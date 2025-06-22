YKS’nin İkinci aşaması olan AYT nasıldı?

Doğa Koleji Lise Koordinatörü Arzu Uz, 2025 AYT’ ye ilişkin öğrenci geri bildirimleri ve akademik gözlemler doğrultusunda yaptığı açıklamada, sınavın müfredata uygun, akademik başarıyı esas alan ve derinlemesine düşünmeyi ölçen nitelikte olduğunu belirtti. Bu yılki sınavın, yalnızca konu bilgisine değil; aynı zamanda öğrencilerin eleştirel düşünme, analiz etme ve analitik yorumlama becerilerine de odaklandığını vurgulayan Uz, düzenli, disiplinli ve planlı bir hazırlık süreci geçiren öğrencilerin sınavda başarılı olduklarının altını çizdi.

Matematik branşının sınavın belirleyici gücünü koruduğunu ifade eden Uz, Doğa Kolejinin yıl boyunca uyguladığı çok yönlü hazırlık programlarının, öğrencilerin bu becerileri geliştirmesinde büyük katkı sağladığını söyledi. Kurum bünyesinde yürütülen deneme sınavlarının içeriksel olarak AYT sorularıyla yüksek oranda örtüştüğünü belirten Uz, bu paralelliğin öğrencilerin sınav performanslarını olumlu yönde etkilediğini ve sınav stratejilerini doğru kurgulamalarına yardımcı olduğunu dile getirdi.

2025 AYT’nin ortaya koyduğu tablo, Doğa Kolejinde uygulanan sistemli, veriye dayalı ve öğrenci merkezli eğitim yaklaşımının önemini bir kez daha teyit etmiştir. REKLAM Doğa Koleji Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Emrah Özcan: “Divan Şiiri ve Şiir Bilgisi Sınavın Belirleyicisi Oldu” 2025 YKS’ nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) kapsamında yer alan Türk Dili ve Edebiyatı soruları, bu yıl da divan edebiyatı ve şiir bilgisi konularıyla sınavın en belirleyici bölümlerinden biri olmuştur. Son yıllarda olduğu gibi okuduğunu anlama temelli altı soru bu sınavda da yer almış, öğrencilerin metin yorumlama ve çıkarım yapma becerileri ölçülmüştür. Divan şiiri, özellikle beyitler üzerinden yöneltilen söz sanatları sorularıyla öne çıkmış; yedi soruyla sınavın odak noktası hâline gelmiştir. Bu bölümdeki sorular, öğrencinin hem biçimsel hem de anlam yönünden divan şiirine hâkimiyetini test edecek nitelikteydi. Halk edebiyatı soruları ise dörtlükler üzerinden hazırlanmış, bu dörtlüklerden hareketle şiirin biçim ve içerik özellikleri sorgulanmıştır. Ayrıca efsane, koşma ve Karagöz gibi halk edebiyatı türlerine yönelik bilgi temelli sorulara da yer verilmiştir.

Sınavda aynı zamanda yazar-eser ilişkisi üzerinden yöneltilen sorular, sınavın bilgi düzeyinde ayırt edici olduğunu göstermektedir. Bu noktada ilgili kazanımlara hâkim olan öğrenciler, zorlanmadan doğru yanıtlara ulaşabilmiştir. İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı’ndan herhangi bir soru yer almazken Geçiş Dönemi eserlerinden Divanı Hikmet sorulmuştur. Tanzimat Dönemi’nden Abdülhak Hamit Tarhan’ın Makber adlı şiiri, Servetifünun Dönemi’nden ise Cenap Şahabettin üzerine sorulan bilgi temelli sorular dikkat çekicidir. Millî Edebiyat Dönemi’ne ait Yaban ve Ateşten Gömlek gibi eserlerle ilgili sorular da sınavda yer bulmuştur. Cumhuriyet Dönemi’ne gelindiğinde ise ikinci Yeni şiir anlayışına dair bir soruya yer verilmiş, Attila İlhan’ın Kurtlar Sofrası adlı eseri sorulmuştur. Bu yıl sınavda şiir ünitesi belirgin biçimde öne çıkmış, buna karşılık roman ünitesinden iki soru yöneltilmiş, geleneksel Türk tiyatrosundan “Karagöz” sorulmuştur. Genel olarak değerlendirildiğinde bilgi düzeyinin ön planda olduğu, kazanımlarla doğrudan örtüşen, hazırlıklı öğrencilerin rahatlıkla başarı gösterebildiği bir sınav uygulanmıştır. Kampüslerimizdeki öğretmen ve öğrencilerden alınan dönütler doğrultusunda, sınavın yıl boyunca kullanılan kaynaklar ve uygulanan deneme sınavlarıyla büyük oranda örtüştüğü gözlemlenmiştir.

REKLAM Doğa Koleji Tarih Bölüm Başkanı Emel Abay Kaya: “2025 AYT Tarih Soruları, Kavramsal Derinliği ve Bilgi Temelli Yapısıyla Dikkat Çekti” 2025 AYT (Alan Yeterlilik Testi) tarih soruları, bilgi düzeyi yüksek, kavramlara hâkim ve sistemli çalışan öğrencilerin başarılı olabileceği şekilde hazırlanmıştır. Bu yılki sınav, tarih disiplininin temel dinamiklerini ölçmeye yönelik olarak, büyük oranda bilgi temelli sorulardan oluşmuş; sınırlı sayıda yorum sorusu içermesiyle dikkat çekmiştir. Sosyal Bilimler -1 ve Sosyal Bilimler -2 tarih testleri, bilgi temelli ve kavramsal derinliğe sahip yapısıyla dikkat çekmiştir. Sorular, tarihsel olayları neden-sonuç ilişkileri içinde değerlendirme ve kronolojik bilinç gerektirecek şekilde kurgulanmıştır. Ziggurat, Kızıl Elma ve Palekanon gibi kavram ve olaylar üzerinden tarihsel bağlam kurma becerisi ölçülürken; Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerine ait gelişmelerde siyasi, sosyal ve askeri dinamiklerin analiz edilmesi beklenmiştir. Sosyal Bilimler-2 testinde ise İslam tarihi, Türk-İslam medeniyeti ve yakın dönem gelişmelerine odaklanılmış; özellikle Talas Savaşı, İpek Yolu ticareti, Hicri takvim ve Johnson Mektubu gibi konularla hem bilgi hem de yoruma dayalı bir denge gözetilmiştir. Genel olarak sorular müfredata uygundur ve ezberden çok kavramlar arası ilişki kurabilme, tarihsel süreçleri ilişkilendirme ve görsel okuryazarlık becerilerini ölçmeyi amaçlamıştır.

REKLAM Soruların tamamı Millî Eğitim Bakanlığı müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır. Öğrencilerden alınan geri bildirimlerde, sınavın genellikle anlaşılır bir dille hazırlandığı, ancak seçeneklerin benzerliği nedeniyle dikkatli okuma ve detay bilgisi gerektirdiği yönünde yorumlar öne çıkmıştır. Genel zorluk düzeyi orta-zor olarak değerlendirilen bu yılki AYT tarih soruları, düzenli çalışan, kavramlara hâkim ve bol soru pratiği yapan öğrencilerin başarılı olabileceği bir sınav yapısı sunmuştur. Tarihsel kavrayışı ölçmeye yönelik kapsamlı ve akademik açıdan dengeli bir sınav olarak değerlendirilmiştir. Doğa Koleji Coğrafya Bölüm Başkanı Osman Nuri Yakupoğlu: “Müfredat Odaklı, Güncel Verilerin Takip Edildiği Orta Seçicilikte Bir Sınavdı” Bugün uygulanan AYT sınavında Sos-1 coğrafya soruları, 11. sınıf öğretim programıyla uyumlu ve içerik bakımından derinlikliydi. Özellikle boğazlar ve kanallar sorusu dikkat çekici olurken, paleocoğrafya sorusu detaylı bilgi ve analiz gerektiren nitelikteydi. Ayrıca, medeniyetler (İnka), Türkiye’de tarım, turizm ve şehirlerin fonksiyonları gibi önemli konulara da yer verildi. Öğrencilerin sadece teorik bilgileri değil, aynı zamanda harita okuryazarlığı becerileriyle mekânsal analiz yapabilme yetenekleri de ölçüldü. Sos-2 testinde ise toplam 11 coğrafya sorusu yer aldı; bu bölüm Sos-1’e göre daha detaylı ve seçiciydi. Soruların büyük kısmı harita okuryazarlığı ve veri analizine dayanarak, öğrencilerin derinlemesine coğrafi bilgi kullanımı ve eleştirel düşünme becerilerini sınadı.

Genel olarak sınavda boğazlar, kanallar, karbon ayak izi ve iklim değişikliği gibi güncel konular ön plandaydı. Bu durum, öğrencilerin küresel ölçekteki coğrafi gelişmeleri takip etme alışkanlıklarının da sınavda değerlendirildiğini ortaya koydu. Sonuç olarak, 2025 AYT coğrafya soruları, hem Sos-1 hem Sos-2 düzeyinde planlı ve ayrıntılara hâkim öğrencilerin, güçlü harita okuryazarlığı ile güncel gelişmeleri takip edenlerin başarılı olabileceği bir ölçme aracıdır. Bu yaklaşım, coğrafya öğretim programlarının bilgi aktarımının ötesinde eleştirel ve çok yönlü düşünme becerilerini geliştirmeye odaklanması gerektiğini bir kez daha göstermektedir. REKLAM Doğa Koleji Felsefe Bölüm Başkanı Sabri Yılmaz: “Bilgi ve Yorum Dengesi Hâkimdi” Öğrencilerden aldığımız bilgilere göre, felsefe grubu sorularında, zorlayıcı soru yoktu. Mantık dahil rahatlıkla yapılabilecek sorulardan oluşuyordu. Müfredata uygun kolay ve orta zorlukta sorulardan oluşuyordu. Doğa Koleji Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölüm Başkanı Abdullah Albayrak: Öğrencilerin Bilgi ve Analiz Düzeylerini Sınayan Bir Sınavdı” 2025 yılı YKS ikinci oturum (AYT) sınavı Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularında tüm lise müfredatına yer verildiği ve müfredat dışı soru olmadığı görülmüştür. Sorular, sıkılmadan okunabilecek şekilde ve anlaşılır tarzdadır.

Genel olarak kavram bilgisi gerektiren zor olarak nitelendirilebilecek "tecessüs" kavramının ve eğitim kurumları isimlerinin sorgulanması tarzında soruların karşımıza çıkması, öğrencinin müfredata hâkim olmasının önemini bir kez daha ortaya çıkarmıştır. Sınavı bütüncül olarak değerlendirdiğimizde yorum ve analizin daha ön plana çıktığı sorular AYT sınavında ağırlıklı olarak karşımıza geldi. REKLAM Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi branşına ait soruların zorluk derecesinin orta düzeyde olduğunu söyleyebiliriz. Soruların yıl boyunca yapmış olduğumuz deneme sorularına oldukça yakın olduğu görülmektedir. Doğa Koleji Matematik Bölüm Başkanı Hülya Eraslan: “Matematik Yine Belirleyici Olacak, Zirve Yarışı Matematikle Şekillenecek” 2025 AYT matematik soruları, öğrenci geri bildirimlerine dayanarak geçmiş senelerdeki gibi sadece doğrudan bilgiyi ölçmek yerine farklı kazanımları birleştirme ve analitik düşünme becerilerini kullanmalarını gerektirmiştir. Sınavda öğrencilerimiz 26 matematik, 14 geometri (5 trigonometri dâhil) sorusuna cevap vermiştir. Matematik soruları 11 ve 12. sınıf kazanımlarından analiz düzeyinde sorulardan oluşmuştur. 12.sınıf kazanımlarının her ünitesinden soru geldiği; logaritma ve limit kazanımlarından ayırt edici soruların olduğu; parabol, eşitsizlik sorularının doğrudan sorulmadığı, soruların içine kazanım birleştirilerek sorulduğu belirtilmiştir.

9 ve 10. sınıf kazanımlarından oluşan soruların (eski tabiriyle mat1 sorusu) uğraş gerektirdiği özellikle asal sayı, olasılık, kombinasyon, binom ve polinom sorusunun dikkat çekici ve zor olduğunu söylemişlerdir. Geometri soruları 11 ve 12. sınıf kazanımlarından oluşmuş, analitik geometri ve çember ağırlıklı olduğu öğrencilerimiz tarafından belirtildi. Sınavda 3 tane analitik geometri sorusunun olduğu, geometri soru kurgularının anlaşılabilirliğinin belirleyici olup öğrencilerin analitik düşünme becerilerini kullanmalarını gerektirmiştir. Özellikle çember sorusunun belirleyici olacağı düşünülmektedir. Son senelere göre matematik sorularının büyük bir kısmı temel kazanımlara dayalı olmasına rağmen derinlik ve dikkat gerektirdiği için daha zor olduğu öğrencilerimiz tarafından dile getirilmiştir. REKLAM Doğa Koleji Fizik Bölüm Başkanı Sema Balkan: “AYT Fizik Soruları Bilimsel Derinliği Yüksek, Ayırt Edici Çeldiricilerle Zenginleştirilmişti” 2025 AYT Fizik sınavı, adayların 11. ve 12. sınıf kazanımlarına olan hâkimiyetini değerlendirmeye yönelik; analiz, sentez ve yorum gücünü ölçen sorulardan oluşmuştur. Sorular, birden fazla kazanımı aynı anda kullandıran, kavramsal düşünmeyi teşvik eden ve okulumuzda uyguladığımız deneme sınavlarıyla yüksek oranda örtüşen niteliktedir.

11.sınıf müfredatından; "Kuvvet ve Hareket" ünitesinden itme ve çizgisel momentum, iki boyutta hareket, "Enerji" konusundan iş-güç-enerji ilişkileri; "Elektrik ve Manyetizma" ünitesinden alternatif akım, elektriksel potansiyel ve potansiyel enerji, manyetizma ve elektromanyetik indüklenme konularına yönelik sorular yöneltilmiştir. 12.sınıf kazanımlarına dayalı sorular ise; "Dalga Mekaniği" ünitesinden tek yarıkta kırınım ve elektromanyetik dalgalar, "Basit Harmonik Hareket", "Çembersel Hareket" ünitesinden dairesel hareket ve açısal momentum, "Modern Fizik" konuları kapsamında atom altı parçacıklar ve modern fiziğin teknolojideki uygulamalarını içermektedir. REKLAM Öğrencilerden alınan geri bildirimlere göre, iki boyutta hareket sorusu güçlü çeldiricilerle ayırt edici özellik taşımış; dairesel hareket konusundaki roket sorusu ve alternatif akım konusundaki RLC devresi sorusu ise sınavın en zorlayıcı bölümleri olarak öne çıkmıştır. Bu soruların, özellikle üst düzey başarıyı belirlemede etkili olacağı düşünülmektedir. Genel değerlendirme itibarıyla, sınavın zorluk seviyesi orta ve üstü düzeyde olarak sınıflandırılabilir. 11. ve 12. sınıf konu kazanımlarına sistemli şekilde çalışan ve kavramsal düzeyde bilgiye sahip olan öğrencilerin sınavda yüksek başarı gösterecekleri öngörülmektedir.

