Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam YKS’de Oppenheimer sorusu geldi! TYT Robert Oppenheimer sorusunun cevabı nedir?

        YKS'de Oppenheimer sorusu geldi! TYT Robert Oppenheimer sorusunun cevabı nedir?

        YKS ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT)'de çıkan Robert Oppenheimer sorusununun cevabı merak ediliyor. TYT'de çıkan sorular ve cevaplar gündemde yer almaya devam ediyor. İşte YKS'de Oppenheimer sorusu hakkında bilgiler

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.06.2024 - 14:45 Güncelleme: 08.06.2024 - 14:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        YKS TYT Oppenheimer sorusunun cevabı merak ediliyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2024'te tarih dersine ait sorular arasında Oppenheimer yer aldı. Peki YKS TYT Robert Oppenheimer sorusunun cevabı nedir?

        2

        YKS TYT FELSEFE OPPENHEİMER SORUSU CEVABI NEYDİ?

        Temel Yeterlilik Testi (TYT)'de çıkan Robert Oppenheimer sorusunun cevabı henüz açıklanmadı.

        ROBERT OPPENHEİMER KİMDİR?

        Atom bombasının babası olarak bilinen Julius Robert Oppenheimer, 22 Nisan 1904'te New York'ta doğmuştur. Zengin bir Alman tekstil tüccarı olan Julius S. Oppenheimer ve sanatçı Ella Friedman'ın oğlu olarak dünyaya gelen fizikçi, Manhattan'da Van Gogh ve Gauguin'in tablolarıyla süslenmiş bir apartman dairesinde büyümüştür.

        3

        YKS İLK OTURUM SONA ERDİ

        Bugün milyonlarca üniversite adayı için heyecan dolu bir gün yaşandı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), saat 10.15'te başladı ve 13.00'te sona erdi.

        YKS'DE DÖRT YANLIŞ BİR DOĞRUYU GÖTÜRECEK Mİ?

        Sınavda uygulanan testlere verilen cevaplar, her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacak. Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacak.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        4 gündür aranıyordu! Kayıp doktor, ölü bulundu!
        4 gündür aranıyordu! Kayıp doktor, ölü bulundu!
        Dambıllarla bağlayıp Sedef'i denize atmışlardı! Sıcak gelişme!
        Dambıllarla bağlayıp Sedef'i denize atmışlardı! Sıcak gelişme!
        Aziz Yıldırım kongreyi terk etti!
        Aziz Yıldırım kongreyi terk etti!
        CANLI | Fenerbahçe'de kongre heyecanı sürüyor!
        CANLI | Fenerbahçe'de kongre heyecanı sürüyor!
        Her yıl aynı manzara! Sınava geç kalanlar, belgesini unutanlar...
        Her yıl aynı manzara! Sınava geç kalanlar, belgesini unutanlar...
        YKS'nin ilk oturumu TYT tamamlandı
        YKS'nin ilk oturumu TYT tamamlandı
        "Sonunu düşünen kahraman olamaz"
        "Sonunu düşünen kahraman olamaz"
        Bakan Ersoy'dan FTI açıklaması
        Bakan Ersoy'dan FTI açıklaması
        Elma sirkesinin sağlığa beklenmedik 5 faydası!
        Elma sirkesinin sağlığa beklenmedik 5 faydası!
        "Sadeleştirme adımlarımız sürecek"
        "Sadeleştirme adımlarımız sürecek"
        Müfredat değişikliğinin gizli bir ajandası mı var? Dünkü toplantıdan çarpıcı notlar…
        Müfredat değişikliğinin gizli bir ajandası mı var? Dünkü toplantıdan çarpıcı notlar…
        Burası Ağrı Dağı! İşte 2 bin 500 rakımdaki meteor çukuru
        Burası Ağrı Dağı! İşte 2 bin 500 rakımdaki meteor çukuru
        Türkiye, 'Kızılcık Şerbeti'ne kilitlendi
        Türkiye, 'Kızılcık Şerbeti'ne kilitlendi
        Pişti oldular
        Pişti oldular
        Karadenizli kaportacı 12 metrelik direğin üzerine ev yaptı
        Karadenizli kaportacı 12 metrelik direğin üzerine ev yaptı
        Çinli otomobillere ek vergi getirildi
        Çinli otomobillere ek vergi getirildi
        Takipçi sayısı patladı, hastalığı gündem oldu
        Takipçi sayısı patladı, hastalığı gündem oldu
        Gündüz tek, akşam Rafael
        Gündüz tek, akşam Rafael
        Para sorununa karşı stratejiler
        Para sorununa karşı stratejiler
        LÖSEV'den 10 binlerce aileye et yardımı
        LÖSEV'den 10 binlerce aileye et yardımı