaşandı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), saat 10.15'te başladı ve 13.00'te sona erdi.
YKS'DE DÖRT YANLIŞ BİR DOĞRUYU GÖTÜRECEK Mİ?
Sınavda uygulanan testlere verilen cevaplar, her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacak. Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacak.