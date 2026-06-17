YKS’ye günler kala öğrencilere ve ailelere altın değerinde tavsiyeler

Derslerin yapısına uygun çalışma yöntemlerinin daha verimli sonuçlar sağlayacağını ifade eden Yeşilyurt, biyoloji gibi derslerde tekrar ve okumanın, matematikte ise soru çözümünün ön plana çıkması gerektiğini söyledi. Bu süreçte deneme sınavlarının büyük önem taşıdığını belirten Yeşilyurt, öğrencilerin hem zaman yönetimi becerilerini geliştirmeleri hem de eksiklerini görmeleri için deneme çözmeye ağırlık vermelerini önerdi.

Deneme sınavlarından sonra yapılan kısa tekrarların öğrenmeyi kalıcı hâle getirdiğini ifade eden Yeşilyurt, öğrencilerin özellikle yanlış yaptıkları veya zorlandıkları konulara yeniden dönmeleri gerektiğini belirtti. Millî Eğitim Bakanlığının MEBİ platformunda yer alan YKS denemelerinin de faydalı bir kaynak olduğunu söyledi.

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"KENDİNİZİ BAŞKALARIYLA KIYASLAMAYIN"

Sınav sürecinde öğrencilerin en sık düştüğü hatalardan birinin kendilerini çevrelerindeki adaylarla kıyaslamak olduğunu belirten Yeşilyurt, her öğrencinin çalışma temposunun farklı olduğunu vurguladı.

Yeşilyurt, sözlerini şöyle sürdürdü: “Önemli olan başkalarının kaç soru çözdüğü değil, öğrencinin kendi gelişimine odaklanmasıdır. Günlük soru sayıları kişiden kişiye değişebilir. Öğrenciler kendi planlarına sadık kalmalı ve süreçlerini başkalarıyla karşılaştırmamalıdır.”

Çözülemeyen soruların mutlaka öğrenilmesi gerektiğini belirten Yeşilyurt, öğrencilerin öğretmenlerinden destek almaktan çekinmemeleri gerektiğini ifade etti. Ekran süresinin azaltılmasının da zihinsel yorgunluğu azaltacağını belirten Yeşilyurt, özellikle son günlerde sosyal medya kullanımının sınırlandırılmasını önerdi.

PSİKOLOJİK HAZIRLIK DA EN AZ AKADEMİK HAZIRLIK KADAR ÖNEMLİ

Sınavı hayatın tek belirleyicisi olarak görmenin kaygıyı artırdığını belirten Yeşilyurt, öğrencilerin olumlu düşünmeye odaklanmaları gerektiğini söyledi.

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Yeşilyurt, “YKS önemli bir sınavdır ancak hayatın tamamı değildir. Bu sınavı bir sonuç değil, hedeflere ulaşma yolunda önemli bir adım olarak görmek gerekir. ‘Yapamam’ gibi özgüveni zedeleyen düşüncelerden uzak durulmalı, moral bozucu ortamlardan kaçınılmalıdır" dedi.

Düzenli uyku ve dengeli beslenmenin sınav performansını doğrudan etkilediğini belirten Yeşilyurt, günlük 30-35 dakikalık hafif fiziksel aktivitenin kaygıyı azaltırken odaklanmayı artırdığını ifade etti. Ayrıca öğrencilerin sınava girecekleri okulu önceden ziyaret etmelerinin sınav günü yaşanabilecek stresi azaltabileceğini söyledi.

AİLELERE BÜYÜK SORUMLULUK DÜŞÜYOR

Sınav sürecinde ailelerin yaklaşımının öğrencilerin motivasyonu ve psikolojik dayanıklılığı üzerinde belirleyici rol oynadığını ifade eden Yeşilyurt, ebeveynlerin sınav haftasında olağan davranmaları gerektiğini belirtti ve şöyle devam etti: "Evdeki düzenin her zamanki gibi devam etmesi önemlidir. Sürekli sınavı konuşmak ya da aşırı ilgi göstermek öğrenciler üzerinde baskı oluşturabilir. Normalleşen bir ev ortamı çocuklara güven verir."

Ebeveynlerin kendi kaygılarını yönetmelerinin de büyük önem taşıdığını belirten Yeşilyurt, çocukların her zaman konuşarak rahatlamayabileceğini, bazen yalnızca yanlarında olmanın ve sakin bir atmosfer sunmanın en güçlü destek olduğunu ifade etti.

Koşulsuz sevgi ve kabul duygusunun öğrencilerin sınav kaygısını azaltan en önemli unsurlardan biri olduğunu vurgulayan Yeşilyurt, ailelerin çocuklarına sonuç odaklı değil emek odaklı yaklaşmaları gerektiğini söyledi.

Çocukların başka öğrencilerle kıyaslanmaması gerektiğini belirten Yeşilyurt, ailelerin sınav giriş belgesi, kimlik kartı ve ulaşım planı gibi ayrıntıları önceden birlikte kontrol etmelerini önerdi.

Cihan Yeşilyurt, YKS’ye hazırlanan tüm öğrencilere başarılar dileyerek sözlerini şu ifadelerle tamamladı: “Bu süreçte gençlerimizin en çok ihtiyaç duyduğu şey, ailelerinin her koşulda yanlarında olduğunu hissetmeleridir. Verilen emek değerlidir. Öğrencilerimizin kendilerine güvenmelerini ve sınava sakin, planlı ve motive şekilde girmelerini tavsiye ediyoruz.”