Doğa Koleji Kimya Bölüm Başkanı Selda Güngör: ‘’Bilgiyi Yoruma Taşıyan Dengeli ve Başarılı Bir Ölçme’’ Bu yılki AYT Kimya soruları, öğrencilerin temel kimya kavramlarını yalnızca hatırlama düzeyinde değil, aynı zamanda anlama, yorumlama ve ilişkilendirme düzeyinde kullanmalarını gerektiren nitelikte hazırlanmıştır. Sorular, modern atom teorisinden organik bileşiklere kadar uzanan geniş bir konu yelpazesiyle; özellikle gazlar, sıvı çözeltiler, tepkimelerde enerji, hız ve denge, kimya ve elektrik gibi konuları merkezine almıştır. Ayrıca organik kimya başlığı altındaki sorular da öğrencinin konuya bütüncül yaklaşımını ölçen içeriklerdendi. REKLAM 2025 AYT Kimya soruları, son yılların sınav mantığına uygundu. Kimya diline hâkimiyet, işlem becerisi ve mantıksal çıkarım gücü sınav başarısında belirleyici rol oynadı. Soru yapısı, ezber bilgiden çok, analitik düşünceyi ve problem çözme becerilerini ön plana çıkardı. Genel olarak değerlendirildiğinde, düzenli çalışan, kimya kavramları arasında ilişki kurabilen ve sınav stratejisini doğru yöneten öğrencilerin başarıya ulaşmasının mümkün olduğu, ölçme ve değerlendirme açısından dengeli ve tutarlı bir sınav gerçekleştirilmiştir.

Doğa Koleji Biyoloji Bölüm Başkanı Muhammet Kılıçöz: “AYT Biyolojide Dengeli ve Müfredata Uygun Sorular Hâkimdi” 2025 AYT’ de sorularının müfredata uygun, zorluk bakımından dağılımlarının kolay, orta ve zor düzeyde olduğu söylenebilir. Ayırt edici soruların da fazla olduğu, genel olarak son yıllara oranla daha seçici olarak değerlendirdiğimiz bu sınavda temel biyoloji konularına hâkim, yorumlama gücü iyi, görsel okuyabilen, analiz yeteneği yüksek, deneysel akıl yürütme becerisi gelişmiş, grafik yorumlayabilen ve dikkatli olan öğrenciler için yapılabilir düzeyde olduğu görülmüştür. REKLAM Çıkan soruların 4 yıllık biyoloji programındaki MEB müfredatına uygun sorular olduğu belirlenmiştir. 13 biyoloji sorusunun tamamı 11 ve 12. sınıf konularından gelmiş olup kademelere göre soru sayılarının dengeli olduğu görülmüştür. 2025 AYT’ nin 2024 AYT gibi bilen ile bilmeyeni ayırt edebilecek düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Doğa Koleji biyoloji bölümü olarak sınav soruları beklediğimiz gibi gelmiştir. Öğrencilerimizden aldığımız dönütlerden de yola çıkarak sene içinde okullarımızda uyguladığımız sınavlarımız ve kullandığımız yayınlarımız, sınav soruları ile paralellik göstermektedir.

Doğa Koleji Lise Rehberlik Bölümü Başkanı Ernur Erian: "2025 YKS’nin Ardından, Şimdi Sıra Tercihlerle Geleceğinizi Şekillendirmekte" Bugün itibariyle 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın son oturumu olan AYT ve YDT de tamamlanmış bulunuyor. Öğrencilerimiz uzun soluklu bir hazırlık sürecinin ardından bugün önemli bir eşiği daha geride bıraktı. Sınava giren tüm öğrencilerimizi emekleri, sabırları ve azimleri için yürekten tebrik ediyor; onları ve bu süreçte her daim destek olan ailelerini içtenlikle kutluyorum. Öğrencilerimiz yalnızca sınava hazırlanmadılar; hedefleri için sorumluluk aldılar, plan yaptılar, mücadele ettiler ve en önemlisi kendilerine inandılar. Bugün ulaşılan bu noktada, onların gösterdiği çaba, bizler için de büyük bir gurur kaynağıdır. Sınav bitti, ancak yolculuk devam ediyor. Önümüzde, öğrencilerimizin yaşamlarına yön verecek olan tercih süreci bulunuyor. Bu dönemde öğrencilerimizin ilgi, yetenek ve hayallerine uygun bir şekilde doğru kararlar almaları, en az sınav kadar önemlidir. Tercih, yalnızca puanlara değil; öğrencinin kendini tanımasına, ne istediğini bilmesine ve geleceğe dair hayallerini, hedeflerini merkeze almasına dayanır. Tercih dönemini gençlerimizin güçlü yönlerini ortaya koyabildikleri, kendileri için en doğru kararı alabilecekleri bilinçli bir yolculuğa dönüştürmek en büyük öncelik olmalıdır.